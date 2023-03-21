15+ иллюстраций от художницы, которая показывает, что каждая женщина прекрасна, даже если общество думает иначе
Иллюстрации художницы Лейни Молнар придутся по душе каждой женщине, которая когда-либо боролась со стереотипами и подвергалась общественному прессингу. Мы отобрали новую порцию ее работ, которые, как всегда, бьют не в бровь, а прямо в глаз.
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Мы уже неоднократно делали статьи с работами Лейни. Насладиться ими можно, пройдя по этим ссылкам:
- 12 дерзких иллюстраций от художницы, которая метит не в бровь, а в глаз
- 13 злободневных иллюстраций от художницы, которая метко попадает прямо в яблочко
- 12 дерзких иллюстраций художницы, для которой женщина — это не набор стандартных установок
- 12 иллюстраций от художницы, которая выбрасывает в мусорку все стереотипы о женщинах
- 12 правдивых иллюстраций от художницы, которая рвет в клочья стереотипы о женщинах
AdMe/Художники/15+ иллюстраций от художницы, которая показывает, что каждая женщина прекрасна, даже если общество думает иначе
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