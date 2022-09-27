12 киногероинь, в наряды которых киношники вложили особый смысл, а мы так залюбовались, что все проморгали

Нередко киногероини предстают в кадре в настолько крутых нарядах, что у зрителей непроизвольно вырывается: «Ах!» А ведь перед костюмерами порой стоит задача не просто надеть на героиню умопомрачительное платье, но и вплести его в канву сюжета. Например, отразить с его помощью чувства и мотивы персонажа.

Марлена («Воды слонам!»)

Цвета платьев героини Риз Уизерспун отражают развитие персонажа. Поначалу мы видим девушку в белом атласном наряде, а ее образ напоминает кинодив Джин Харлоу и Кэрол Ломбард. Героиня пытается подражать этим актрисам. Она надеется стать прославленной артисткой цирка, и это единственное, чем она живет. Брак с деспотичным мужчиной приносит Марлене лишь страдания. Когда девушка начинает общаться с героем Роберта Паттинсона, платья безжизненных холодных оттенков сменяются яркими костюмами. Алый наряд Марлены говорит о том, что в ее сердце поселилась любовь.

Когда муж героини узнает о ее романе на стороне, мы видим молодую женщину уже в черном платье. Этот цвет символизирует ее страх перед гневом супруга и неизвестностью, что сулит побег из цирка с возлюбленным.

Веспер («Казино „Рояль“»)

С помощью фиолетового платья Веспер киношники дали зрителям спойлер к финалу. Достаточно ознакомиться со значениями оттенков. Пурпурный символизирует решительность и спокойствие. Кажется, что Веспер излучает эти качества, когда появляется в кадре в своем эффектном платье.

Однако в дальнейшем мы видим сцену, когда девушка плачет под душем. В этот момент она не притворяется, поскольку только что испытала сильное потрясение и дала волю эмоциям. Ее платье намокает и приобретает уже темно-баклажановый цвет. Он символизирует одиночество, меланхолию и гибель.

Сесилия («Искупление»)

С даты выхода фильма прошло более 10 лет, а разговоры о зеленом платье героини Киры Найтли до сих пор не утихают. В 2022 году художник по костюмам дала новое интервью, в котором рассказала о процессе создания платья. Изначально она взяла белую ткань, которую окрасила слоями в зеленый для достижения более глубокого оттенка. Изумрудный намекает на некую тайну и даже мистику. Это легко поддается пониманию, если вспомнить, какой цвет использовался в классических диснеевских мультфильмах для того, чтобы показать волшебство. А так как «Искупление» состоит преимущественно из историй маленькой девочки, то выдуманных, то реальных, наряд отлично вписался в задумку создателей. Ведь детские воспоминания особенно яркие, и чуть ли не искрящееся зеленое платье выглядит скорее как плод воображения ребенка.

Ларита («Легкое поведение»)

Героиня Джессики Бил на протяжении ленты носит немало элегантных нарядов, однако самым запоминающимся является серебристое платье силуэта «русалка», в котором девушка появилась на лестнице и сразила всех наповал. Такая переливающаяся ткань была выбрана создателями фильма не случайно. Они хотели, чтобы Ларита напоминала инопланетянку, оказавшуюся в неестественной для нее среде. Потому цветовая палитра нарядов прогрессивной героини сильно контрастировала с локациями загородного дома и костюмами его чопорных жителей.

Эмма («Госпожа Бовари»)

Художник по костюмам рассказала, что с помощью одежды хотела отобразить развитие персонажа. Поначалу Эмма носит платья преимущественно зеленых оттенков, которые сливаются с природой. Такие цвета символизируют надежду и юность. Повзрослев, Эмма появляется в кадре в оранжевых платьях. Настала осень ее жизни. В сцене охоты мы видим на ней наряд с асимметричным узором — он символизирует кривую дорожку, на которую ступает героиня. Ведь она начинает вести двойную игру.

На свидание с любовником Эмма надевает ярко-фиолетовый костюм. Его ядовитый оттенок будто намекает на незавидную участь, которая ждет женщину.

