10 знаменитостей, которые сделают все, чтобы их коллеге по фильму было комфортно

Согласно исследованиям, актеры испытывают более высокий уровень стресса и беспокойства, чем среднестатистический человек, в основном из-за специфики работы. Вот почему некоторые актеры всегда поддерживают своих коллег, пытаясь сделать их день ярче любыми возможными способами.

1. Джейсон Момоа

Matt Sayles/Invision/AP/East News

Эмилии Кларк было всего 23 года, когда она впервые снялась в «Игре престолов». До этого проекта у актрисы было не много актерского опыта. Джейсон Момоа знал, что молодые актрисы могут чувствовать себя некомфортно во время съемок откровенных сцен, поэтому и решил ее поддержать. Кларк рассказала, что благодаря актеру она чувствовала себя в безопасности и что он всегда был добрым и внимательным.

2. Вигго Мортенсен

Мортенсен очень любит лошадей, и, по сути, именно он купил жеребцов, на которых ездил во «Властелине колец». Его любовь к этим животным разделяла и каскадерша на съемочной площадке. Мортенсен узнал об этом и купил лошадь и для нее.



3. Вин Дизель

В оригинальном сценарии «Форсажа» была сюжетная линия, в которой персонаж Мишель Родригес изменяет герою Вина Дизеля. Актрисе не хотелось изображать неверную девушку, поэтому она была очень расстроена. После того как Вин Дизель заметил, что Мишель плачет, эта сюжетная линия была удалена. Актер заверил ее, что он всегда ее поддержит.

4. Эдвард Херрманн

В «Девочках Гилмор» Алексис Бледел получила свою первую роль в кино, и ее коллега по фильму Эдвард Херрманн поделился с ней многими знаниями. Она вспоминала его с нежностью, говоря о сценах, где они сидели за ужином в пятницу вечером. Они сидели за столом весь день, и Эдвард делился своим опытом и историями из жизни.

5. Эмилия Кларк

Актриса, вероятно, помнила доброту, с которой к ней отнеслись в начале ее карьеры, и сама встала на защиту своей коллеги по «Игре престолов». Натали Эммануэль, сыгравшая Миссандею, поделилась, что, когда коллега сделала неуместный комментарий в ее адрес, Кларк сразу же поддержала Натали и поставила обидчика на место. Девушки поддерживают друг друга в реальной жизни, как и их персонажи в сериале.

6. Зендея

CAP/RFS/Capital Pictures/East News

Зендея и ее коллега по «Эйфории» Хантер Шафер сблизились во время съемок телешоу. С первого дня съемок Зендея была для Шафер как старшая сестра. Они часто разговаривали, и Зендея хотела убедиться, что мрачные темы, которые затрагиваются в сериале, не слишком сильно давят на психику девушки.

7. Киану Ривз

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Вайнона Райдер рассказала, что во время съемок «Дракулы» Брэма Стокера режиссер сказал коллегам по фильму выкрикивать оскорбления, чтобы заставить актрису плакать. Киану Ривз отказался это делать. Актриса пояснила, что она должна была плакать в контексте сцены, отсюда и просьба режиссера, но Ривз не стал оскорблять Райдер даже под таким предлогом.

8. Николь Кидман

Yuan jing - Imaginechina/East News

В 2014 году во время съемок фильма «Принцесса Монако» Николь Кидман узнала, что около 200 статистов были вынуждены работать ночью на морозе. На следующий день она распорядилась, чтобы массовку снабдили одеялами и горячими напитками и установили для них палатки. На съемочной площадке она заслужила репутацию «настоящей принцессы» за свой добрый жест.

9. Кейт Уинслет

Invision/Invision/East News , Invision/Invision/East News

Коллега Кейт по фильму «Мейр из Исттауна» Энгаури Райс на год младше ее дочери, поэтому, когда Кейт услышала, что молодой актрисе придется сниматься в откровенной сцене, у нее сработали материнские инстинкты. Сцену снимали ночью, а рабочий день Уинслет закончился еще утром, но она осталась на съемочной площадке, чтобы быть рядом с Райс.

10. Хэлли Берри

В фильме «Удары» Хэлли Берри была и главной актрисой, и режиссером. Ее коллега по фильму Шейла Атим говорила о ней только хорошее. Атим отметила, что Берри всегда была ее героем, а работать с ней было мечтой, ставшей явью. Берри позаботилась о том, чтобы молодая актриса обращалась к ней за помощью в любое время.