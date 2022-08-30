13 талантливых мастеров, которые обычно остаются в тени, хотя их голоса знают и любят миллионы телезрителей
В детстве мы и не подозревали, что главных героев зарубежных фильмов, над репликами которых мы смеялись, озвучивают совершенно другие люди. А томные голоса, в которые мы влюблялись с первого звука, принадлежат совсем не звездам экрана, а тем таинственным мастерам, обычно скрывающимся за кадром и порой даже не упоминающимся в финальных титрах.
Мы в ADME решили восстановить несправедливость и вывести из тени профессионалов, которые подарили свои голоса Пьеру Ришару, Алену Делону, Луи де Фюнесу и многим другим всемирно известным актерам.
1. Рудольф Панков — Эркюль Пуаро
Свой запоминающийся голос Рудольф Панков подарил не только известному бельгийскому сыщику, но и герою поттерианы Артуру Уизли, а также Элиа Кодоньо в исполнении Адриано Челентано и Одину в фильмах о Торе.
2. Михаил Черняк — Тирион Ланнистер
Голос Михаила, наверное, больше знаком детской аудитории, ведь именно он озвучивает Лосяша, Копатыча и Пина из «Смешариков», а также еще десяток популярных мультперсонажей. А одна из последних его работ связана с дубляжем сериала «Игра престолов».
3. Владимир Кенигсон — комиссар Жюв
Сергей Бурунов, другой известный мастер дубляжа, рассказывал, что Луи де Фюнес написал благодарственное письмо Кенигсону, признавшись, что в его озвучке комиссар Жюв получился даже лучше, чем в оригинальной французской версии фильма. Голос Владимира зрители также могут слышать в мультфильмах «Крокодил Гена» и «Кентервильское привидение».
4. Владимир Дружников — Фантомас
Голос Жана Маре в серии фильмов о Фантомасе принадлежит талантливому актеру Владимиру Дружникову, который также озвучивал комедийную драму «Тутси» и мультфильмы «Остров сокровищ» и «Тайна третьей планеты».
5. Владимир Антоник — царь Леонид
Кроме знаменитого предводителя спартанцев голосом Владимира Антоника в некоторых фильмах говорят Арнольд Шварценеггер и Пирс Броснан. Также актер озвучивал Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона, Харрисона Форда, Сэмюэла Л. Джексона, Джорджа Клуни и многих других брутальных голливудских звезд.
6. Игорь Ясулович — Франсуа Пиньон
Голос талантливого Игоря Ясуловича идеально подошел к образу непутевого француза, вечно попадающего в комичные ситуации, которого играл Пьер Ришар. Актер дубляжа также принимал участие в озвучивании мультсериала «Черный плащ» и серии мультфильмов о Шреке.
7. Александр Белявский — король Артур
Кроме Шона Коннери в ленте «Первый рыцарь» голосом Белявского говорят герои Жана Габена, Джека Николсона и Бенни Хилла.
8. Вадим Андреев — Златопуст Локонс
Голосом Вадима Андреева разговаривают Осел в «Шреке», Бильбо Бэггинс в фильме «Властелин колец: Братство кольца», герой Джима Керри в картине «Гринч — похититель Рождества». Кроме того, Андреев принимал участие в озвучивании сериалов «Санта-Барбара» и «Секретные материалы», а также ленты «Гарри Поттер и тайная комната».
9. Николай Караченцов — майор Жослен Бомон, Жосс
Практически во всех фильмах, в том числе «Профессионал», Жана-Поля Бельмондо озвучивал Караченцов. Также актер много работал над дублированием мультфильмов, одним из которых был «Пес в сапогах».
10. Вадим Спиридонов — Жан Кампана
Вадим подарил свой голос таким звездам кинематографа, как Жерар Депардье (в том числе в комедии «Невезучие»), Ришар Боренже, Жан Буиз и Жан Вальмон.
11. Родион Нахапетов — Ксавье Марешаль, Ксав
Кроме Алена Делона, которого Родион Нахапетов озвучивал в нескольких фильмах, включая «Смерть негодяя», своим неповторимым голосом он наградил героев Алена Нуари, Микеле Плачидо и Оливье де Фюнеса.
12. Анна Каменкова — Габи
Еще будучи студенткой, Каменкова озвучила главную героиню фильма Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта». Голосом Анны говорят персонажи картин «Унесенные ветром», «Фрида», а также Габи в исполнении Катрин Денев в комедии «8 женщин».
13. Василий Зотов — Джон Ватсон
Дублированием и закадровым озвучиванием зарубежных фильмов и мультпроектов Василий Зотов начал заниматься с середины 2000-х годов. Его голосом говорит Ватсон в «Шерлоке», а также герои сериала «Великолепный век. Империя Кёсем».
А вам не кажется, что некоторые актеры дубляжа порой немного похожи на героев, которых озвучивают?