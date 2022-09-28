14 актеров и актрис, которые так преданы своему делу, что даже неловкие моменты на съемках их не смущают

К съемочному процессу основательно подходят как актеры, так и остальные члены команды. Но не всегда все идет по плану. На площадке то и дело случаются казусы, о которых кинозвездам даже вспоминать неловко, не то что говорить. Но некоторые случаи все-таки становятся достоянием общественности.

Зак Эфрон

В 2017 году актер снялся в фильме «Спасатели Малибу». Перед финальными титрами показана классическая сцена забега спасателей по пляжу. В какой-то момент Зак оступается и совершает кульбит, уткнувшись лицом в песок, а затем, в спешке пытаясь встать, снова падает. Достоверно неизвестно, был ли первый кульбит запланированным. Но вот второе падение точно было случайным, так как актер, пытаясь подняться на ноги после кувырка, зацепился о спасательный буй.

Нина Добрев

В одном из интервью звезда телесериала «Дневники вампира» (2009–2017) рассказала о том, как уронила микрофонный блок в унитаз. Как пояснила Добрев, на съемках актеры под одеждой носят маленький блок, а в заднем кармане — еще один, побольше. Вот он и упал в канализацию. «Мне пришлось рассказать о произошедшем члену съемочной группы, а затем это начали обсуждать по рации. И получилось, что все люди на площадке об этом узнали. Было очень неловко», — сказала актриса.

Кристофер Минц-Пласс

Дебютной лентой для Кристофера Минц-Пласса стала молодежная комедия «SuperПерцы» (2007). В фильме есть сцена, где актер страстно целуется с девушкой. Кристоферу на тот момент было 17 лет, на съемочной площадке по закону должен был присутствовать хотя бы один родитель. Кристоферу пришлось играть сцену прямо на глазах у своей матери. Это еще и при том, что целовался он впервые в жизни. «На тех съемках мне было очень некомфортно», — признался как-то актер.

Эмили Блант

В одном из интервью Эмили рассказала, как во время съемок танцевальной сцены фильма «Меняющие реальность» (2011) она довольно эффектно упала. Вышло неловко, так как актриса очень старалась хорошо смотреться в кадре.

Эмилия Кларк

На одном шоу исполнительница Дейенерис Таргариен рассказала, как во время перерыва на съемках сериала «Игра престолов» (2011–2019) застряла в туалете. Тогда снималась одна из сцен, для которой актрису обильно покрыли бутафорской кровью. Кожа актрисы была жутко липкой, а потому девушка прилипала ко всем вещам. В какой-то момент Кларк пропала со съемочной площадки. Потом выяснилось, что актриса отошла в туалет, где прилипла к унитазу и не сразу смогла освободиться.

Дэйв Франко

В комедии «Соседи. На тропе войны» (2014) есть сцена, в которой Дэйв оголяет участок тела ниже спины. А потому на съемочной площадке он сильно нервничал. Ситуацию усугублял тот момент, что утром перед съемками актер обнаружил на своих ягодицах прыщик. Дэйву было очень неловко, но ему все-таки пришлось попросить гримера как-нибудь замазать «недоразумение».

Белла Торн

Белла Торн, известная по фильмам «Простушка» (2015), «Ужас Амитивилля: Пробуждение» (2017) и другим картинам, рассказала о неловком случае, который произошел с ней на съемках. По словам актрисы, костюмер дал ей вставки для бюстгальтера, а дальше произошло ужасное. «Иду я по съемочной площадке. Тут режиссер поднимает что-то с земли и при всех говорит: „Кажется, это у тебя выпало?“» — рассказала Белла. Девушка хотела провалиться сквозь землю, ведь режиссер держал в руках ту самую вставку из ее бюстгальтера.

Энди Серкис

Энди известен прежде всего ролями Голлума в трилогии «Властелин колец» (2001–2003) и примата Цезаря в фильме «Восстание планеты обезьян» (2011) и его продолжениях. Движения и голос актера с помощью технологии захвата движения записывались для создания компьютерного персонажа. Так вот, с Энди произошел один неловкий случай. Во время перерыва он отправился в туалет, не сняв устройство, позволяющее членам съемочной группы видеть то, на что смотрит сам актер. Вернувшись на площадку, Серкис понял, что устройство так и оставалось включенным.

Оскар Айзек

Оскар Айзек, которого The New York Times в 2020 году назвала одним из 25 величайших актеров XXI века, известен благодаря многим популярным фильмам, например «Холодному расчету» и «Дюне», которые вышли в 2021 году. Но путь к славе был долгим — актер начал сниматься еще подростком. Чтобы понравиться режиссерам, Айзек пытался вести себя максимально дружелюбно. Он рассказал забавную историю, произошедшую с ним на съемочной площадке. Всякий раз, когда режиссер смотрел на Оскара, молодой актер кивал ему, словно здоровался. Режиссер был сбит с толку этими жестами, а потом они вообще стали его раздражать. Когда Айзек кивнул в очередной раз, режиссер вскипел и спросил парня, зачем он так делает.

Энн Хэтэуэй

В фильме «Любовь и другие лекарства» (2010) Энн должна была сыграть сцену, в которой ее героиня снимает одежду. Но актриса, видимо от волнения, не дождалась команды «Мотор!» и начала раздеваться на глазах ничего не подозревавших коллег. Энн очень смутилась, когда поняла, что остальные актеры еще репетируют, а камеры выключены.

Хью Грант и Джулия Робертс

Ни для кого не секрет, что у звезды «Красотки» крупный рот и широкая улыбка. А о том, каково же целоваться с Джулией Робертc, в одном из интервью рассказал Хью Грант, который снимался вместе с актрисой в фильме «Ноттинг-Хилл» (1999). «У нее большой рот. Я даже слышал слабое эхо, когда целовал ее», — заявил Грант.

София Бутелла и Том Круз

Создатели фильмов иногда придумывают странные способы сделать так, чтобы между актерами в кадре чувствовалась химия. Так, режиссер Алекс Куртцман во время съемок «Мумии» (2017) попросил Софию Бутеллу лизнуть лицо Тома Круза. В итоге актрисе пришлось сделать это 8 раз — именно столько дублей потребовалось, чтобы снять сцену.