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15+ иллюстраций от художницы, которая показывает, что каждая женщина прекрасна, даже если общество думает иначе

Художники
3929827

Иллюстрации художницы Лейни Молнар придутся по душе каждой женщине, которая когда-либо боролась со стереотипами и подвергалась общественному прессингу. Мы отобрали новую порцию ее работ, которые, как всегда, бьют не в бровь, а прямо в глаз.

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Мы уже неоднократно делали статьи с работами Лейни. Насладиться ими можно, пройдя по этим ссылкам:

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3929827
AdMe/Художники/15+ иллюстраций от художницы, которая показывает, что каждая женщина прекрасна, даже если общество думает иначе
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