Диана («Спенсер: Тайна принцессы Дианы»)

Одним из самых запоминающихся нарядов киноленты является платье-бюстье от Chanel с бантом на поясе и пышным низом. К слову, на его изготовление ушло 1 034 часа работы, из них 700 — только на вышивку. О значении этого наряда для сюжета рассказала исполнительница главной роли Кристен Стюарт: «Если вы обратите внимание, на Диане всегда Chanel, когда она испытывает кризис и нуждается в поддержке. С помощью любимой марки она словно пытается нивелировать свою уязвимость». Что касается образа с вышеупомянутым платьем, важную роль играет также и жемчужное колье на шее — это символ угнетения.

Елизавета («Золотой век»)

Все образы королевы были выдающимися, но больше всех впечатляет ее платье шафранового цвета. Его гигантская юбка была призвана показать дистанцию между правительницей и ее придворными. Дизайнер фильма рассказала, что этот наряд сочетал в себе черты исторического костюма и работ современных дизайнеров, например Вивьен Вествуд.

Мия («Ла-Ла Ленд»)

Создатели фильма использовали цвет, чтобы показать эмоции персонажа. На протяжении киноленты мы можем наблюдать, как тускнеют костюмы Мии. Поначалу она носит исключительно яркие платья: синее, желтое, зеленое. Красочный гардероб говорит нам о том, насколько энергична и жизнерадостна эта девушка. По мере развития сюжета ее наряды становятся более приглушенными. Они все еще яркие, но уже не кричащие. Нежно-розовые, бледно-голубые и серые платья символизируют спокойствие и уверенность Мии. Она состоит в отношениях, а ее карьера пошла в гору. Девушке больше не нужно привлекать к себе внимание.

Когда амбиции молодой женщины идут вразрез с планами возлюбленного, она ставит крест на цветных платьях. Зритель все чаще и чаще видит героиню в черном. Она отказалась от любви ради карьеры, и краски ушли не только из ее гардероба, но и из жизни.

Диана («Чудо-женщина 1984»)

Белое платье-рубашка с запахом, в котором Диана появилась на концерте, выполняло несколько задач. Во-первых, лаконичный наряд выгодно контрастировал с вычурными образами других гостий мероприятия, ведь Диане чужд гламур. Во-вторых, манера носки платья сообщала зрителю о безразличии героини к материальным вещам: она небрежно закатала рукава вечернего наряда.

Эдит («Багровый пик»)

Объемные рукава нарядов героини служат метафорой ее чувств к Томасу Шарпу. Если поначалу Эдит носит рукава-фонарики, то после бала этот элемент ее костюма начинает постоянно увеличиваться. Ведь на мероприятии состоялся тот судьбоносный вальс, после которого она влюбилась.

По мере развития отношений с Шарпом на объемных рукавах Эдит даже «распускаются» цветы. Это говорит о том, что девушка испытывает не просто влечение, а глубокое искреннее чувство. Оно делает ее очень уязвимой. Ровно так же, как рукава-буфы придают героине неповоротливость.

Эльвира («Лицо со шрамом»)

Синее платье в бельевом стиле многое говорит о личности героини. Вместо наряда с многочисленными оборками и яркими принтами, которые были популярны в 1980-х, девушка выбрала платье с вневременным лаконичным дизайном. Его простой крой контрастирует с дорогими костюмами Тони Монтаны. Предпочтения персонажей в одежде говорят о том, что они принадлежат к разным классам. У Эльвиры есть деньги, но она отнюдь не стремится сообщить об этом окружающим, а кричащим нарядам предпочитает платья с простым кроем. Ее девиз: «Чем меньше, тем лучше».

Роуз («Титаник»)

Первый раз мы видим Роуз в черно-белом костюме, наглухо застегнутом на все пуговицы. Этот наряд говорит о том, что героиня дистанцируется от реальности. Плотно запахиваясь в одежду, она буквально закрывается от мира. Костюм дарит ей ощущение силы, которой на самом деле у нее нет. Однако по мере развития отношений с Джеком наряды героини визуально перестают сковывать ее. Она наконец-то проявляет свою волю. И в следующий раз, когда мы наблюдаем на девушке костюм с пуговицами, он сидит на ней свободно.