11 актерских ансамблей, чье воссоединение словно перенесло нас в прошлое и позволило пережить яркие эмоции вновь

Наверняка у многих из вас есть любимые фильмы и герои, за приключениями которых вы готовы наблюдать снова и снова. Но особенно приятно, когда актеры, сыгравшие этих персонажей, воссоединяются, чтобы порадовать зрителей продолжением полюбившейся истории или просто чтобы встретиться и вспомнить былое. А некоторые даже делают фотографии, на которых воссоздают известную сцену из совместного фильма.

1. Энсел Эльгорт и Шейлин Вудли

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

Наверняка многие зрители утирали слезы в финале картины «Виноваты звезды», которая вышла в 2014 году, ведь нам всем так хотелось, чтобы Огастус и Хейзел Грейс остались вместе. К счастью, это была не последняя встреча этих прекрасных актеров. В этом году Эльгорт и Вудли вместе отправились в Италию, и на совместной фотографии они выглядят совсем как их персонажи из фильма.

2. Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд

AMBLIN / UNIVERSAL / Album / EAST NEWS , NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Легендарный дуэт путешественников во времени — Марти Макфлай и Док Браун — порадовали своих фанатов, когда появились вместе на фестивале популярной культуры Comic Con в Нью-Йорке. Это произошло 37 лет спустя после выхода фильма «Назад в будущее» на экраны.

3. Кимберли Дж. Браун и Дэниел Каунтз

Приключенческая комедия «Хеллоуинтаун» и ее продолжения были очень популярны в конце 90-х. Но самое интересное, что актриса, которая сыграла молодую ведьмочку Марни Пайпер, обрела на съемках близкого друга — Дэниела Каунтза. Они дружили на протяжении многих лет, а теперь обручились и планируют пожениться.

4. Актеры сериала «Друзья»

«Друзья» стали одним из самых долгоиграющих сериалов в истории телевидения и собрали целую армию поклонников. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после стольких лет вместе актеры, сыгравшие главные роли, скучали друг по другу после завершения работы над сериалом. И все же 15 лет спустя великолепная шестерка вновь появилась на экранах в специальном выпуске «Друзья: Воссоединение». Актеры также периодически встречаются друг с другом, как обычные друзья.

5. Лора Дерн и Сэм Нилл

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS

Двое самых известных палеонтологов в истории кино доктор Алан Грант и доктор Элли Сэттлер удивили своих фанатов, когда вновь появились вместе в последней части франшизы «Парк юрского периода». И похоже, они отлично проводят время, судя по тем фотографиям и видео, которые Лора Дерн и Сэм Нилл выкладывают в своих соцсетях.

6. Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими

Album Online / East News , Disney+ / Courtesy Everett Collection / East News

Сестры Сандерсон воссоединились почти через 30 лет после выходы первого фильма «Фокус-покус». Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими вновь сыграли легендарных ведьм в продолжении забавной истории о Хеллоуине.

И не только зрители были в восторге от воссоединения великолепной троицы на экране, но и сами актрисы отлично провели время вместе. «Как только мы вновь оказались на съемочной площадке, мы почувствовали ту же связь, что была между нами 30 лет назад», — сказала Мидлер.

7. Дженнифер Гарнер и Марк Руффало

EAST NEWS

Счастливый конец истории любви мистера и миссис Флэмхафф в фильме «Из 13 в 30» обеспечил паре армию поклонников. И чтобы порадовать своих фанатов, Дженнифер Гарнер и Марк Руффало решили воссоздать кадр из фильма, где они счастливые и довольные сидят на диване в конце картины.

8. Лиза Кудроу и Мира Сорвино

East News

Героини Лизы Кудроу и Миры Сорвино появились на встрече выпускников в розовом и голубом платьях. Много лет спустя актрисы воссоединились, чтобы вновь предстать перед нами в костюмах полюбившихся нам цветов и дать надежду, что вскоре появится продолжение приключений Роми и Мишель. Однако, по последним данным, продолжения все же не будет, как бы мы этого ни хотели.

9. Мэнди Мур и Шейн Уэст

«Спеши любить» — это грустная история любви Джейми и Лэндона, которая приобрела огромную популярность после своего выхода на экраны в 2002 году. Так что фанаты были так же поражены, как и Мэнди Мур, когда Шейн Уэст лично пришел поздравить ее с получением именной звезды на голливудской Аллее славы.

10. Миранда Косгроув, Джерри Трейнор и Нейтан Кресс

Прошло 10 лет с выхода последнего эпизода сериала «АйКарли», но, похоже, Карли, Спенсер и Фредди не собираются расставаться. Они решили запустить продолжение шоу и уже снимают второй сезон.

11. Харрисон Форд и Ке Хюи Куан

EAST NEWS

При виде этой фотографии, на которой Харрисон Форд и Ке Хюи Куан так тепло обнимаются на фестивале D23 Expo, мы прямо слышим, как Коротышка говорит: «Я люблю тебя, Инди». И теперь фанаты надеются, что вскоре появится продолжение фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», где это парочка воссоединится на экране.

Когда Ке Хюи Куана спросили, готов ли он к новым приключениями с Харрисоном Фордом, он ответил: «Абсолютно! Я всегда готов к новым фильмам об Индиане Джонсе!»

Какой из этих фильмов вы бы пересмотрели прямо сейчас?

Фото на превью 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News