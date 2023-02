13 актеров, которые могли сыграть культовых персонажей, но профукали свой шанс

Джеки Чан — «Все везде и сразу»

Джек Николсон — «Крестный отец»

Джессика Честейн — «Блондинка»

Эдриен Броуди — «Властелин колец»

Боб Оденкерк — «Офис»

Эмма Стоун — «Меню»

Бритни Спирс и Том Круз — «Дневник памяти»

Эминем и Рианна — «Безумный Макс: Дорога ярости»

Оливия Кук — «Дом дракона»

Джозеф Гордон-Левитт — «Песочный человек»

Еще в далеком 2013 году Джозеф Гордон-Левитт начал переговоры о постановке и главной роли в экранизации серии комиксов Нила Геймана «Песочный человек». Изначально планировалось снять фильм, но актер покинул проект из-за творческих разногласий с кинокомпанией New Line Cinema. А после того, как права на проект приобрел Netflix, было и вовсе решено сделать из него сериал, а роль Морфея досталась Тому Старриджу.

Ана де Армас — «Вечные»

Фото на превью The Notebook / New Line Cinema and co-producers