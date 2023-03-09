10 случаев, когда мелкие, казалось бы, детали в фильмах и сериалах рассказали нам больше, чем сами герои

Киношники без устали наполняют фильмы и сериалы скрытыми смыслами и посланиями и, кажется, никогда не устанут вовлекать зрителя в эти игры разума. А мы и не против, ведь многие вещи раскрываются с другой стороны, если обращать внимание на детали.

Дом Дракона

В этой простой, на первый взгляд, сцене, по мнению зрителей, заложено несколько скрытых смыслов. Первый и главный — нам показали, насколько комфортно Рейенире и Дейемону находиться рядом. Рейенира беспокоилась о состоянии своего отца, что выражалось в том, как нервно она теребила кольца на пальцах — привычка, которая осталась у нее с подросткового возраста. Поэтому Дейемон накрыл ее руку своей, чтобы успокоить и поддержать. Помимо этого, мы видим, что Рейенира не стала занимать позицию пассивной беременной, сидящей на стуле. Наоборот, она сильна, она контролирует ситуацию, а Дейемон рядом лишь для того, чтобы оказать поддержку. Также всей своей позой Дейемон продемонстрировал полное неуважение к Алисент. Он не поднялся, даже когда она появилась в зеленом платье, знаменующем грядущее противостояние.

Темный рыцарь: Возрождение легенды

Киноманы со стажем знают — в фильмах Кристофера Нолана нет случайных кадров. Даже расположение актеров на площадке он может использовать как отсылку к Джокеру из предыдущего фильма «Темный рыцарь».

Интерстеллар

Еще одно подтверждение неслучайных деталей в кадре у Нолана. Когда герой Мэттью Макконахи Купер попадает в четырехмерное пространство, он наблюдает за самим собой в комнате дочери. Перед ним находится книга. Это произведение «Уиллоуби» детской писательницы Лоис Лоури, в котором речь идет о влиянии нерадивых родителей на своих детей. Это явная параллель с тем, что Купер оставляет свою семью ради экспедиции.

10 причин моей ненависти

Помимо того, что фильм является вольной интерпретацией пьесы Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», в нем присутствуют отсылки и к другим его произведениям. В финале, на выпускном балу, звучит кавер песни «Cruel to Be Kind», и это прямая цитата из «Гамлета» — «Чтоб добрым быть, я должен быть жесток».

Ковбои против пришельцев

Многие режиссеры любят появляться в собственных фильмах в эпизодических ролях. Изображение Джона Фавро, режиссера фильма «Ковбои против пришельцев», можно заметить на доске объявлений среди разыскиваемых преступников.

Секс по дружбе

Некоторые режиссеры любят ссылаться в новых картинах на свои предыдущие работы. В одной из сцен фильма «Секс по дружбе» таксист в аэропорту держит табличку с именем «О. Пендергаст». Так звали персонажа Эммы Стоун в фильме «Отличница легкого поведения», который тоже снял Уилл Глак годом ранее.

«Пиноккио» Гильермо дель Торо

В витражах церкви можно увидеть персонажей другого творения Гильермо дель Торо — фавна и Бледного человека из кинокартины «Лабиринт фавна».

Чужой: Завет

В фильме большое внимание уделено теме ДНК, и в одной из сцен мы можем видеть, что груз корабля напоминает цепочку молекулы ДНК.

Все везде и сразу

Актриса Мишель Йео, которая сыграла Эвелин Вонг в фильме «Все везде и сразу», также снималась в картине «Безумно богатые азиаты». По сюжету Эвелин прыгает через множество мультивселенных и попадает в том числе в ту, где она известная актриса и стоит на красной дорожке — это как раз премьера ленты «Безумно богатые азиаты». Эти кадры взяли из реальной жизни Мишель Йео.

Ход королевы