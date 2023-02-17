11 актеров и актрис, которые играют на неродном языке. И невольно хочется сказать: «Вот это талант!»

Работать, используя чужой язык, довольно сложно и непривычно. Нужно прикладывать немалые усилия, чтобы это получалось хорошо и самому доставляло удовольствие. Но некоторым актерам и актрисам, для которых английский не родной, удалось справиться с этой проблемой настолько блестяще, что никто и не догадывается об их происхождении. Мы решили разобраться, кому из знаменитостей пришлось выучить английский, чтобы достичь успеха в Голливуде. А в конце вас ждет бонус — пара слов об актере, который свободно говорит на семи языках.

Роуз Макгоуэн

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Актриса, получившая известность благодаря роли Пейдж в сериале «Зачарованные», родилась в 1970 году в Италии и прожила там с семьей до начала 1980-х. Несмотря на то, что ее родители англоговорящие, Роуз утверждает, что итальянский был ее первым языком и даже родителям она отвечала именно на нем.

Жан Рено

East News

Жан Рено в основном играет на французском, но у него есть роли и в голливудских фильмах. Его родители испаноговорящие, и его родной язык — испанский, но в ранние годы он изучал арабский и французский. Актер также говорит на английском и итальянском.

Марион Котийяр

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Марион Котийяр родилась в Париже, ее родной язык французский. Однако уже в 17 лет она сыграла свою первую англоязычную роль. Несмотря на то, что актриса пользуется популярностью в Голливуде, она иногда снимается и на родине.

Кристоф Вальц

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Наиболее известные роли актера — в фильмах «Джанго освобожденный» и «Большие глаза». Родился он в Австрии, хотя сейчас играет в основном в голливудских кинокартинах. Его родной язык немецкий, но он также свободно говорит на французском и английском, а еще немного знает итальянский.

Ева Грин

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Очаровательная Ева Грин — француженка. Она часто играла в театральных постановках на родине, пока ее не заметил режиссер Бернардо Бертолуччи. Именно он посоветовал ей усовершенствовать свой английский. Девушка старательно изучала язык 2 месяца, что, видимо, и помогло ей попасть в Голливуд.

Энди Гарсиа

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Энди Гарсиа известен ролями в фильмах «Неприкасаемые» и «Крестный отец — 3». Родился актер на Кубе, его родной язык испанский. Но мать Энди была учительницей английского, поэтому, вероятно, у него не возникло проблем с изучением этого языка.

Маттиас Шонартс

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Маттиас играет в сериале «Джанго», а также известен ролями в фильмах «Небольшой хаос» (с Кейт Уинслет) и «Лофт». Он родился и вырос в Бельгии, в регионе, где говорят на нидерландском. Поэтому с детства у него было два родных языка: нидерландский и французский.

София Вергара

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Актриса родилась в Колумбии. Ее родной язык испанский, но она великолепно говорит и на английском. Кстати, занятный факт: София училась на стоматолога, но бросила университет ради работы в шоу-бизнесе.

Фрида Пинто

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Фрида Пинто, известная ролями в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Планета обезьян», — актриса индийского происхождения. Она говорит на хинди. Девушка с детства мечтала стать артисткой, но начала активно ходить на кастинги, лишь когда ей было уже 23 года. Какое-то время Фрида работала телеведущей и вела репортажи из разных стран.

Ана де Армас

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Ана де Армас родилась на Кубе и именно там начинала свою актерскую карьеру. Позже она снялась в испанском сериале. Родной язык актрисы испанский, и Голливуд она покоряла с плохим английским. Девушка упорно училась, чтобы иметь возможность сыграть любого персонажа в кино.

Педро Паскаль

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Актер известен ролями в сериалах «Игра престолов» и «Мандалорец». А появился на свет он в Чили, и его родной язык испанский. Однако там он прожил недолго: его родители перебрались сначала в Венесуэлу, потом в Данию, а после обосновались в Калифорнии.

Бонус: Вигго Мортенсен — настоящий полиглот

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Самая известная роль Вигго — Арагорн в трилогии «Властелин колец», но у него есть и много других замечательных работ. Английский его родной язык, но он не остановился на нем. Актер также свободно говорит на испанском, французском, датском и на разговорном уровне владеет шведским, норвежским и итальянским.