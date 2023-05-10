12 случаев, когда работа киногримера была столь филигранна, что мы поверили во все, что увидели на экране

Чтобы зритель поверил киногерою, не всегда достаточно одного лишь актерского мастерства. Также важны соответствующие костюмы, прически и, конечно же, грим. Порой мы даже не догадываемся, насколько филигранную работу проделали художники и визажисты при создании образа персонажа. А некоторые актеры и актрисы им еще и подсобили.

Марта Митчелл — «Газлит»

Сделать Джулию Робертс максимально похожей на Марту Митчелл было непростой задачей: у актрисы заостренные черты лица, а у прототипа более мягкие. Потому парикмахеру и визажисту пришлось потрудиться: изучив формы лица Марты и Джулии, они подобрали такие прически и макияж, которые были свойственны первой, но при этом не противоречили типу внешности второй. Было создано 2 типа париков: прическа Марты с начесом и ее знаменитая стрижка боб. Что касается макияжа, то на лицо Джулии наносили неброские тени, а губы красили нюдовой помадой. Также для актрисы был изготовлен зубной протез, который позволил слегка округлить низ ее лица.

Малефисента — «Малефисента»

На грим Анджелины Джоли для фильма «Малефисента» уходило 2,5 часа. Актриса даже шутила, что утомительное сидение в кресле визажиста шло на пользу ее работе: она начинала чувствовать раздражение, а потому быстро входила в образ злодейки. Меж тем гример киноленты поведал, что Анджелина принимала непосредственное участие в разработке макияжа для Малефисенты.

Например, острые скулы, которые являются визитной карточкой персонажа, актриса подсмотрела у Леди Гага в клипе Born This Way и настояла на таких же. Джоли хотела как можно меньше походить на обычного человека. Также она попросила линзы, имитирующие вертикальные зрачки, как у коз. Все пожелания Анджелины были учтены. Ежедневно на щеки и нос актрисы приклеивали силиконовые накладки, и, чтобы защитить кожу Анджелины от средства для удаления грима, визажист наносил на лицо актрисы кокосовое и аргановое масло.

Барон Харконнен — «Дюна»

Главного злодея фильма «Дюна» Владимира Харконнена сыграл Стеллан Скарсгард. Гримеру понадобилось около 16 недель, чтобы создать образ этого персонажа: было опробовано не менее 15 различных техник. В итоге было решено сделать барона безволосым и безбровым, а для придания ему тяжеловесности использовались силиконовые накладки для лица и «толстый» костюм. Масса всего реквизита составляла 9–11 кг. Все это великолепие Скарсгард носил на себе не напрасно: его Харконнен получился по-настоящему устрашающим.

Пол Атрейдес — «Дюна»

Конечно, герой Тимоти Шаламе не требовал такого сложного грима, как барон Харконнен, но над созданием его образа специалистам тоже пришлось попотеть. Слишком много головной боли им доставила прическа персонажа, особенно в тех сценах, когда Атрейдес бродит по пустыне. Чтобы внешний вид Пола в определенных условиях выглядел реалистично, гримеры ставили актера у вентилятора и бросали в его сторону пыль. А на следующий день повторяли процедуру заново, причем до тех пор, пока пыль не покроет шевелюру и кожу Тимоти приблизительно так же, как и в прошлый раз.

Кэсси — «Девушка, подающая надежды»

Как утверждает визажист ленты, макияж героини был отдельным персонажем. Кэсси не могла обходиться без косметики, так как она помогала ей скрывать свою истинную личность. Например, днем девушка должна была напоминать ангела, и этот эффект был достигнут благодаря естественному макияжу. По вечерам же Кэсси примеряла новую личину, изображая развязную девицу. Чтобы макияж ее глаз казался нарочито размазанным, визажист наносила на ресницы актрисы тушь и просила тут же закрыть глаза. Также на лицо артистки распыляли спрей, чтобы оно выглядело вспотевшим.

Когда героиня окончательно разочаровывается в окружающих людях, ее макияж становится чуть ли не клоунским. В кульминационной сцене девушка носит 3 пары накладных ресниц: по 2 на верхнем веке и 1 на нижнем, причем наклеены они ниже линии роста ресниц. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание зрителей к выразительным глазам героини.

