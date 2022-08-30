13 талантливых мастеров, которые обычно остаются в тени, хотя их голоса знают и любят миллионы телезрителей

В детстве мы и не подозревали, что главных героев зарубежных фильмов, над репликами которых мы смеялись, озвучивают совершенно другие люди. А томные голоса, в которые мы влюблялись с первого звука, принадлежат совсем не звездам экрана, а тем таинственным мастерам, обычно скрывающимся за кадром и порой даже не упоминающимся в финальных титрах.

Мы в ADME решили восстановить несправедливость и вывести из тени профессионалов, которые подарили свои голоса Пьеру Ришару, Алену Делону, Луи де Фюнесу и многим другим всемирно известным актерам.

1. Рудольф Панков — Эркюль Пуаро

Свой запоминающийся голос Рудольф Панков подарил не только известному бельгийскому сыщику, но и герою поттерианы Артуру Уизли, а также Элиа Кодоньо в исполнении Адриано Челентано и Одину в фильмах о Торе.

2. Михаил Черняк — Тирион Ланнистер

Голос Михаила, наверное, больше знаком детской аудитории, ведь именно он озвучивает Лосяша, Копатыча и Пина из «Смешариков», а также еще десяток популярных мультперсонажей. А одна из последних его работ связана с дубляжем сериала «Игра престолов».

3. Владимир Кенигсон — комиссар Жюв

Сергей Бурунов, другой известный мастер дубляжа, рассказывал, что Луи де Фюнес написал благодарственное письмо Кенигсону, признавшись, что в его озвучке комиссар Жюв получился даже лучше, чем в оригинальной французской версии фильма. Голос Владимира зрители также могут слышать в мультфильмах «Крокодил Гена» и «Кентервильское привидение».

4. Владимир Дружников — Фантомас

Голос Жана Маре в серии фильмов о Фантомасе принадлежит талантливому актеру Владимиру Дружникову, который также озвучивал комедийную драму «Тутси» и мультфильмы «Остров сокровищ» и «Тайна третьей планеты».

5. Владимир Антоник — царь Леонид

Кроме знаменитого предводителя спартанцев голосом Владимира Антоника в некоторых фильмах говорят Арнольд Шварценеггер и Пирс Броснан. Также актер озвучивал Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона, Харрисона Форда, Сэмюэла Л. Джексона, Джорджа Клуни и многих других брутальных голливудских звезд.

6. Игорь Ясулович — Франсуа Пиньон

Голос талантливого Игоря Ясуловича идеально подошел к образу непутевого француза, вечно попадающего в комичные ситуации, которого играл Пьер Ришар. Актер дубляжа также принимал участие в озвучивании мультсериала «Черный плащ» и серии мультфильмов о Шреке.

7. Александр Белявский — король Артур

Кроме Шона Коннери в ленте «Первый рыцарь» голосом Белявского говорят герои Жана Габена, Джека Николсона и Бенни Хилла.

8. Вадим Андреев — Златопуст Локонс

Голосом Вадима Андреева разговаривают Осел в «Шреке», Бильбо Бэггинс в фильме «Властелин колец: Братство кольца», герой Джима Керри в картине «Гринч — похититель Рождества». Кроме того, Андреев принимал участие в озвучивании сериалов «Санта-Барбара» и «Секретные материалы», а также ленты «Гарри Поттер и тайная комната».

9. Николай Караченцов — майор Жослен Бомон, Жосс

Практически во всех фильмах, в том числе «Профессионал», Жана-Поля Бельмондо озвучивал Караченцов. Также актер много работал над дублированием мультфильмов, одним из которых был «Пес в сапогах».

10. Вадим Спиридонов — Жан Кампана

Вадим подарил свой голос таким звездам кинематографа, как Жерар Депардье (в том числе в комедии «Невезучие»), Ришар Боренже, Жан Буиз и Жан Вальмон.

11. Родион Нахапетов — Ксавье Марешаль, Ксав

Кроме Алена Делона, которого Родион Нахапетов озвучивал в нескольких фильмах, включая «Смерть негодяя», своим неповторимым голосом он наградил героев Алена Нуари, Микеле Плачидо и Оливье де Фюнеса.

12. Анна Каменкова — Габи

Еще будучи студенткой, Каменкова озвучила главную героиню фильма Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта». Голосом Анны говорят персонажи картин «Унесенные ветром», «Фрида», а также Габи в исполнении Катрин Денев в комедии «8 женщин».

13. Василий Зотов — Джон Ватсон

Дублированием и закадровым озвучиванием зарубежных фильмов и мультпроектов Василий Зотов начал заниматься с середины 2000-х годов. Его голосом говорит Ватсон в «Шерлоке», а также герои сериала «Великолепный век. Империя Кёсем».