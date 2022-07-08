10 звезд, которые в перерывах между съемками и гастролями успевают творить добро

У звезд очень напряженный график, но многие из них в перерывах между гастролями, съемками и репетициями умудряются совершать добрые дела. Кто-то покупает подарки для своих поклонников, а кто-то спасает людей от беды.

Мы в ADME хотим рассказать вам о знаменитостях, которых ценим за талант, а еще больше — за их поступки.

Леди Гага балует своих фанатов пиццей

Invision / Invision / East News

Певица очень трепетно относится к своим поклонникам. В 2017 году она была вынуждена отменить концерт в Монреале из-за того, что сильно простыла, выступая под дождем в другом городе. Чтобы не расстраивать фанатов, она купила им пиццу и разослала автографы. Это не первый раз, когда Леди Гага балует вкусненьким почитателей своего таланта. В 2009 году она угостила пиццей людей, стоящих в очереди за ее подписью.

Зак Галифианакис

Invision / Invision / East News

Когда нынешняя звезда Голливуда был еще никому не известным комиком, выступающим в бургерной, он часто пользовался услугами прачечной. Там он познакомился и подружился с 87-летней Элизабет Мими Хайст, которая жила в этой прачечной на чаевые, которые ей давали посетители. После успеха фильма «Мальчишник в Вегасе» актер перестал пользоваться услугами заведения. Но, когда он узнал, что его подруга стала бездомной, он поспешил ей помочь. Зак снял для нее квартиру и продолжал оплачивать все ее счета. А еще он пригласил Мими с собой на премьеры фильмов «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок» и «Грязная кампания за честные выборы».

Джонни Депп

Джонни Депп с удовольствием примеряет на себя костюм Джека Воробья. Он не упустил этот шанс, когда ему написала письмо 9-летняя девочка. Она попросила актера прийти к ним в школу. Джонни прибыл в учебное заведение в образе легендарного капитана. Спустя некоторое время Депп отправил девочке приглашение составить ему компанию на красной дорожке на лондонской премьере фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Ребенок был счастлив. А еще актер посещает в костюме Джека Воробья детские больницы и дарит радость маленьким пациентам.

Бейонсе

B4859 / Avalon / Photoshot / East News

В 2013 году певица отправилась в магазин за рождественскими покупками. Но на подарках близким она не остановилась — звезда купила посетителям подарочные карты на общую сумму 37,5 тыс. долларов и добавила к ним поздравительные открытки. Подарки от Бейонсе получили 750 человек.

Колин Фаррелл

В 2003 году, когда Колин Фаррелл снимался в фильме «Рекрут» в Торонто, местная радиостанция предложила 2 тыс. долларов любому, кто сможет привести его в студию. Актер посчитал, что это реальный шанс помочь кому-то. Он познакомился с местным бездомным и дал ему возможность привести себя на радио. Спустя несколько лет Колин вернулся в Торонто, встретился со своим старым знакомым, купил ему одежду и оплатил съемное жилье.

Вигго Мортенсен

Актер стал настоящей звездой после выхода на экраны трилогии «Властелин колец». По сюжету его герой Арагорн и конь Брего — верные друзья. В жизни эта история повторилась: после окончания съемок Мортенсен забрал скакуна себе. А еще Вигго сделал подарок дублерше Лив Тайлер, сыгравшей Арвен. Девушка очень полюбила лошадь, с которой снималась, но не смогла купить ее: животное стоило слишком дорого. Тогда актер приобрел коня для своей коллеги по съемочной площадке.

Адам Драйвер

8-летний сын Бена Аффлека едва не остался без подарков на свой день рождения, но ситуацию спас любимый герой мальчика — Кайло Рен. Аффлек снимался с Адамом Драйвером в фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль». В разговоре с коллегой актер упомянул, что летит на день рождения к сынишке и что тот большой фанат сына принцессы Леи. Тогда Драйвер записал для мальчика видео от лица Кайло Рена и заодно подписал открытку. После этого он позвонил помощнику Аффлека, выяснил домашний адрес своего коллеги и отправил подарки. И очень кстати, потому что подарки, которые купил ребенку папа, не успели доставить вовремя.

Кейт Уинслет

East News

Актриса спасла из пожара пожилую женщину. Кейт Уинслет гостила у бизнесмена Ричарда Брэнсона, и в доме хозяина начался пожар. По словам миллиардера, кинозвезда буквально вынесла на руках из огня его 90-летнюю маму.

Райан Гослинг

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Актер обладает отличной способностью оказываться в нужном месте в нужное время. Однажды он выдернул из-под колес такси журналистку. Девушка родом из Британии приехала в США, где правила дорожного движения отличаются. Она замешкалась, и дело могло бы закончиться печально, если бы не Райан Гослинг.

Эмма Уотсон подарила мальчику праздник

Эмма Уотсон однажды подарила незнакомому ребенку настоящий праздник. Актриса прогуливалась во время празднования Хеллоуина и увидела мальчика в костюме Гарри Поттера. Она подошла к нему и спросила: «Простите, это вы Гарри Поттер?» Мальчик робко ответил «да». Эмма обняла его и сказала: «Это здорово, потому что я Гермиона Грейнджер и мы лучшие друзья!»