Уэйн Хэйс — «Настоящий детектив»

В сериале герой Махершалы Али предстает в разном возрасте, а значит, без кропотливой работы гримера обойтись было невозможно. Специалист, что работал над состарившейся «версией» персонажа, рассказал, как ему удалось добиться такой реалистичности. Сперва гример отправился на встречу с актером. Он сделал несколько его фотопортретов, а также снял гипсовый слепок лица Али, чтобы изучить каждую морщинку и подумать, как она может со временем измениться. На основании этого анализа были изготовлены специальные накладки для лица, имитирующие увядшую кожу. Чтобы с их помощью «состарить» актера, требовалось от 3 до 5 часов нанесения грима.

Билли Джин Кинг — «Битва полов»

Чтобы превратить Эмму Стоун в теннисистку Билли Джин Кинг, которая практически никогда не красилась, гримеры сосредоточились на отличительных чертах спортсменки: смуглой коже, веснушках, форме бровей и шрамах. Потому для героини был разработан специальный макияж, включающий в себя спрей-загар, автозагар и минимальное количество декоративной косметики. Также волосы Стоун еженедельно красили в черный цвет, чтобы добиться большей его насыщенности. Причем формула цвета была разработана знаменитым колористом по запросу гримера.

Артур — «Джокер»

Главный гример Хоакина Феникса рассказала, что во время подготовки к съемкам изучила всевозможные книги о клоунах и их внешнем виде в разные эпохи. Не пренебрегая мелкими заимствованиями, она стремилась создать абсолютно уникальный раскрас для Артура. И преуспела в этом начинании. Хотя на нанесение грима уходило не более 20 минут, сидеть сложа руки специалисту не доводилось. Дело в том, что перед каждым новым дублем она должна была заново раскрасить лицо актера.

Крессида — «Голодные игры: Сойка-пересмешница»

По рассказам создателей, грим Натали Дормер был одним из самых сложных в этом фильме. Ее героиня носила татуировку на выбритой части головы, и перед специалистами стояла задача создать максимально реалистичный образ. Но тратить драгоценные часы на тщательную прорисовку изображения с учетом каждой жилки команда была не готова. Потому были изготовлены специальные силиконовые накладки, в которые также были вставлены крошечные волоски. Благодаря тщательной работе гримеров над деталями татуировка персонажа не вызывала у зрителей никаких сомнений в ее подлинности.

Рейенира — «Дом Дракона»

Визажист фильма поделилась, что в ее представлениях Рейенира обладала светящейся кожей, гармонирующей с ее белыми локонами. Причем даже в сложные для героини моменты, например во время родов, она все так же напоминала сверхъестественное существо. Потому на лицо исполнительницы роли наносили специальную сыворотку с мерцающим эффектом. Также актрисе сбривали часть волос надо лбом, чтобы парик сидел более аккуратно. Совместная работа гримера и парикмахера занимала до 1,5 часов перед съемками.

Таня — «Белый лотос»

Макияж Дженнифер Кулидж в сериале «Белый лотос» был неотъемлемой частью ее персонажа — немолодой женщины, которая не намерена отказываться от косметики. Где бы она ни находилась, какое бы время суток ни было, на лице героини зрители видят один и тот же тяжелый макияж. Визажист фильма использовала большое количество теней для век и средств для контуринга для создания этого драматичного образа, также она подводила губы актрисы контурным карандашом. Глядя на героиню, действительно создается впечатление, что она застряла в эпохе, когда такой макияж считался модным.

Также было решено сделать героине французский маникюр, который как нельзя лучше подходит ее образу. «Френч — это главная фишка Тани», — говорит визажист.

Клэр — «Гламурные боссы»

Роль бьюти-магната Клэр требовала идеальной по стандартам современного общества внешности, в том числе и пухлых губ. Потому актриса Сальма Хайек даже подумывала вколоть филлеры, чтобы лучше войти в образ персонажа, но все-таки не отважилась радикально изменить свою внешность. Потому было решено использовать лишь искусственные зубы и рыжий парик с идеальной укладкой. И, как мы можем судить в итоге, меньше не всегда означает хуже. Даже минимальное количество реквизита позволило Сальме изобразить героиню так, чтобы зрители ей поверили.