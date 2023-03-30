11 вещей, которые стали дико популярны в народе благодаря кино

Фильмы и сериалы влияют не только на нас, но и на мировую моду. Люди массово подражают стилю любимых персонажей, а дизайнеры вдохновляются кинообразами. Мы узнали, какие вещи с экранов попали прямиком в модные бутики и наши шкафы.

Бежевый плащ, «Завтрак у Тиффани»

Образ Одри Хепберн сильно повлиял на мир моды. Это касается мелированных волос, огромных очков, черных платьев и, конечно же, бежевого плаща. Все эти элементы стали культовыми. Спустя 60 лет после выхода фильма светлый тренч все еще находится на пике популярности.

«Сонные» глаза Мэрилин Монро, «Зуд седьмого года»

Неподражаемая икона красоты еще в 1950-х сразила всех своим уточенным стилем. Наиважнейшей деталью образа стали ее «сонные кошачьи глаза» или, как их еще называют, «глаза сирены». Женщины по сей день стараются воссоздать знаменитый манящий взгляд, изучают техники нанесения макияжа и делятся своими лайфхаками.

Отсутствие майки под рубашкой, «Это случилось однажды ночью»

Одна сцена из фильма уже таких далеких 1930-х годов стала весьма знаменитой. В ней актер Кларк Гейбл снимает рубашку и, к удивлению зрителей, остается с голым торсом. Дело в том, что в то время мужчины всегда носили под рубашкой майку. Существует легенда, что эта сцена так сильно повлияла на зрителей, что спрос на майки в магазинах сильно упал. Модельер Джеффри Бин предположил, что внезапно мужчины задумались: «Почему я должен носить майку, если Кларк Гейбл ее не носит?»

Клетчатое платье, «Волшебник страны Оз»

Знаменитое клетчатое платье Дороти стало дико популярным благодаря художнику по костюмам Эдриану Гринбергу. Именно он придумал наряд, о котором после выхода фильма мечтало множество женщин. В результате это платье быстро скопировали бесчисленные торговые сети. Все желающие могли приобрести культовый наряд по вполне доступной цене.

Прическа Рэйчел, «Друзья»

В 90-х, когда «Друзья» набирали популярность, девушки по всему миру гурьбой ходили в парикмахерские и просили прическу как у Рэйчел. Недавно после появления тизера фильма «Друзья: Воссоединение» (2021) спрос на стрижку снова вырос на 179 %. Кстати, сделать такую же стрижку и укладку довольно сложно. Сейчас широкое распространение получили видеоинструкции, которые помогают сделать прическу самостоятельно.

Поездки в Париж, «Вечер в Париже»

Это индийское кино 1967 года. По сюжету, девушка из Индии прилетает в Париж. Когда актер Шамми Капур в фильме распевал песню, посвященную столице Франции, многие люди в Индии даже и не знали о существовании такого города. В итоге после выхода фильма в Париж хлынули потоки индийских туристов.

Мотоцикл Triumph TR6, «Большой побег»

Одна из самых известных сцен побега на мотоцикле появилась именно в этом фильме. Актер Стив Маккуин разъезжал на Triumph TR6, после чего эта модель стала популярной в Великобритании и США, а продажи мотоцикла рванули вверх.

Спортивные товары фирмы Wilson, «Изгой»

В приключенческой драме с участием Тома Хэнкса решающая роль была отведена Уилсону. Именно из волейбольного мяча фирмы Wilson Чак сделал себе «друга», нарисовав на нем лицо. Товары бренда Wilson Sporting Goods стали всемирно популярны наряду с курьерской службой FedEx, чей логотип тоже часто мелькал в фильме.

Космические наряды, «Барбарелла»

Около 50 лет назад французский режиссер Роже Вадим снял футуристический фильм «Барбарелла». В нем девушки представали в пластиковых боди, платьях-кольчугах и прочих необычных нарядах. Примечательно, что большинство костюмов сделали из пластика и металла. Огромную популярность фильм приобрел после выхода в мировой прокат. Тогда-то и случился переворот в мире моды — фильм вдохновил дизайнеров на нечто новое. К примеру, Жан-Поль Готье, впечатлившись «Барбареллой», придумал костюмы для «Пятого элемента». На недавнем выступлении в 2023 году певица Рианна появилась в наряде, напоминающем пластиковое боди. Не беремся утверждать наверняка, но, кажется, влиять на моду научная фантастика 60-х продолжает до сих пор.

ANGELA WEISS/AFP/East News

Кофта с широким вырезом, «Танец-вспышка»



Картина вышла в 1983 году и, безусловно, оправдала свое название. Яркие танцевальные движения и запоминающиеся эпизоды сделали фильм классикой. Он вдохновил многих встать с дивана и попробовать выгнуть спину над стулом. А гетры оставались популярными на протяжении большей части следующего десятилетия. Неожиданное влияние на моду оказала кофта с открытыми плечами актрисы Дженнифер Билз. Женщина рассказала, что такой разрез появился случайно. После стирки ее свитер сел, пришлось разрезать отверстие для головы. Спустя 40 лет создатели одежды продолжают выпускать такие кофты, намеренно делая широкий разрез для головы и плеч.

Брошь-цветок, «Секс в большом городе»