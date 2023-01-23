14 знаменитостей, которые скрывают свое настоящее имя под сценическим псевдонимом

В шоу-бизнесе люди часто вынуждены менять свое имя на что-то более звучное и запоминающееся. И бывает, что мы даже не догадываемся, что в действительности это их сценический псевдоним. В этой статье мы хотим рассказать, как на самом деле зовут некоторых звезд. И их настоящие имена могут стать для вас полной неожиданностью.

1. Кармен Электра — Тара Ли Патрик

Изначально Кармен планировала быть певицей и выступала под своим настоящим именем. Но впоследствии она познакомилась с певцом Принсом, и именно он предложил ей сменить имя на псевдоним — Кармен Электра.

2. Джек Блэк — Томас Джейкоб Блэк

ANTHONY HARVEY / AFP / East News

Актер решил изменить свое настоящее имя еще до того, как стал сниматься в кино. По его словам, он посчитал, что имя Джек Блэк поможет ему быстрее прославиться.

3. Куин Латифа — Дана Элейн Оуэнс

Chris Pizzello / Invision / Associated Press / East News

Актрисе было всего 8 лет, когда она решила сменить фамилию на Латифа. Она считает, что такая фамилия звучит деликатно, чувственно и приятно и соответствует ее характеру. А первая часть псевдонима — Куин, — что с английского означает «королева», по ее мнению, делает ее имя по-настоящему громким.

4. Шанайя Твейн — Айлин Реджина Эдвардс

Певица взяла фамилию своего отчима — Твейн — еще в детстве. А когда она занялась своей музыкальной карьерой, решила сменить и имя на Шанайя, что означает «идущая своим путем». Таким образом она еще раз отдала долг уважения корням своего отчима, который происходил из племени индейцев оджибве.

5. Лудакрис — Кристофер Брайан Бриджес

По словам певца, он посчитал нужным сменить имя на сценический псевдоним, чтобы стать более популярным. В итоге он выбрал Лудакрис (от англ. ludicrous), что означает «смешной».

6. Мэнди Мур — Аманда Ли Мур

Willy Sanjuan / Invision / AP / East News

Мэнди Мур не нужно было долго ломать голову, чтобы придумать себе псевдоним. Актриса просто заменила свое полное имя Аманда на уменьшительное Мэнди.

7. Дрейк — Обри Дрейк Грэм

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дрейк поступил примерно так же, как и Мэнди Мур: в качестве сценического псевдонима он решил использовать свое среднее имя.

8. Мэрилин Монро — Норма Джин Бейкер

Сложно представить, что настоящее имя Мэрилин Монро — Норма Джин Бейкер. Директор студии Бен Лайон предложил актрисе взять девичью фамилию ее бабушки. Так родилась одна из самых знаменитых звезд в истории кино.

9. Натали Портман — Натали Хершлаг

Billy Bennight / AdMedia / Sipa USA / East News

В 1994 году юная Натали Хершлаг получила свою первую роль в фильме «Леон». И во время съемок актриса решила сменить свою настоящую фамилию на девичью фамилию матери. Вероятно, таким образом она хотела сохранить свою конфиденциальность, так как в фильме было довольно много провокационных сцен.

10. Тина Фей — Элизабет Стаматина Фей

ANGELA WEISS / AFP / EAST NEWS

Актриса сократила свое среднее имя, которое имеет греческие корни, и получилось «Тина».

11. Деми Мур — Деми Джин Гайнс

Evan Agostini/ Invision / AP / East News

Знаменитая актриса сохранила свое имя, но решила изменить фамилию, которая досталась ей от отчима. Ее первого мужа звали Фредди Мур, и она решила оставить его фамилию после развода.

12. Боно — Пол Дэвид Хьюсон

Nathan Howard / Associated Press / East News

Псевдоним певца происходит от латинского Bonavox, что означает «хороший голос». Пол в юности искренне полагал, что не обладает вокальными данными, и прозвище Боно ему изначально не нравилось. Но потом все изменилось.

13. Мартин Шин — Рамон Херардо Антонио Эстевес

VALERIE MACON / AFP / East News

Отец актера — испанец, а мать — ирландка. Он решил выбрать псевдоним, который не имеет ничего общего с его настоящим именем, потому что считал, что так он быстрее достигнет успеха в киноиндустрии.

14. Том Хэнкс — Томас Джеффри Хэнкс

Willy Sanjuan / Invision/ AP / East News

Актер просто сократил свое полное имя Томас до Том. По его мнению, так его имя становилось более запоминающимся. И похоже, он не ошибся.

А если бы вам пришлось выбрать себе сценический псевдоним, как бы вы себя назвали?

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