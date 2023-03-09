10 случаев, когда мелкие, казалось бы, детали в фильмах и сериалах рассказали нам больше, чем сами герои
Киношники без устали наполняют фильмы и сериалы скрытыми смыслами и посланиями и, кажется, никогда не устанут вовлекать зрителя в эти игры разума. А мы и не против, ведь многие вещи раскрываются с другой стороны, если обращать внимание на детали.
Дом Дракона
В этой простой, на первый взгляд, сцене, по мнению зрителей, заложено несколько скрытых смыслов. Первый и главный — нам показали, насколько комфортно Рейенире и Дейемону находиться рядом. Рейенира беспокоилась о состоянии своего отца, что выражалось в том, как нервно она теребила кольца на пальцах — привычка, которая осталась у нее с подросткового возраста. Поэтому Дейемон накрыл ее руку своей, чтобы успокоить и поддержать.
Помимо этого, мы видим, что Рейенира не стала занимать позицию пассивной беременной, сидящей на стуле. Наоборот, она сильна, она контролирует ситуацию, а Дейемон рядом лишь для того, чтобы оказать поддержку.
Также всей своей позой Дейемон продемонстрировал полное неуважение к Алисент. Он не поднялся, даже когда она появилась в зеленом платье, знаменующем грядущее противостояние.
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Киноманы со стажем знают — в фильмах Кристофера Нолана нет случайных кадров. Даже расположение актеров на площадке он может использовать как отсылку к Джокеру из предыдущего фильма «Темный рыцарь».
Интерстеллар
Еще одно подтверждение неслучайных деталей в кадре у Нолана. Когда герой Мэттью Макконахи Купер попадает в четырехмерное пространство, он наблюдает за самим собой в комнате дочери. Перед ним находится книга.
Это произведение «Уиллоуби» детской писательницы Лоис Лоури, в котором речь идет о влиянии нерадивых родителей на своих детей. Это явная параллель с тем, что Купер оставляет свою семью ради экспедиции.
10 причин моей ненависти
Помимо того, что фильм является вольной интерпретацией пьесы Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», в нем присутствуют отсылки и к другим его произведениям. В финале, на выпускном балу, звучит кавер песни «Cruel to Be Kind», и это прямая цитата из «Гамлета» — «Чтоб добрым быть, я должен быть жесток».
Ковбои против пришельцев
Многие режиссеры любят появляться в собственных фильмах в эпизодических ролях. Изображение Джона Фавро, режиссера фильма «Ковбои против пришельцев», можно заметить на доске объявлений среди разыскиваемых преступников.
Секс по дружбе
Некоторые режиссеры любят ссылаться в новых картинах на свои предыдущие работы. В одной из сцен фильма «Секс по дружбе» таксист в аэропорту держит табличку с именем «О. Пендергаст». Так звали персонажа Эммы Стоун в фильме «Отличница легкого поведения», который тоже снял Уилл Глак годом ранее.
«Пиноккио» Гильермо дель Торо
В витражах церкви можно увидеть персонажей другого творения Гильермо дель Торо — фавна и Бледного человека из кинокартины «Лабиринт фавна».
Чужой: Завет
В фильме большое внимание уделено теме ДНК, и в одной из сцен мы можем видеть, что груз корабля напоминает цепочку молекулы ДНК.
Все везде и сразу
Актриса Мишель Йео, которая сыграла Эвелин Вонг в фильме «Все везде и сразу», также снималась в картине «Безумно богатые азиаты». По сюжету Эвелин прыгает через множество мультивселенных и попадает в том числе в ту, где она известная актриса и стоит на красной дорожке — это как раз премьера ленты «Безумно богатые азиаты». Эти кадры взяли из реальной жизни Мишель Йео.
Ход королевы
В последнем эпизоде сериала, после победы над своим главным противником, Бет появляется в полностью белом наряде, который «складывается» в фигуру шахматной королевы. Это было сделано не просто для красивой картинки.
По задумке художника по костюмам, идея заключалась в том, что теперь Бет — королева на шахматной доске, а сама шахматная доска — весь мир.