13 актеров, которые могли сыграть культовых персонажей, но профукали свой шанс

Вы можете себе представить Эминема и Рианну в главных ролях в «Безумном Максе: Дорога ярости», а Бритни Спирс и Тома Круза — в «Дневнике памяти»? И мы не можем. Но, оказывается, некоторых известных героев фильмов и сериалов могли сыграть совсем другие актеры, и мы поставили нейросети задачку представить их в этих образах.

Джеки Чан — «Все везде и сразу»

Сценаристы-режиссеры фильма «Все везде и сразу» Дэниел Шайнерт и Дэн Кван изначально писали сценарий для Джеки Чана в главной роли. Но в итоге они пересмотрели ведущую роль, решив, что отношения мужа и жены более убедительны. Поэтому в мультивселенную, где все происходит везде и сразу, отправилась Мишель Йео.

Джек Николсон — «Крестный отец»

Джек Николсон признался, что ему предложили роль Майкла Корлеоне, но он отказался, хотя и был почти уверен, что фильм станет хитом. «Тогда я считал, что индейцы должны играть индейцев, а итальянцы — итальянцев. Было много актеров, которые могли бы сыграть Майкла, включая меня, но Аль Пачино был истинным Майклом Корлеоне», — рассказал актер в одном из интервью.

Джессика Честейн — «Блондинка»

Джессика Честейн долгое время рассматривалась на главную роль в экранизации романа Джойс Кэрол Оутс «Блондинка». Новость о том, что актриса сыграет роль Мэрилин Монро, появилась еще в 2014 году. Но когда права на него получил крупный стриминговый сервис, роль отдали кубино-испанской актрисе Ане де Армас.

Эдриен Броуди — «Властелин колец»

Оскароносный актер Эдриен Броуди рассказал, что ему предлагали роль одного из хоббитов во «Властелине колец» Питера Джексона. Он отказался, потому что не совсем ее понял и искал что-то еще. А когда Эдриен пошел в кино вместе со своей девушкой смотреть уже вышедший фильм, та отчитала его: как он мог упустить такую роль!

Боб Оденкерк — «Офис»

Стив Карелл прямо вжился в роль самого эксцентричного босса Майкла Скотта в сериале «Офис». Но знали ли вы, что на эту роль пробовался Боб Оденкерк и был в шаге от того, чтобы ее получить? Хотя Карелл был основным претендентом, он на тот момент участвовал в съемках другого проекта. Так Оденкерк получил роль Майкла, но быстро ее потерял. Дело в том, что сериал, в котором снимался Карелл, закрыли после 4 серий и актер смог занять кабинет регионального менеджера «Дандер Миффлин». Тем не менее Оденкерк все же появился в «Офисе» в эпизодической роли главы офиса в Филадельфии — Марка, который своим поведением уж очень сильно напоминал Майкла Скотта.

Эмма Стоун — «Меню»

В 2019 году на главную роль в мрачном комедийном триллере «Меню» была приглашена Эмма Стоун. Но впоследствии на отдаленный остров вместо нее отправилась Аня Тейлор-Джой.

Бритни Спирс и Том Круз — «Дневник памяти»

Изначально режиссером «Дневника памяти» был назначен Стивен Спилберг, и именно он настаивал на том, чтобы главную мужскую роль исполнил Том Круз. Но из-за нестыковок с расписанием съемок «Парка юрского периода» Спилберг выбыл из проекта. Режиссерское кресло занял Ник Кассаветис и настоял, чтобы роль Ноя исполнил еще не такой популярный в то время Райан Гослинг. А на роль Элли Гамильтон рассматривали Бритни Спирс, которая в начале 2000-х была на пике карьеры. Но директор по кастингу Мэтью Барри признался, что после того, как прослушивание прошла Рэйчел Макадамс, роль было решено отдать ей.

Эминем и Рианна — «Безумный Макс: Дорога ярости»

На роли Макса и Фуриосы рассматривалось множество известных актеров, а среди них и исполнители Эминем и Рианна. Режиссер фильма Джордж Миллер встретился с Рианной ближе к концу кастинга, отметив, что «обычно актеры появляются одетыми очень небрежно, но Рианна выглядела эффектно. Я не уверен, что она вообще знала о содержании фильма. Поэтому она оделась как Рианна, и это было правильным решением». Миллер также был впечатлен игрой Эминема в «8 миле» и предложил ему роль Макса. Но актер отказался от нее, так как съемки должны были пройти в Австралии, а уезжать далеко от дома он не захотел.

Оливия Кук — «Дом дракона»

Оливия Кук, исполнившая роль Алисент Хайтауэр, пробовалась и на роль взрослой Рейениры Таргариен. На прослушивании ее попросили сыграть обе роли одновременно, с чем она отлично справилась. Но директор по кастингу решила, что актрисе больше подходит образ Алисент.

Джозеф Гордон-Левитт — «Песочный человек»

Еще в далеком 2013 году Джозеф Гордон-Левитт начал переговоры о постановке и главной роли в экранизации серии комиксов Нила Геймана «Песочный человек». Изначально планировалось снять фильм, но актер покинул проект из-за творческих разногласий с кинокомпанией New Line Cinema. А после того, как права на проект приобрел Netflix, было и вовсе решено сделать из него сериал, а роль Морфея досталась Тому Старриджу.

Ана де Армас — «Вечные»