12 современных звезд, которые могли бы сыграть знаменитостей старого Голливуда

Порой киношники черпают вдохновение не только в культовых картинах прошлого столетия, но и в историях, что стоят за ними. В частности, биографиях легендарных актеров и актрис. Потому нередко на экраны выходят ленты, посвященные жизни той или иной знаменитости ушедшего века. Например, в 2022 году зрители увидят фильм «Блондинка» о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли.

Мы в ADME представили себя менеджерами по кастингу и выбрали современных артистов, которые могли бы сыграть звезд старого Голливуда.

Вероника Лейк — Блейк Лайвли

Когда Блейк появилась на премьере фильма «Особо опасны» в образе, вдохновленном золотым веком Голливуда, только ленивый не сравнил ее с Вероникой Лейк. В дальнейшем харизму Лайвли не единожды сопоставляли с магнетизмом дивы прошлого века. Мы считаем, что киношникам стоит обратить внимание на это сходство, если они решат снять фильм о жизни Вероники.

Марлон Брандо — Роберт Паттинсон

WARNER BROTHERS / SIX, BERT / Album / East News , Invision / Invision / East News

Роберт Паттинсон считает Марлона Брандо своим кумиром. А раз так, то современный артист определенно знает немало о звезде старого Голливуда. И потому способен примерить на себя его образ, запланируй режиссеры байопик о Марлоне. С этим согласны и зрители. На вопрос «Кто бы из актеров мог сыграть звезд прошлого?» они приводят в пример Паттинсона как потенциального исполнителя роли Брандо.

Энтони Перкинс — Эндрю Гарфилд

Courtesy Everett Collection / East News , AFP / East News

Когда стало известно о съемках фильма «Хичкок», посвященного жизни великого режиссера, зрители решили помочь создателям с кастингом. Они выразили мнение, что роль Энтони Перкинса (того самого, что сыграл главную роль в хичкоковском «Психо») должен непременно исполнить Эндрю Гарфилд. Была даже создана петиция с соответствующим требованием.

Однако киношники не прислушались к пожеланиям зрителей, и роль Перкинса отдали британскому актеру Джеймсу Д’Арси. Справедливости ради стоит отметить, что Д’Арси был весьма убедителен в образе культового артиста.

Барбра Стрейзанд — Дженнифер Энистон

Courtesy Everett Collection / East News , Willy Sanjuan / Invision / AP / East News

Весной 2022 года Дженнифер Энистон в своей социальной сети опубликовала снимки, на которых предстала в ранних образах Барбры Стрейзанд. Подписчиков буквально осенило: вот кто должен играть диву, если режиссеры решат экранизировать ее историю. Они писали: «Никому еще не удавалось так круто воспроизвести культовые образы Стрейзанд». Даже сама Барбра восхитилась стараниями младшей коллеги по цеху и пошутила: «Ей не хватает только шишки на носу».

Мэрилин Монро — Кейт Босуорт

Courtesy Everett Collection / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

По мнению людей, которые были лично знакомы с Мэрилин, одной из наиболее подходящих кандидатур на ее роль является Кейт Босуорт. В частности, подруга культовой кинозвезды Джинн Кармен заявила об этом незадолго до своей кончины в 2007 году.

В 2022 году выйдет фильм «Блондинка» с Аной де Армас в роли Мэрилин. И хотя еще рано судить о нем, некоторые пользователи сети уже выразили сомнение в том, что Ана подходит для этой работы. Они писали, что актриса не сильно-то и похожа на прототип.

Лесли Говард — Том Хиддлстон

East News , John Shearer / Invision / AP / East News

Пользовательница Twitter написала: «Мне срочно нужен байопик о Лесли Говарде с Томом Хиддлстоном в главной роли», и мы не могли пройти мимо этого высказывания. И правда, во внешности актеров угадываются схожие черты: вытянутый овал лица, добродушная улыбка. Если киношники решат экранизировать историю Говарда или сделать ремейк «Унесенных ветром», в котором он сыграл роль Эшли, то определенно им стоит пригласить на пробы Тома.

Ава Гарднер — Лив Тайлер

Everett Collection / Everett Collection / East News , PHOTOlink / Everett Collection / East News

Зрители решили провести фанатский кастинг на роль Авы Гарднер в проекте «Синатра». Большинство голосов получила Лив Тайлер, она обошла Галь Гадот и Эванджелин Лилли. Мы считаем выбор пользователей сети потенциально удачным: Лив действительно чем-то напоминает Аву.

Кристофер Ли — Николас Кейдж

Everett Collection / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

В 2023 году нас ждет фильм «Ренфилд», в котором Кейдж играет Дракулу. Издания уже написали, что сложно не увидеть сходства между его персонажем и вампиром в исполнении Кристофера Ли. Артист старого Голливуда создал культовый образ Дракулы в 1958 году. Это сравнение натолкнуло нас на мысль, что Кейдж мог бы сыграть и самого Кристофера Ли. Учитывая, что у актеров схожий типаж внешности.

Элизабет Монтгомери — Николь Кидман

KPA-ZUMA / Album / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Николь Кидман блестяще справилась бы с ролью Элизабет Монтгомери, если бы режиссеры сняли биографический фильм. Хотя бы по той причине, что Николь уже доводилось играть персонажа, которого прежде изображала Элизабет. Речь идет о фильме «Колдунья», в котором Кидман была на высоте. Он является адаптацией культового ситкома «Моя жена меня приворожила» с Монтгомери.

Грета Гарбо — Карис ван Хаутен

Courtesy Everett Collection / East News , AP / East News

Пользователи сети провели небольшое голосование на тему того, кто из современных актрис мог бы сыграть Грету Гарбо, и среди претенденток оказалась звезда сериала «Игра престолов». Возможно, на фоне других современных артисток Карис обладает наиболее подходящей внешностью для подобной роли. Однако не только рядовые зрители отметили сходство актрис, но и режиссеры. В 2013 году в сеть просочилась информация, что ван Хаутен уже утвердили на роль Гарбо в новом фильме. Однако на сегодняшний день проект все еще находится на стадии разработки, а увидит ли он свет — неизвестно.

Кэри Грант — Джордж Клуни

Everett Collection / Everett Collection / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Зрители считают, что в случае возникновения такой необходимости Кэри Гранта непременно должен играть Клуни. Годами не утихают разговоры о схожести этих звезд. Более того, даже строятся предположения об их возможном родстве. Поэтому сложно найти лучшую кандидатуру на роль звезды старого Голливуда, чем Джордж.

Бетти Грейбл — Дженнифер Лоуренс

Courtesy Everett Collection / East News , AFP / East News

Потенциальную исполнительницу роли Бетти Грейбл пользователи сети увидели в Дженнифер Лоуренс. Несложно понять почему: у современной актрисы такие же пухлые щечки, заразительная улыбка и неуемная энергия. Если киношники решат снять фильм о популярнейшей пинап-девушке, лучшей претендентки на роль, чем Лоуренс, и не придумаешь.

А по вашему мнению, какие современные артисты могли бы изобразить звезд старого Голливуда?