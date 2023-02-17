13 красных платьев, которые чуть было не затмили сюжет фильма и не просто так стали культовыми

Красный цвет ассоциируется с любовью, страстью, желанием. Эту фишку часто используют костюмеры. Они одевают героинь в красные платья, и женские образы обретают новый смысл. В бонусе расскажем еще и об одном известном киношном жакете.

Нелли, «Вавилон»

Художница по костюмам решила, что для первой сцены с участием дерзкой и раскованной героини Марго Робби нужен именно красный наряд. «Это платье таит в себе как силу, так и соблазн», — подчеркнула костюмер и призналась, что специально одела остальных персонажей в наряды других цветов. Кстати, пояс платья сшили из старинного китайского шелка, чтобы Марго могла свободно закидывать ноги вверх и танцевать, когда это было нужно по сюжету.

Адалин, «Век Адалин»

Для новогодней вечеринки 2014 года героиня Блейк Лайвли выбрала темно-красное бархатное платье. В 1945-м Адалин была в точно таком же наряде. А все потому, что по сюжету женщина совсем не менялась на протяжении 80 лет. Для создания этого роскошного образа использовали фасон 1940-х годов. Блейк лично попросила дизайнеров дома Gucci, чтобы они помогли сшить платье.

Луиза, «До встречи с тобой»

В мелодраме 2016 года героиня Эмилии Кларк выбирает красное шелковое платье, чтобы пойти на концерт классической музыки со своим работодателем Уиллом. При создании этого наряда художница по костюмам вдохновлялась фасонами 1950-х годов. Примечательно, что в одной сцене Уилл просит девушку снять накидку, которой она решила прикрыть декольте. Он говорит: «Если ты хочешь носить такое платье, то должна делать это с достоинством».

Гермиона, «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Многие зрители помнят сцену свадьбу Билла и Флер, в которой Гермиона вдруг появляется в элегантном красном коктейльном платье до колен. Этим нарядом девушка поразила всех гостей, включая своего будущего парня Рона. Эмма Уотсон по началу боялась надевать это платье, потому что сочла его слишком дерзким для своего персонажа. Но художница по костюмам была убедительна: «Я хотела, чтобы героиня появилась именно в красном платье. Мне нужен был цвет, который видно издалека».

Моника, «Друзья»

Героиня Кортни Кокс из культового сериала «Друзья», похоже, догадывалась о том, какой эффект производит красный цвет на публику. Ведь не случайно она выбрала именно такой наряд, когда шла на свадьбу своего брата Росса. Кстати, именно в тот вечер начались ее отношения с Чендлером.

Марго, «В случае убийства набирайте „М“»

Грейс Келли сыграла в этой картине Хичкока женщину, которая изменяет мужу. В сцене измены она предстает перед зрителями в красном платье с полупрозрачными рукавами. В одном интервью режиссер отметил, что использовал цвет в драматических целях. Ему хотелось показать внутренние перемены главной героини, поэтому к концу фильма ее наряды становились все мрачнее.

Жюльетт, «И Бог создал женщину»

Знаменитая французская актриса Брижит Бардо исполнила в этой картине роль чувственной Жюльетт, за которой ухаживают сразу 3 мужчин. На протяжении всего фильма девушка носит элегантные льняные платья и юбки-карандаши. Но самой эффектной сценой было ее появление в длинном красном приталенном платье с короткими рукавами, созданном модельером Пьером Бальменом.

Анна, «Анна Каренина»

В этой экранизации романа Льва Толстого Кира Найтли носит исключительно роскошные наряды. Но практически все они имеют мало общего с модой XIX века, а драгоценности Chanel и вовсе были созданы в ХХ столетии. Художница по костюмам вдохновлялась модой 1950-х годов. «Я хотела сразу дать понять зрителям, что мы не собираемся дословно придерживаться оригинального произведения», — призналась она. Платье, в котором Анна появляется на балу, состоит из 2 частей, а в лиф кое-что спрятали. Дизайнер решила скрыть часть сверкающей отделки, чтобы не уходить уж слишком далеко от эстетики 1870-х. Ведь такая отделка была создана лишь в 1950-е годы.

Кристина, «Маска»

Роль роковой девушки в этом фильме дала старт голливудской карьере Кэмерон Диас. В сцене знакомства ее героини Кристины со Стэнли она появляется в красном облегающем платье, от которого сложно оторвать взгляд. Возможно, героиня Кэмерон выбрала этот цвет специально, чтобы точно отвлечь внимание мужчины. Ведь в итоге она оказалась шпионкой, выполняющей задание бандитов.

Лорелей, «Джентльмены предпочитают блондинок»

Во время исполнения песни «Two Little Girls from Little Rock» героини Мэрилин Монро и Джейн Расселл щеголяют в красных платьях, усыпанных сверкающими драгоценностями. Дизайнер нарядов схитрил, когда создавал эффект мерцания ткани. Он взял тусклые бежевые блестки, которые через камеру выглядели совершенно иначе.

Шарлотта, «Женщина в красном»

По сюжету фильма женатый мужчина средних лет влюбляется в молодую женщину, увидев, как она танцует на парковке в роскошном красном платье. Создатели картины таким образом отдали дань уважения знаменитой сцене с Мэрилин Монро из фильма «Асфальтовые джунгли». Там, если помните, ее белое платье раздувал воздух из вентиляционной решетки метро.

Олимпиада, «Александр»

В 2004 году Анджелина Джоли предстала на экране в роли матери Александра Македонского. В одной из сцен Олимпиада появляется в ярко-красном платье. Костюмеры одели ее так неспроста. Если присмотреться, то можно заметить, что остальные люди в кадре облачены в белые одежды. «Это платье выделяется на фоне остальных так же сильно, как сама Олимпиада выделялась в македонском обществе», — объяснил дизайнер, создавший этот наряд.

Бонус: Вивиан, «Красотка»