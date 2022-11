12 персонажей фильмов, которые могли получиться крутыми. Но киношники промахнулись с выбором актеров

Джулия Робертс — королева Клементианна

Кристиан Бейл — Моисей

Дженнифер Лоуренс — Розалин Розенфельд

Джек Николсон — Джек Торранс

Шарлиз Терон — Либби Дэй

Киану Ривз — Дон Хуан

Энн Хэтэуэй — Джейн Остин

Орландо Блум — Балиан

Эми Адамс — Лоис Лейн

Рэйф Файнс — Кристофер Маршалл

Софи Тернер — Джин Грей

Пирс Броснан — Сэм Кармайкл

Фото на превью Much Ado About Nothing / Renaissance Films and co-producers