13 свежих цепляющих фильмов для тех, кто думает, что уже посмотрел все стоящее

Каждый год в мире выходит огромное количество новых фильмов, однако как же сложно найти что-то действительно стоящее среди всего этого многообразия. Мы не понаслышке знаем, как порой опускаются руки после пары неудачных попыток посмотреть что-нибудь крутое и захватывающее, поэтому решили облегчить задачу своим читателям.

ADME сделал подборку из действительно качественных и волнующих фильмов прошлого и текущего года, которые вы, возможно, могли пропустить.

Главная роль (2021)

Рейтинг IMDb — 7,2 Сюжет картины повествует о тщеславном миллиардере, который однажды задается целью добиться общественного признания и оставить свой след в истории. Для этого он решает снять новаторский фильм, и поначалу все складывается как нельзя лучше: в качестве сценария взята книга нобелевского лауреата, режиссером выступает известная эксцентричная Лола Куэвас, а на главные роли взяты голливудская звезда и драматический актер театра. Вот только последние доставляют много хлопот, ведь они на дух друг друга не переносят. Фильм с ограниченным количеством участников, однако ему удается удержать интерес. Очень хороший анализ человеческого эго. © gofockuself / IMDb

Фантастический Флиткрофт (2021)

Рейтинг IMDb — 7,3 Морис Флиткрофт — мечтатель и неумолимый оптимист. Однажды при поддержке семьи и друзей ему внезапно удается стать участником чемпионата по гольфу, хотя он никогда раньше не играл в него. С непоколебимой отвагой и верой в себя Морис решает посоревноваться с профессиональными гольфистами, неожиданно навлекая на себя как гнев заносчивой элиты, так и любовь обычных людей.

Род мужской (2022)

Рейтинг IMDb — 6,3 Переживая потерю мужа, Харпер Марлоу решает провести отпуск в одиночестве и уезжает в тихую деревеньку, надеясь прийти наконец в себя. Однако и там ей не было суждено найти покой. Ведь, помимо неуемных и тяжелых воспоминаний о муже, а также странноватого поведения владельца арендованного дома, женщина сталкивается с чем-то неведомым: нечто из окрестных лесов почему-то начинает преследовать ее.

Не волнуйся, солнышко (2022)

Релиз — 20 сентября 2022 года Элис и Джек Чемберс — молодая и счастливая пара, которая живет в идеальном корпоративном городке, который создан компанией, на которую работает Джек. Долгое время Элис просто наслаждалась роскошным и праздным образом жизни, который ей обеспечил муж. Однако со временем любопытство относительно характера работы мужчины стало брать над ней верх и она постепенно стала осознавать, что компания, на которую он трудится, что-то скрывает.

Наблюдающий (2022)

Рейтинг IMDb — 6,8 Данный психологический триллер повествует о Фрэнсисе и Джулии — молодой семейной паре, которая решает переехать в Бухарест. Из-за языкового барьера, а также постоянного одиночества в течение дня, пока муж пропадает на работе, девушка довольно скоро начинает испытывать отчуждение в изоляции. Но окончательно из душевного равновесия ее выбивает тот факт, что из многоквартирного дома напротив за ней, кажется, кто-то постоянно следит. Прекрасная игра актеров и атмосфера. Финал просто сбивает с ног. © RedandBlueBulldog / IMDb

Событие (2021)

Рейтинг IMDb — 7,4 Главная героиня фильма — молодая девушка Анна, которая учится в университете и строит оптимистичные планы на будущее, мечтая стать писательницей. Однако незадолго до выпускных экзаменов студентка внезапно обнаруживает, что забеременела. Девушка буквально становится заложницей собственного тела и не может принять никакого решения из-за общественного порицания. Однако в конце концов она все же решает взять судьбу в свои руки.

