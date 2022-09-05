11 героинь, которым киношники сосватали не тех парней. И разочаровали зрителей

Многим вымышленным героиням удается найти свою истинную любовь или просто мужчину, которого они считают подходящим партнером. Но нередко выбор женщины, прописанный ей авторами произведения, не устраивает зрителей и читателей. Ведь те уверены, что ей лучше было бы остаться с другим персонажем или вообще побыть одной, пока она не встретит кого-то еще.

Мы в ADME вспомнили вымышленных героинь, избранники которых разочаровали поклонников произведений.

Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

Мистер Биг был мужчиной мечты Кэрри, но не все поклонники сериала согласны с тем, что он действительно ей подходил. Некоторые даже называют его худшим ее парнем. А вот Эйдана считают лучшей парой. В отличие от Бига, он хорошо обращался с Брэдшоу и ценил ее друзей. Однако после измены Кэрри им не суждено было сохранить отношения. По крайней мере, Эйдан не остался с разбитым сердцем, а получил свое счастье.

Фиби Буффе, «Друзья»

В сериале Фиби вышла замуж за Майка. Но, по мнению многих зрителей, ей стоило выбрать другого своего парня — Дэвида. Все дело в химии между этими героями. Есть и другой потенциальный партнер для Фиби — ее друг Джоуи. У них было много общего, они всегда помогали друг другу. Джоуи, например, был готов жениться на Фиби, когда думал, что она беременна. Остальные их друзья образовали пары, так что мешало сойтись и этим двоим?

Китнисс Эвердин, «Голодные игры»

В конце истории Китнисс осталась с Питом, но ее друг Гейл подходил девушке не меньше. Гейл лучше знал Китнисс, потому что дружил с ней с самого детства. Он заботился о семье девушки во время ее отсутствия. И хотя он понимал, что Китнисс любила Пита, Гейл вызвался спасти своего соперника из беды, только чтобы Эвердин была счастлива.

Нэнси Уилер, «Очень странные дела»

В 4-м сезоне в отношениях Нэнси и Джонатана наметились проблемы. Это заставило зрителей задаваться вопросом: стоит героине остаться с Джонатаном, снова сойтись со Стивом или же вообще сосредоточиться на своей карьере. Некоторые считают, что более удачным вариантом для Нэнси станет воссоединение со Стивом. С ним Нэнси сможет посвятить себя работе, пока парень будет вести домашнее хозяйство (ему явно нравится заботиться о детях). Другие фанаты смотрят на этот вопрос не с практической, а с эмоциональной точки зрения и заявляют, что в паре Нэнси и Стива куда более заметная химия.

Энни Рид, «Неспящие в Сиэтле»

Еще до разрыва со своим женихом Уолтером Энни начала практически преследовать Сэма, когда услышала его историю на радио. Объединяло этих героев только то, что они плохо обходились с партнерами. Она — со своим женихом, а он — с Викторией, женщиной, с которой недолго встречался. При этом Уолтер явно не заслуживал такого отношения. Он любил и уважал Энни и не впадал в паранойю из-за странного поведения своей невесты.

Элли Гамильтон, «Дневник памяти»

И среди любителей романтических историй нашлись те, кого разочаровало воссоединение Элли и Ноя. Зрители отмечают, что Ной был слишком незрелым, агрессивным и не уважал личные границы Элли. Лон больше подходил Элли по темпераменту и лучше ее понимал. Ной убедил Элли пойти с ним на свидание с помощью манипуляции, а Лон просто вежливо пригласил девушку. К тому же с ним Элли не скандалила так, как с Ноем.

Серена ван дер Вудсен, «Сплетница»

Отношения Дэна и Серены далеки от идеала. Дэн плохо обращался с Сереной, хотя она и считалась девушкой его мечты. Именно он скрывался под маской Сплетницы и унижал Серену в своем блоге. Девушке стоило либо остаться одной, либо вновь сойтись с Нэйтом. У них было много общего, а в своих отношениях они обходились без такого количества драмы, как другие пары шоу.

Мередит Грей, «Анатомия страсти»

Дерек Шепард был самой большой любовью Мередит. Они переживали свои взлеты и падения, но всегда поддерживали друг друга. По воле создателей сериала Дерек ушел из жизни, и с тех пор Мередит встречалась с другими мужчинами. Но зрители не всегда остаются довольны ее выбором. Ей и ее нынешнему возлюбленному Нику, по их мнению, не хватает химии.

Лорелай Гилмор, «Девочки Гилмор»

Далеко не все зрители поддержали союз Лорелай и Люка. Некоторые верят, что ей следовало остаться с Крисом. Он лучше знал женщину и всю историю ее отношений с родителями. По мнению пользователей, Люк был слишком капризными, так что Лорелай стоило дать Крису шанс.

Ария Монтгомери, «Милые обманщицы»

В конце сериала Ария вышла замуж за своего давнего возлюбленного Эзру. И хотя они прошли через многое, не все считают мужчину хорошей парой для нее. Он использовал историю, произошедшую с героинями сериала, для своей книги. К тому же Эзра снова сошелся с Арией лишь потому, что его девушка Николь пропала. Некоторые думают, что Арии больше подходил другой ее парень, Джейк. Он заботился о ней, и между персонажами возникла химия. Но по воле сценаристов Ария бросила Джейка.

Рейчел Чу, «Безумно богатые азиаты»

Некоторые зрители утверждают, что Ник — настоящий злодей. Знакомство девушки с его семьей пошло не по плану, и во многом это вина Ника. Он не подготовил Рейчел к встрече с родственниками, а во время поездки часто оставлял девушку одну, и ей приходилось самой противостоять всем трудностям. Рейчел бросила Ника ради его блага, но в итоге они сошлись вновь, что обесценило ее жест. Возможно, концовка фильма получилась бы мощнее, если бы Рейчел пошла своей дорогой, а Ник сам разобрался с проблемами в семье.