12 достойных просмотра сериалов, которые мы незаслуженно обделили вниманием

Некоторые сериалы с первой сцены покоряют сердца зрителей. Мы не можем дождаться новых сезонов и пересматриваем заново уже вышедшие эпизоды. А вот другим шоу так и не удается привлечь внимание широкой публики, хотя сценаристы и актеры выкладываются на полную.

Мы в ADME вспомнили несколько сериалов, которые остались незамеченными на фоне более популярных шоу, но в итоге заслужили высокие оценки.

Континуум (2012–2015)

Главная героиня этого сериала — детектив из 2077 года. Она попадает в наше время и пытается остановить преступников, которые тоже переместились из будущего. В кино уже не раз исследовали путешествия во времени, придумать оригинальную подачу знакомой темы не так просто. Но в рецензиях писали, что создатели «Континуума» добавили новые необычные детали, поэтому шоу хочется смотреть дальше. И все же сериал закончился на 4-м сезоне, так и не сумев собрать большую аудиторию. Рейтинг IMDb — 7,6

На старт! (2012–2013)

Это комедия о мужчине, который начинает ходить в группу психологической поддержки и заводит там новые знакомства. Главную роль исполнил Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья». В рецензиях к пилотному эпизоду критики обругали «На старт!» и заявили, что он проигрывает похожим комедиям. Но зрители, продолжавшие просмотр, в своих отзывах хвалили персонажей и сюжет и ждали новых сезонов. Однако шоу было уже не спасти, продолжения оно не получило. Рейтинг на IMDb — 7,5

Общество (2019)

По сюжету этого сериала группа подростков из небольшого города в один день обнаруживает, что из него пропали все взрослые. Звучит как очередная подростковая антиутопия? Так оно и есть. Создатели явно вдохновлялись классическим произведением «Повелитель мух». По мнению критиков, такая заезженность сюжета вполне могла оттолкнуть зрителей от этого сериала. Однако тех, кто преодолел предубеждение, ждал действительно интересный сериал с крутыми поворотами сюжета и глубокими размышлениями. 2-й сезон так и не вышел, узнать развязку этой истории зрителям не удалось. Рейтинг IMDb — 7

Давай еще, Тэд (2009–2010)

Это комедия о сотрудниках вымышленной компании. Задумка чем-то напоминает «Офис». Вот только компания в этом сериале занимается безумными научными разработками, что дает еще больше поводов для шуток. Критики хвалили диалоги в шоу и химию между персонажами. Несмотря на это, сериал продержался на экранах всего 2 сезона. Некоторые зрители считают, что данное шоу опередило свое время и сейчас привлекло бы куда больше зрителей. Рейтинг IMDb — 8,2

Путешественники (2016–2018)

Создатели этого сериала предложили свой взгляд на путешествия во времени. В их версии из будущего в прошлое перемещаются не сами люди, а их сознание, которое попадает в тела других людей. Благодаря такому подходу получилась смесь фантастики и драмы о человеческих судьбах. Несмотря на положительные отзывы, сериал отменили после 3-го сезона. Рейтинг IMDb — 8

Дирк Джентли (2010–2012)

Важно не перепутать сериал с шоу под названием «Детективное агентство Дирка Джентли» (2016–2017). В сериале 2010 года тоже рассказывали о приключениях детектива из книг Дугласа Адамса, который использует в своих расследованиях необычный метод. «Дирка Джентли» называли эксцентричной версией «Шерлока». Но шоу не продержалось на экранах долго. Возможно, поклонникам книг не хватило в сериале странноватой атмосферы литературных оригиналов, поэтому они не оценили экранизацию. Рейтинг IMDb — 7,6

Бывает и хуже (2009–2018)

Комедия о буднях обычной многодетной семьи, члены которой то и дело попадают в нелепые ситуации. Фильм называли самым недооцененным шоу и сравнивали с похожими сериалами, но замечали, что те удостаивались большей похвалы. «Бывает и хуже» не стал громким хитом, зато оставался на экранах 9 сезонов. Зрители заявляли, что персонажи успели стать для них родными. А новые поклонники шоу сетуют на то, что узнали о нем так поздно. Рейтинг IMDb — 7,6

Прах к праху (2008–2010)

Сериал о женщине-детективе стал продолжением «Жизни на Марсе» (2006–2007), но получил даже меньшее внимание от публики, чем оригинал. Некоторые зрители признавались, что не хотели смотреть его из-за отсутствия главного героя предыдущего сериала, а другие просто не слышали о продолжении. 2-й сериал вышел точно не хуже оригинала. В нем есть прекрасные диалоги и интригующий сюжет. Рейтинг IMDb — 8,2

Счастливый конец (2011–2020)

Комедийный сериал о группе из 6 друзей, среди которых есть девушка, бросившая своего жениха прямо в день свадьбы. Завязка очень напоминает сериал «Друзья», но в «Счастливом конце» все оказывается еще запутаннее, ведь брошенный жених тоже входит в эту компанию. После расставания бывшие возлюбленные решают общаться и дальше, что создает массу поводов для комичных ситуаций. Этот сериал выходил уже после «Друзей» и еще нескольких однотипных ситкомов. И хотя он так и не стал культовым, в рецензиях хвалили его юмор и оригинальный подход к устаревшему сюжету. Рейтинг IMDb — 7,8

Мертвые, как я (2003–2004)

Сюжет этого сериала закручивается в момент, когда на главную героиню падает сиденье от унитаза, улетевшее с космической станции. После такого слишком экстравагантного начала от шоу можно было ждать чего угодно. Хотя сериал не привлек широкую аудиторию, он до сих пор считается слишком недооцененным и непопулярным. Но это была интересная история о том, как начать жизнь с чистого листа. Она отличалась прекрасной актерской игрой и причудливым сюжетом. Рейтинг IMDb — 8,1

Жизнь как приговор (2007–2009)

История детектива, которого несправедливо обвинили в преступлении. Когда правда о его невиновности открылась, он не начал новую жизнь, а вернулся к работе. Этот сериал мог затеряться на фоне множества других детективных историй. Поклонники, которые узнали о шоу спустя несколько лет после завершения, называют его одновременно интригующим и смешным. Сериал закончился на 2-м сезоне, но создатели успели логично завершить основную сюжетную линию. Рейтинг IMDb — 8,3

Быть человеком (2011–2014)

Ремейк одноименного британского сериала о вампире, призраке и оборотне, которые живут в одном доме. Даже зрители, положительно оценивавшие сериал, продолжали сравнивать его с оригиналом и отдавали предпочтение именно последнему. А вот те, кто в первую очередь посмотрели американскую версию, выражали больше восторгов. Рейтинг IMDb — 7,5