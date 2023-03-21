15+ иллюстраций от художницы, которая показывает, что каждая женщина прекрасна, даже если общество думает иначе

Иллюстрации художницы Лейни Молнар придутся по душе каждой женщине, которая когда-либо боролась со стереотипами и подвергалась общественному прессингу. Мы отобрали новую порцию ее работ, которые, как всегда, бьют не в бровь, а прямо в глаз.