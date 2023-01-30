14 шикарных «платьев мести» из фильмов и сериалов, которые продумали так же тщательно, как и сценарий

Одежда в кино — это порой не просто вещи. В нарядах может быть спрятан особой посыл, который должен считать зритель. Цвет, фасон, детали платья или костюма могут дополнять и усиливать действия персонажа. Сегодня мы разберемся с «нарядами мести», которые встречались нам не в одной картине.

Кэрри Брэдшоу

В сериале «Секс в большом городе» многие наряды Кэрри Брэдшоу заслуживают внимания. Было среди них и так называемое «платье мести». Девушка надела его в день помолвки мистера Бига и появилась в нем в тот самый момент, когда тот покидал собственное торжество. Девушка выглядела нежно и романтично — на ней беспроигрышное шелковое платье-комбинация с глубоким вырезом. Именно этим нарядом она прощается с Бигом и ставит точку в их романе во втором сезоне. А заодно показывает, что он потерял.

Круэлла Де Виль

Пожалуй, все платья Круэллы можно назвать «платьями мести» Баронессе. Один из первых и запоминающихся нарядов — тот, в котором героиня Эммы Стоун появилась на балу. Она подожгла белую накидку и осталась в красном платье. Де Виль сшила его из старого платья хозяйки праздника. В этом читается своеобразное послание: «Я как ты, но гораздо лучше». Еще одно платье, которое невозможно оставить без внимания, сшито из множества красных лепестков. Верх платья был сделан из жакета, а юбку вручную декорировали тысячами лепестков.

Миртл Даннаж

Из-за ложных обвинений героиню фильма «Месть от кутюр» изгнали из родного городка. Повзрослев, она возвращается домой и начинает шить лучшие наряды для местных жительниц. Сама она, конечно же, выбирает для себя не менее эффектные платья. Одно из них — красное, в котором она появляется на футбольном матче. Все ее, разумеется, узнают и едва ли не сворачивают шеи. Это платье пошили из муаровой тафты. Стилист Марго Уилсон рассказала, что ткань ждала своего часа 25 лет. Женщина купила ее в Милане, и наконец выпал шанс ее использовать.

Шошанна Дрейфус

В культовом фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» красное платье Шошанны Дрейфус становится символом ее мести. В детстве она стала свидетельницей жестоких событий, лишивших ее семьи. Девочке удалось сбежать, но всю жизнь она скрывалась за чужим именем и невзрачной одеждой. Когда приходит время отомстить за свою семью, она надевает яркое платье, в котором просто нет шансов остаться незамеченной. Красный цвет символизирует флаг ее врага, а аккуратная шляпка-таблетка с вуалью напоминает паука — черную вдову, готовую в любой момент уничтожить свою добычу.

Эль Вудс

Главная героиня комедии «Блондинка в законе» обожает розовый. Но ее парень неожиданно заявляет, что такой внешний вид и ветреность — проблема для его будущей карьеры, ему нужна другая кандидатка в жены. Героиня хочет вернуть жениха, поступает в Гарвард и пробует измениться. Но в итоге Эль решает не наступать на горло своему «я». Платье, в котором она появляется в зале суда, естественно, неслучайно. «В этот момент ей нужно было быть собой, настоящей», — пояснила художница по костюмам Софи Де Ракофф. И правда, до этого девушка пыталась выглядеть серьезнее с помощью нехарактерных для нее нарядов. В то же время это платье отличается от одежды, которую Эль носила в начале фильма. Силуэт более строгий, поэтому она уже не кажется легкомысленной блондинкой. Эта «версия» Вудс зрелая, взрослая и точно знает, чего хочет.

Малефисента

В конце второго фильма у Малефисенты происходит открытое противостояние с королевой Ингрид. Ведь та ненавидит жителей болот и хочет их уничтожить. Происходит битва. Во время батальной сцены мы видим Малефисенту в необычном платье, которое всем своим видом отражает ее силу и мощь. Мы знаем, что рогатая владычица тьмы родом из леса. Вдохновением для создания наряда стали реальные племена, которые не шили одежду, а рисовали на своих телах. Неровные и местами заостренные «мазки», напоминающие перья, символизируют характер героини, но в то же время платье придает ей женственности. Вот в таком виде она собирается мстить за всех жителей болот. Создатели потратили на этот образ почти 700 часов.

Серсея Ланнистер

На протяжении всего сериала «Игра престолов» героиня Лины Хиди претерпевает внутренние и внешние изменения. В тот в момент, когда она, казалось бы, потеряла все и подверглась унижениям, Серсея все-таки находит в себе силы, чтобы отомстить врагам и принять корону. Наряд у нее соответствующий. Некогда любившая женственные силуэты и открытые плечи женщина предстает перед нами в наглухо закрытом темном платье. Ее наряд показывает, что она скрыла в себе боль и готова на все, чтобы получить власть.

Бет Энн

На протяжении всего сериала «Почему женщины убивают» мы видим, как изменяется стиль Бет. С того момента, как она узнала, что ее муж не такой уж белый и пушистый, она начинает одеваться все смелее и ярче. Ключевым становится ее наряд в последней сцене — именно тогда свершилась запланированная месть мужу. В кульминационный момент героиня Дженнифер Гудвин надевает самое яркое платье и ожерелье. А потом со спокойной душой покидает свой дом.

Корделия Чейз

Корделия — одна из героинь сериала «Баффи — истребительница вампиров». В третьем сезоне девушка узнает о непорядочности своего парня и подруги. Но решает не убиваться от горя, а появляется в школе в кожаном «наряде мести». И пусть дальше сюжет сложился не лучшим образом, в этот момент девушка выглядела блестяще.

Алисент Хайтауэр

Алисент была подругой Рейениры, пока не сблизилась с ее отцом королем и не стала его второй женой. С этого момента началось их противостояние, ведь девушки будут соперничать за престол, если новоиспеченная жена короля родит ему сына. На свадьбе Рейениры Алисент всем своим видом и даже нарядом показывает, что никакие они больше не подруги, у нее тут свои интересы. Когда становится понятно, что танец драконов уже близко, женщина облачается в темное платье с цепями и показывает — она готова к битве. Этот образ напоминает наряд Серсеи в 6-м сезоне «Игры престолов», о котором мы уже рассказали.

Харли Квинн

В начале фильма «Хищные птицы» Харли страдает после расставания с Джокером, ненавидит его, но потом осознает, какими токсичными были их отношения. Она решает начать новую жизнь, а старой положить конец раз и навсегда. Героиня надевает куртку, которая стала одним из символов личного возмездия. Она сделана из двух видов лент: предупреждающих и блестящих. В этом наряде Харли уничтожила завод, на котором начались их с Джокером отношения, принесшие ей так много боли. Своим поступком и нарядом Квин намекает, что теперь она независима и к ней лучше не подходить.

Вивиан Уорд

Еще один наряд, который стал своеобразной оплеухой обидчикам, — платье Джулии Робертс в фильме «Красотка». Она вернулась в нем в магазин, продавцы которого до этого неуважительно отнеслись к ней, поняв, что она не богачка. Именно этим платьем героиня обозначила свои границы и показала работницам бутика, что не стоит судить по обложке.