10 сериалов, которые затягивают, стоит только нажать кнопку «Вкл»

Главное преимущество сериалов перед фильмами в том, что в них судьба любимых персонажей расписана иногда на несколько сезонов. За это время можно не только хорошенько проникнуться атмосферой картины, но и досконально изучить характеры всех главных и второстепенных героев.

Мы в АDME обожаем смотреть крутые сериалы и пристально следим за появлением новинок. А в бонусе поклонников «Звездных войн» ждет сюрприз.

Анатомия скандала (Anatomy of a Scandal), 2022

Джеймс занимает влиятельную позицию в обществе. Они с супругой Софи счастливы в браке, но неожиданно все переворачивается с ног на голову. Жизнь примерного семьянина изменяется в один момент, когда жена узнает, что на работе он не давал прохода своей подчиненной. Сначала Софи кажется, что обвинения якобы пострадавшей сотрудницы беспочвенны, но постепенно ее уверенность в невиновности мужа рассеивается. Рейтинг IMDb — 7.

Призраки (Ghosts), 2021

Саманта с мужем получают в наследство старый особняк. Супруги решают превратить его в крутой семейный отель. Во время реконструкции здания Саманта падает с лестницы, чуть не погибает и проводит 2 недели в коме. А когда возвращается из больницы, обнаруживает, что теперь у нее есть дар: она ​​видит призраков, которыми дом, оказывается, буквально кишит. Рейтинг IMDb — 7,7.

Не сработало (WeCrashed), 2022

Сериал рассказывает о крутом стартапе, создатели которого мечтали о большой славе и деньгах. Однако оказалась, что добиться успеха — это только полдела, его нужно еще и удержать. С этим-то у ребят и возникают проблемы. Они отчаянно пытаются оставаться на плаву, но что-то постоянно тянет их в пропасть. Рейтинг IMDb — 7,3.

Сияющие (Shining Girls), 2022

Чикагская журналистка сумела за себя постоять и чудом выжила после нападения опасного преступника. Она преисполнена решимости отомстить злоумышленнику и начинает собственное расследование. Неожиданно выясняется, что он путешествует во времени в 1930-е годы. Но для работы портала ему необходимы талантливые «сияющие» девушки. Рейтинг IMDb — 7,3.

Звук магии (The Sound of Magic), 2022

Юн Ай — обычная ученица средней школы. Ее семья живет очень бедно, и девочка не может позволить себе даже новые носки. Чтобы отвлечься от суровой реальности, она мечтает о чудесах, о том, что она могла бы сделать с волшебной палочкой в руке. И — о чудо! — на карнавале она встречает фокусника, который похож на настоящего волшебника. Юн Ай отправляется вместе с ним навстречу чудесам. Рейтинг IMDb — 8.

Дальний простор (Outer Range), 2022

Старый добрый вестерн, снабженный изрядной порцией мистики. Владелец ранчо Ройал Эбботт — суровый ковбой. Он привык к тяжелому труду, не отступает перед трудностями и умеет постоять за свою землю. На его долю выпали непростые испытания. Неожиданно куда-то бесследно исчезает невестка Эбботта. А еще на самой границе семейных владений обнаруживается место, где начинает происходить нечто сверхъестественное, и с этим нужно что-то срочно делать. Рейтинг IMDb — 7,4.

Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), 2022

Это история баскетбольной команды, которая прошла через огонь, воду и медные трубы и достигла успеха. Вместе игроки смогли преодолеть все, потому что не останавливались перед трудностями и бились друг за друга до последнего. Стойкость, упорство и каждодневный тяжелый труд — вот цена, которую платят за победы настоящие спортсмены. Рейтинг IMDb — 8,4.

Харри Уайлд (Harry Wild), 2022

Харриет Уайлд — профессор английской литературы на пенсии. Женщина перебирается жить к своему сыну, который работает детективом в полиции. Она вдруг замечает, что преступление, которое тот пытается раскрыть, странным образом отсылает ее к одной малоизвестной пьесе. Пенсионерка решает, что эта задачка как раз для нее, и с энтузиазмом берется за собственное расследование. В этом деле она находит отличное применение своим филологическим и аналитическим способностям. Рейтинг IMDb — 7.1

Выбывшая (The Dropout), 2022

Сериал рассказывает о молодой подающей надежды студентке, которая бросила колледж и основала собственную компанию в сфере здравоохранения. О том, как она преодолевала себя, боролась с трудностями и шла к успеху наперекор судьбе. История, доказывающая, что ни в коем случае нельзя поступаться собственными принципами в угоду славе, иначе лишишься всего. Рейтинг IMDb — 7,5.

Медленные лошади (Slow Horses), 2022

Талантливый шпион Джексон Лэмб поплатился карьерой за свой вспыльчивый нрав. Начальство придумывает для него отличное наказание — руководство группой нерадивых шпионов. В его отдел «ссылают» тех, кто не угодил начальству и изрядно напортачил на службе. Джексону предстоит доказать, что даже с такими исходными данными он способен показывать отличную работу. Рейтинг IMDb — 7,8.

Бонус: Оби-Ван Кеноби (Obi-Wan Kenobi), 2022

Наверное, самый долгожданный сериал для всех поклонников «Звездных войн» — рассказ о жизни великого джедая Оби-Вана Кеноби. События происходят через 10 лет после того, как его ученик Энакин Скайуокер выбрал темную сторону в части «Эпизод III: Месть ситхов». Несмотря на то, что орден перестал существовать, Оби-Ван не бросил дело всей своей жизни. Он ушел в отшельники, но не был сломлен, и с ним по-прежнему сила джедаев. Сериал выйдет в декабре 2022 года.