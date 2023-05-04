12 случаев, когда наряды киногероинь мы рассмотрели, а вот аксессуарам не придали значения. И напрасно

В кинематографе аксессуары важны ничуть не меньше, чем костюмы. Они могут раскрыть характер героя и даже влиять на сюжет. Мы вспомнили легендарные детали кинокостюмов, которые стали знаковыми точками пересечения кино и моды.

«Джентльмены предпочитают блондинок» — золотые манжеты

В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» героиня Мэрилин Монро не единожды появляется в золотых серьгах-кольцах и манжетах, надетых высоко на руки. Крупные и минималистичные украшения делают ее образы стильными и даже гламурными. Изысканный крой платьев и эффектные аксессуары выводят кинообразы на новый уровень.

«Дьявол носит Prada» — «египетское» ожерелье

В одной из сцен героиня Стрип появляется в винтажном ожерелье Hancocks в стиле египетского возрождения. Это украшение принц Уэльский купил для своей возлюбленной Лилли Лэнгтри приблизительно в 1870 году. В реальной жизни не каждый редактор Vogue мог позволить себе подобное украшение.

«Секс в большом городе» — сумка-багет

Сумка-багет от Fendi — одна из наиболее популярных моделей во всем мире. Она стала известна с легкой руки Кэрри Брэдшоу. В одном из эпизодов грабитель похищает ее у героини. Спустя 25 лет в сериале «И просто так» Кэрри вновь появляется с этой сумочкой.

«Чудо-женщина: 1984» — браслет

В одной из сцен фильма «Чудо-женщина: 1984» героиня Галь Гадот Диана дополняет свое белое платье золотым браслетом Tiffany Elsa Peretti Bone. Манжета перекликается с браслетами Чудо-женщины, в которых заключены ее суперспособности — умение отражать пули и создавать силовое поле. Украшение отсылает к доспехам золотого орла, которые Диана надевает позже.

«Первый встречный» — ожерелье

Коллекция украшений Pasquale Bruni имеет свою философию. И она перекликается с сюжетом этой картины: как магия золота и драгоценных камней способна пробудить настоящее чувство, превратить куколку в бабочку, так и случайная встреча 2 незнакомцев может перерасти в романтическое путешествие и большую любовь.

«Круэлла» — сумка Louis Vuitton

Молодая Круэлла (Стелла) сама шьет себе одежду и подбирает аксессуары. И выглядит в них сногсшибательно. Изысканные вещи от Louis Vuitton призваны продемонстрировать вкус и чувство стиля восходящей звезды. В одной из сцен героиня появляется с сумкой бренда, которую сочетает с платьем в цвет, высокими перчатками и чалмой.

«Матрица» — темные очки

Узкие солнцезащитные очки — визитная карточка «Матрицы». Нео, Морфеус, Тринити, агент Смит — все дополняют ими свои кожаные наряды. Эта вещь вот уже более 20 лет продолжает влиять на мир моды и доступна в различных моделях и цветах.

«Отчаянно ищу Сьюзен» — серьги Нефертити

Очаровательная мошенница Сьюзен, которую сыграла Мадонна, присваивает пару сережек в египетском стиле. Полиция начинает поиски драгоценностей, которые когда-то принадлежали Нефертити и были похищены с выставки древних артефактов Каирского музея. Сьюзен не знает обо всем этом и умело комплектует наряды в стиле 80-х, добавляя в один из образов серьгу.

«Римские каникулы» — платок

Одри Хепберн, сыгравшая принцессу Анну, привнесла на большой экран такой аксессуар, как платок. Актриса любила носить их на голове и на шее. В фильме платок стал символом элегантности и беззаботности. В жизни юбка с завышенной талией и белая блуза, дополненные платком, стали классическим романтическим сочетанием.

«Дьявол носит Prada» — ожерелье Chanel

Модный образ стал культовым благодаря смелому сочетанию вещей и аксессуаров. Белая рубашка на пуговицах и черный топ с вырезом лодочкой стилисты картины дополнили ниткой крупного жемчуга, многослойным ожерельем с подвесками Chanel и твидовой кепкой. Получилось незабываемо.

«Корона» — серьги из личной коллекции Бонем Картер

В одном из эпизодов Хелена Бонем Картер появилась в серьгах из своей личной коллекции. У принцессы Маргарет были поразительные голубые глаза, и в своем образе актриса хотела сделать отсылку к этому. Она отказалась от идеи носить цветные линзы и решила окружить себя нужным цветом. Хелена надела серьги Caterina Cascade с серым камнем, с их помощью актриса «поддержала» синий цвет головного убора и добилась необходимого эффекта.

«Клеопатра» — браслет Bvlgari

Знаковая коллекция Bvlgari Serpenti обязана своей известностью Элизабет Тейлор. Актриса была поклонницей бренда, обладала огромной личной коллекцией украшений Bvlgari, этой марке она отдавала предпочтение и на экране. Ее Клеопатра прославила браслет Serpenti. А в 2013 году в честь 50-летия фильма Bvlgari создал браслет Serpenti Misteriosi Cleopatra с более чем 4 000 бриллиантов и 9 цветными драгоценными камнями, которые напоминают модель, что носили правители Древнего Египта, в том числе Клеопатра.