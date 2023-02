13 красных платьев, которые чуть было не затмили сюжет фильма и не просто так стали культовыми

Нелли, «Вавилон»

Адалин, «Век Адалин»

Луиза, «До встречи с тобой»

Гермиона, «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Моника, «Друзья»

Марго, «В случае убийства набирайте „М“»

Жюльетт, «И Бог создал женщину»

Анна, «Анна Каренина»

Кристина, «Маска»

Лорелей, «Джентльмены предпочитают блондинок»

Во время исполнения песни «Two Little Girls from Little Rock» героини Мэрилин Монро и Джейн Расселл щеголяют в красных платьях, усыпанных сверкающими драгоценностями. Дизайнер нарядов схитрил, когда создавал эффект мерцания ткани. Он взял тусклые бежевые блестки, которые через камеру выглядели совершенно иначе.