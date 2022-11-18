10+ новых фэнтези-фильмов и сериалов. Некоторые так свежи, что даже краска на афишах не успела высохнуть

Фэнтези-фильмы — это не обязательно кино о принцессах и летающих единорогах. В этом жанре снимают захватывающие экшены с супергероями, абсурдистские комедийные фильмы, исторические саги и многое другое. А благодаря современным технологиям они выглядят настолько реалистично, что невозможно понять, что снято «вживую», а что было нарисовано в студии. Недавно мы открыли для себя 10+ свежих фильмов и сериалов в жанре фэнтези, которые вы тоже наверняка сохраните в закладки.

Школа добра и зла

Волшебный фильм для детей рассказывает историю 2 подруг — Софи и Агаты. Они попали в заколдованную школу, ученики которой становятся либо злыми колдунами, либо сказочными героями. Софи мечтает быть принцессой, а Агата имеет все шансы стать ученицей Школы зла. Но — резкий сюжетный поворот — их планам не суждено сбыться, и в Школу зла волею судьбы попадает «принцесса» Софи, а в Школу добра — потенциальная колдунья Агата. Рейтинг IMDb — 5,9

Три тысячи лет желаний

По сюжету этой сказки для взрослых исследовательница историй и мифов Алитеа приезжает в Стамбул на научную конференцию. Она покупает на рынке старинную стеклянную бутылку, из которой, как водится, появляется джинн со своими стандартными обещаниями исполнить 3 желания и просьбами о свободе. Алитеа, как человек ученый, относится к этому скептически. Но рассказы о многовековых злоключениях джинна оказывают на исследовательницу терапевтический эффект, и она таки открывает ему свою душу. Рейтинг IMDb — 6,7

Невероятно, но факт

В центре сюжета — история Алана и Мари, бездетной супружеской пары 40+. Они присматривают себе новый дом и обнаруживают его необычную особенность: по словам риелтора, в подвале есть люк, который перемещает людей на 12 часов вперед и при этом делает их моложе на 3 дня. Рейтинг IMDb — 6,6

Тор: Любовь и гром

Могучий Тор мечтает о покое, но ему мешает очередное вселенское зло — Горр Убийца богов. Проблем добавляет и бывшая возлюбленная — Джейн Фостер (Натали Портман), которая берет на себя обязанности бога-громовержца и получает молот Мьёльнира. Любопытный факт: для этого супергеройского блокбастера вселенной Marvel исполнитель главной роли Крис Хемсворт накачался до 105 кг и был вынужден питаться по 8 раз в день, чтобы поддерживать свою мускулатуру. Рейтинг IMDb — 6,4

Черный Адам

Этот фильм — спин-офф комедийного супергеройского фильма «Шазам!». Черный Адам, живший в древнем королевстве Кандак, восстал против правителя-тирана и одержал победу. Много тысячелетий спустя, в XXI веке, тот же Кандак снова в беде: он вновь страдает от несвободы, находясь под гнетом у международной компании наемников «Интергэнг». Археолог Адрианна пробуждает спящего героя, чтобы он вновь пришел на помощь угнетенным. Рейтинг IMDb — 7,1

Аватар-2: Путь воды

LILO / SIPA / SIPA / East News

Спустя 13 лет на экраны возвращается легендарный «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. 2-й фильм франшизы по планам выйдет в прокат в декабре. Хронометраж ленты впечатляет: кино длится 3 часа 10 минут. Сюжет обещает впечатлить не меньше. Джейк Салли принял свой образ аватара. И теперь он предводитель народа на’ви, защищающий новых соплеменников и свою возлюбленную Нейтири от опасных и корыстных землян.

Варяг

Этот зрелищный фильм повествует о злоключениях Амлета, сына короля Орвандилла, правящего на небольшом острове в Северной Атлантике в конце IX века. Как принято, в королевской семье не обходится без интриг и предательств. Едва Орвандилл передает трон юному сыну, как главу семейства лишает жизни родной брат, забрав себе его жену и королевство. Амлет спасается бегством и годы спустя превращается в викинга, не знающего жалости и пощады. Естественно, он собирается мстить. А по пути влюбится в Ольгу из Березового леса. Кстати, этот сюжет основан на скандинавской легенде о принце Амлете, который в свое время стал прототипом шекспировского «Гамлета». Рейтинг IMDb — 7,1

Лунный рыцарь

В центре этого мини-сериала — бывший морпех Марк Спектор. Он страдает от диссоциативного расстройства и неожиданно осознает, что обладает силами и властью египетского бога Луны. Этот подарок судьбы одновременно и благословение, и проклятие для Марка. Рейтинг IMDb — 7,3

Интервью с вампиром

Культовый фильм «Интервью с вампиром» 1994 года с Брэдом Питтом в главной роли переродился в телесериал. Уже известно минимум о 2 сезонах, снятых по циклу книг Энн Райс. Новая экранизация рассказывает нам о 200-летнем вампире Луи. Он делится с журналистом Дэниэлом Моллой историей своей жизни, полной любви, крови и опасностей бессмертия. Рейтинг IMDb — 6,9

Золотая ложка

Южнокорейский сериал в жанре драмы и фэнтези, главный герой которого — старшеклассник Ли Сын-чхон. Он родился в бедной семье и презирает свою бедность. Но неожиданно на пути ученика возникает странная женщина, способная изменить его жизнь. Она дает ему волшебную золотую ложку. Эта ложка поможет школьнику поменять семью, и так он окажется в обеспеченной семье своего друга. Рейтинг IMDb — 8,1

Зачарованная-2

«Зачарованная-2» — это сиквел одноименной диснеевской сказки 2007 года, создатели которого продолжают иронизировать над жанром и заниматься самопародией. Напомним: в 1-й части принцесса из мультфильма попала в реальный Нью-Йорк. В продолжении истории принцесса Жизель, прожившая в мегаполисе 15 лет, сомневается в своем счастье, разочаровывается в реальности и начинает скучать по сказке. Она предпринимает попытку «сказку сделать былью», но что-то идет не так, и теперь у Жизель новая задача: спасти семью и родное сказочное королевство.

Все везде и сразу

Фильм от режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, известных по фильму «Человек — швейцарский нож», рассказывает историю стареющей китайской иммигрантки Эвелин. Женщина владеет небольшой прачечной, ютится в крохотной квартирке с мужем, больным отцом и дочкой-подростком. Неожиданно героиня попадает в безумное приключение, в котором лишь одна она может спасти мир. Для этого Эвелин надо исследовать другие вселенные, которые связаны с ее параллельными жизнями. Рейтинг IMDb — 8,1.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Это еще один долгожданный сиквел из киновселенной Marvel. В новом фильме Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) спасает девушку-подростка Америку Чавес (Сочил Гомес) от гигантского осьминога. Девушка при сильном испуге способна открывать порталы в параллельные вселенные, куда герои и отправляются вдвоем, спасаясь от злодеев и угрожающих версий самих себя. Рейтинг IMDb — 6,9