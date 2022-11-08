12 персонажей фильмов, которые могли получиться крутыми. Но киношники промахнулись с выбором актеров

Даже те фильмы, в которых играют именитые актеры и актрисы, могут разочаровать зрителей. Ведь нередко бывает так, что весь опыт и талант просто не помогают кинозвездам вжиться в определенные образы. Это портит впечатление и о самом персонаже, и о фильме в целом.

Джулия Робертс — королева Клементианна

Джулия Робертс сыграла злую королеву в фильме «Белоснежка: Месть гномов». Как считают некоторые, актрисе лучше даются роли обычных людей, а вот с образом средневековой королевы она не справилась. Зрители писали, что Робертс играла злодейку, но совсем не пугала. Другие отмечали, что в этой версии героине и не следовало быть зловещей по сценарию, но актриса все равно не подошла на роль, так как не была смешной.

Кристиан Бейл — Моисей

События фильма «Исход: Цари и боги» разворачиваются в Египте, во времена фараонов. Создатели картины наслушались критики за выбор большинства исполнителей главных ролей, ведь среди них не было представителей соответствующих народов. Но некоторых больше разочаровало даже не это, а игра актеров. Кристиан Бейл, по мнению зрителей, не слишком удачно справился с ролью Моисея. Его персонажу не хватало эмоций.

Дженнифер Лоуренс — Розалин Розенфельд

В фильме «Афера по-американски» Дженнифер Лоуренс досталась роль домохозяйки. Как отметили некоторые зрители, Лоуренс казалась слишком юной для своей героини. Даже преданные поклонники актрисы были разочарованы: по их словам, она переигрывала и стереотипно изображала крикливую домохозяйку.

Джек Николсон — Джек Торранс

Джекс Николсон сыграл главного героя в «Сиянии», экранизации одноименной книги Стивена Кинга. Сам по себе фильм считают хорошим, но называют его ужасной адаптацией, ведь в нем не хватает многих деталей из книги. В том числе в части развития героев. Кинг остался недоволен тем, как Николсон представил на экране его персонажа. Автор видел Джека Торранса человеком, который постепенно сходит с ума под воздействием происходящего в жутком отеле. Тогда как герой Николсона сразу кажется безумцем, хотя не должен им быть. Это отличие подметили и обычные зрители.

Шарлиз Терон — Либби Дэй

«Темные тайны» — это экранизация книги Гиллиан Флинн, автора «Исчезнувшей» и «Острых предметов». Многие называют эту книгу своей любимой работой писательницы, но при этом считают ее экранизацию самой слабой. Кроме прочих недостатков картины, зрители отмечают плохую игру Шарлиз Терон и то, что она была старше, чем книжная героиня в их представлении. Как упоминали в некоторых рецензиях, в этом фильме Терон больше напоминала посредственную копию своей же героини из фильма «Монстр».

Киану Ривз — Дон Хуан

В экранизации одноименной пьесы Уильяма Шекспира «Много шума из ничего» Киану Ривз сыграл злодея по имени Дон Хуан, и, по мнению зрителей, он слабо справился с этой ролью. Одни просто называли персонажа скучным, а другие отмечали, что актер с явным трудом произносил шекспировские реплики. Особенно плохо Ривз выглядел на фоне других актеров, которые сыграли отлично.

Энн Хэтэуэй — Джейн Остин

В фильме «Джейн Остин» Энн Хэтэуэй сыграла известную писательницу. Зрители утверждали, что актрисе недоставало харизмы. Она не смогла вызвать интереса к своей героине или убедить зрителей, что у той хватит воображения, чтобы писать романы. Были и те, кто заявлял, что ее Джейн получилась такой же «интеллектуальной» и «чувственной», как мокрая губка.

Орландо Блум — Балиан

В фильме «Царство небесное» Орландо Блум сыграл человека, который после потери близких отправился в судьбоносное путешествие. По мнению зрителей, это очень сложный персонаж, но Блум не сумел воплотить его на экране. Актеру не хватило харизмы и эмоциональности. Некоторые думают, что Орландо был слишком юн для своего героя и с работой лучше бы справился, например, Рассел Кроу.

Эми Адамс — Лоис Лейн

Эми Адамс сыграла Лоис Лейн в фильме «Человек из стали» и последующих картинах о Супермене. И хотя зрители положительно отзываются об актерских способностях Адамс, они отмечают, что девушка не подходит на эту роль. По их мнению, она не вжилась в образ, а ее игра была деревянной и пресной.

Рэйф Файнс — Кристофер Маршалл

В фильме «Госпожа горничная» Рэйф Файнс должен был сыграть своеобразную версию прекрасного принца. По мнению некоторых, актеру для этой роли не хватило очарования. На восприятие зрителей повлияло и то, что Файнс запомнился им по образам мрачных персонажей. Роль в легкой и романтической комедии ему просто не подходила. Актер выглядел так, словно вот-вот сделает со своей партнершей что-то ужасное, но уж точно не станет сдувать с нее пылинки.

Софи Тернер — Джин Грей

Еще до того, как Софи Тернер официально появилась в образе Джин Грей в серии фильмов «Люди Икс», некоторые посчитали ее неудачным вариантом для этой роли. Звезде «Игры престолов» даже нашли замену — Шейлин Вудли. Когда зрители все же увидели Софи Тернер в фильмах, их мнение не изменилось в лучшую сторону. Им показалось, что Тернер не удалось вжиться в образ. И это стало серьезной проблемой, ведь ее героиня играла важную роль в фильмах, особенно в ленте «Люди Икс: Темный Феникс». В рецензиях на этот фильм Софи вообще называли плоской и скучной.

Пирс Броснан — Сэм Кармайкл

В фильме «Mamma Mia!» Пирс Броснан сыграл Сэма Кармайкла, одного из потенциальных отцов Софи. И раз уж это не просто фильм, а мюзикл, то зрители строго оценивали не только актерскую игру, но еще танцевальные и музыкальные способности исполнителей. В этом плане Пирс Броснан многих разочаровал. Его пение называли ужасным и почти смехотворным.