Исповедь (2021)

Рейтинг IMDb — 7,6 Через 6 лет после того, как трагическое событие раз и навсегда перевернуло жизни двух супружеских пар — Джея с Гейл Перри и Ричарда с Линдой — они соглашаются встретиться и наконец поговорить о произошедшем. Однако учитывая, что пары, на первый взгляд, находятся в несколько неравных позициях, так как одни выступают в роли жертвы, а другие в роли виноватых, героям оказывается довольно сложно обойтись без взаимных обвинений и найти в себе прощение и смирение, чтобы наконец исцелиться. Абсолютно блестящий фильм. Ничего лишнего, только чистые эмоции. © ellaloujoyce / IMDb

Охотники за трюфелями (2020)

Рейтинг IMDb — 7,3 Белый трюфель Альбы — крайне редкий деликатес, который мечтают попробовать самые богатые люди этого мира. Найти его не могут даже находчивые современные землекопы. Зато это под силу седовласым старикам, для которых это не развлечение, а образ жизни и даже искусство. А получается у них охотится за трюфелями благодаря знанию одного маленького, но важного секрета — нужно доверять своим собакам, иначе ничего не выйдет. С самого начала просмотра понял, что этот фильм — настоящее сокровище среди кучи хлама. © rstolerman / IMDb

Могу сказать, что ничего подобного еще не видел. Просмотр согревает мое сердце. © ppmsp / IMDb

Паранормальные (2021)

Рейтинг IMDb — 7,0 9-летняя Ида с ее старшей сестрой Анной и родителями переезжает в новую квартиру. Стремясь общаться со сверстниками, девочка вскоре знакомится с соседским мальчиком Беном. Вместе они внезапно обнаруживают в себе сверхъестественные способности, которые к тому же стремительно усиливаются.

Преступления будущего (2022)

Рейтинг IMDb — 6,6 Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, когда у людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого они перестали чувствовать физическую боль, а их тела стали претерпевать неожиданные биологические изменения. Главный герой картины Сол Тенсер при помощи своей ассистентки Каприс превратил изменения, происходящие с ним, в зрелищные шоу и быстро стал популярным артистом. Настолько, что привлек к себе нежелательное внимание спецслужб.

Невыносимая тяжесть огромного таланта (2022)

Рейтинг IMDb — 7,4 Жизнь Николаса Кейджа катится по наклонной. Мало того что на нем повисла куча долгов, осложнились отношения с дочерью и актерская карьера того и гляди полностью прервется, так к нему еще и начинает являться назойливое видение в виде его молодой версии, которая нещадно критикует беднягу за упущенные возможности. Но и на этом злоключения актера не заканчиваются. Ведь за богатым поклонником, который пригласил Кейджа на свой день рождения, как оказалось, охотится ЦРУ. Героя уговаривают добыть важную информацию, но для этого ему придется задействовать весь свой талант. Этот фильм особенный, не похож ни на одну другую комедию. © ShuhratGlazkov / IMDb

Там, где раки поют (2022)

Релиз — 24 июня 2022 года Кэтрин — умная, скромная и чувствительная девушка, которая самостоятельно научилась выживать в отдаленной болотистой местности после того, как родители бросили ее еще в начале 1950-х. По мере взросления она решает прервать свое одиночество и начинает осторожно заводить новые знакомства, чем привлекает к себе внимание городского сердцееда Чейза Эндрюса. Девушка невольно попадает в водоворот крайне неприятных событий.

Костюм (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1 Леонард Берлинг — талантливый портной преклонного возраста, который держит свое ателье и и особенно тесно сотрудничает с кланом Бойлов во главе с Роем Бойлом. Однажды ночью сын Роя с напарником Фрэнсисом вламывается в ателье, скрываясь от преследования людей из конкурирующего клана. Парень оказывается ранен, и Фрэнсис заставляет портного помочь им, параллельно посвящая его в детали ситуации и тем самым втягивая в опасную игру. Если бы Альфред Хичкок прочитал сценарий, он бы создал именно такой фильм. Гениальный триллер. © suepalmer1957 / IMDb

Блестящий фильм во всех отношениях. © charlieleemarshall / IMDb