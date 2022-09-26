13 свадебных платьев из кино, от красоты которых у нас дыхание перехватило

Мы всегда с нетерпением ждем свадьбы своих любимых героев фильма или сериала. При этом хотим не только увидеть романтическую церемонию, но и оценить платье невесты, рассмотреть все детали. Одни героини выбирают для этого случая простые костюмы, другие предпочитают более сложные и экстравагантные, но все свадебные платья в кино — это, несомненно, явления моды.

Мы в ADME хотим показать вам эффектные платья из кино и сериалов, которые привлекли всеобщее внимание.

1. Фрэн Файн, «Няня»

«Няня» — сериал, который завоевал сердца зрителей всего мира. Его ценят не только за сюжетные перипетии, но и за уникальное чувство стиля героини. Многие ее наряды неподражаемы, а свадебное платье — это просто шедевр. Дизайн платья невесты выбрала актриса Фрэн Дрешер. Она сказала, что чувствовала себя так, будто готовилась к собственной свадьбе. Потрясающий наряд с длинной фатой и метровым шлейфом стоил около $ 12 тыс.

2. Маргарет Тейт, «Предложение»

В ленте «Предложение» Сандра Буллок играет бизнесвумен по имени Маргарет, которая собирается заключить фиктивный брак со своим помощником Эндрю, чтобы избежать проблем с законом. Когда пара планирует свадьбу, Маргарет надевает платье бабушки своего жениха. Это классическая и вместе с тем современная модель цвета шампанского с высоким воротом. Сандра в нем выглядела великолепно.

3. Шелби, «Стальные магнолии»

В картине «Стальные магнолии» рассказывается о жизни нескольких женщин из южного городка. В фильме немало трогательных моментов, но один из самых душещипательных — свадьба Шелби, которую сыграла Джулия Робертс. Она отправилась под венец в украшенном цветами платье с открытыми плечами и большим розовым бантом.

4. Эль Вудс, «Блондинка в законе — 2»

Во 2-й части франшизы «Блондинка в законе» Эль Вудс снова увлекает нас своими юридическими приключениями. На сей раз она полна решимости уничтожить косметическую компанию, которая проводит испытания на собаках. А в конце фильма она выходит замуж за Эмметта. У поклонников не вызвало удивления то, что Эль Вудс надела на свадебную церемонию платье своего фирменного розового цвета. Ее нежный образ — лишнее подтверждение того, что необязательно быть в белом, чтобы выглядеть в день своей свадьбы словно ангел.

5. Алая Ведьма, «Ванда/Вижн»

«Ванда/Вижн» сочетает в себе ситком и запутанную историю в стиле Marvel. Мы видим, как Ванда и Вижн начинают свою семейную жизнь в эпоху, похожую на 1950-е годы. Исполнительница роли Ванды Элизабет Олсен потрясающе выглядела в классическом простом платье, которое стало данью уважения Одри Хепберн.

6. Пэм Бисли, «Офис»

Свадьба Джима и Пэм стала большим событием для поклонников сериала «Офис». «Химия» между этими персонажами была прямо-таки осязаемой с самого начала проекта, но зрителям пришлось подождать несколько сезонов, прежде чем они оформили отношения. Для церемонии Пэм выбрала шифоновое платье в пол со складками. В отличие от многих других нарядов киноневест платье Пэм подчеркивало ее простоту и было недорогим. Оно обошлось съемочной группе менее чем в $ 400, но эта свадьба запомнилась зрителям как одна из самых ожидаемых и красивых в телешоу.

7. Топанга Лоуренс, «Парень познает мир»

«Парень познает мир» — это комедийный сериал, который шел на канале Disney с 1993 по 2000 год. В нем рассказывается о жизни Кори и его друзей до колледжа. А в последнем сезоне зрителям показали свадьбу Кори и Топанги. На невесте было прекрасное платье, которое подчеркнуло ее формы.

8. Мег Марч, «Маленькие женщины»

«Маленькие женщины» — это история жизни четырех сестер в XIX веке, снятая по одноименной классической книге. Старшую из сестер, Мег Марч, в фильме играет Эмма Уотсон. Она выходит замуж за Джона, наставника своей подруги Лори. На свою свадьбу Мег надела простое платье и цветочный венок, которые подчеркнули ее юность.

9. Микаэла Куин, «Доктор Куин, женщина-врач»

Сериал длился всего 6 сезонов, но его с любовью будут вспоминать многие поколения. В нем рассказывается о Микаэле — женщине, которая покидает Бостон, чтобы начать новую жизнь на Западе. Там она находит не только новый дом, но и настоящую любовь. Джейн Сеймур, сыгравшая доктора Куин, сама нашла ткань для свадебного платья своей героини. Оно было украшено жемчугом, который пришлось покупать в Индии. Актриса сказала, что этот наряд ей понравился больше, чем ее собственное свадебное платье.

10. Эмма Вудхаус, «Эмма»

Главную роль в экранизации одноименного романа исполнила Гвинет Пэлтроу. Действие фильма происходит в начале XIX века. Эмма старается соответствовать ожиданиям своего окружения, забывая о личной жизни. Однако в конце концов она выходит замуж за своего друга мистера Найтли, который давно испытывает к ней нежные чувства. Свадебное платье героини сшили из шелкового крепа и украсили кружевом с растительным узором. Художник по костюмам объяснила, что хотела создать платье, которое передавало бы очарование английской деревни в солнечный день. Без сомнения, ей это удалось.

11. Клэр Фрейзер, «Чужестранка»

Клэр — главная героиня драматического сериала «Чужестранка», действие которого происходит в 2 разные исторические эпохи. Чтобы защитить себя, Клэр приходится выйти замуж за Джейми, и вскоре они безумно влюбляются друг в друга. На свадьбу она надевает сказочное серое платье, которое светится при свечах. Художник по костюмам Терри Дресбах хотела создать платье в стилистике XVIII века, которое впечатлило бы зрителей. Вышивка на корсете была выполнена металлической нитью. В целом сцена свадьбы выглядит очень романтично.

12. Леди Ди, «Корона»

Свадебное платье, в котором принцесса Диана выходила замуж, вошло в историю моды, а его точная копия, которая была на Эмме Коррин в «Короне», — в историю телевидения. В 4-м сезоне драматического сериала появляется самый ожидаемый персонаж — леди Ди, и мы становимся свидетелями большой королевской свадьбы. Воссоздание платья заняло 14 недель: дизайнер хотел добиться совершенства оригинала, поэтому работал с той же компанией, которая создала королевский наряд. Сходство нарядов было таким, что при появлении в платье Эммы Коррин все потеряли дар речи.

13. Лютик, «Принцесса-невеста»

«Принцесса-невеста» — это история о том, как встретились самая красивая женщина в мире и молодой батрак Уэстли. Принцессу Лютик насильно обручили с принцем Хампердинком, но ее сердце принадлежит Уэстли. Зрителям запомнилось прекрасное платье героини: светло-голубое, украшенное жемчугом и кружевом. Оно идеально подходит для принцессы эпохи Средневековья.