14 знаменитостей, которым так подходят их имена, что никто бы и не подумал, что они ненастоящие

Говорят, как корабль назовешь — так он и поплывет. И, кажется, руководствуясь похожей логикой, знаменитости выбирают себе псевдонимы или полностью меняют имена. Кто-то находит себе имя случайно, кто-то заимствует его у своих знаменитых предшественников, а к кому-то оно прилипает само.

Синди Кроуфорд — Синтия Энн Кроуфорд

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Синтия Энн Кроуфорд — так звучит имя модели и актрисы, которое она получила, когда родилась на свет. Она выросла в обычной семье, ее отец работал электриком, а мама — медсестрой. В ее жилах смешались английская, немецкая и французская кровь.

Майкл Кейн — Морис Миклуайт

Everett Collection/Everett Collection/East News

Майкл Кейн родился в 1933 году в Великобритании в семье токаря и горничной. Всего у его родителей было 5 детей. Он начал свою карьеру в театре, а потом ушел на телевидение и в кино. Всю свою сценическую жизнь его знали как Майкла, но, оказывается, при рождении ему было дано имя Морис Джозеф Миклуайт, которое мужчина официально сменил в 2016-м.

Аквафина — Нора Лам

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Многие знают Нору под псевдонимом Аквафина, который она взяла, когда начинала свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте. Забавный момент: ее псевдоним произошел от названия минеральной воды, а будучи девочкой, будущая актриса даже не задумывалась о том, что это смешное имя к ней приклеится.

Джоан Кроуфорд — Люсиль Лесюер

East News

Джоан Кроуфорд, урожденная Люсиль Фэй Лесюер, получила свое имя в результате конкурса, который проводил один киножурнал. Имя актрисе выбрали читатели и даже получили за него денежный приз. Правда, поначалу женщине совсем не понравился новый псевдоним. Она начала к нему привыкать и полюбила его, когда поклонники стали писать ей письма, обращаясь: «Дорогая Джоан» или «Дорогая мисс Кроуфорд».

Кирк Дуглас — Иссур Гершелевич Даниелович

При рождении будущий актер получил имя Иссур. Мальчик мечтал о карьере в мире кино еще с детского сада. А сменил свое имя он еще до того, как прославился. Он стал Кирком Дугласом, когда собирался поступать на службу.

Одри Хепберн — Эдда ван Хемстра Хепберн-Растон

Mary Evans/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Эдда ван Хемстра Хепберн-Растон родилась в 1929 году в Брюсселе, в англо-нидерландской семье. Но прославиться позже девушке было суждено под именем Одри.

Стиви Уандер — Стивленд Хардуэй Джадкинс

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Возможно, карьера музыканта не стала бы настолько блестящей, если бы он не решил сменить свое настоящее имя — Стивленд Хардуэй Джадкинс. А произошло это еще до того, как его звезда взошла на небосклоне успеха.

Анна Николь Смит — Вики Линн Хоган

PHOTOlink/Everett Collection/East News

Настоящее имя женщины — Виктория Линн Хоган. Псевдоним она выбрала вместе с другом, а фамилию получила от своего первого мужа. У модели, кстати, была мечта: стать такой же успешной, как Мэрилин Монро.

Дав Кэмерон — Хлоя Селеста Хоффман

Молодая актриса сменила свое имя не просто так — это очень важный для нее момент. Ее отец, которого она потеряла еще в подростковом возрасте, называл ее Дав чаще, чем Хлоей или Селестой.

Джон Уэйн — Марион Моррисон

Этот актер при рождении получил имя Марион Роберт Моррисон. Но режиссер Рауль Уолш предложил ему «переименоваться», когда парень только делал первые шаги в карьере. По одной из версий, Марион решил «одолжить» имя и фамилию у известного генерала Джона Уэйна. Неизвестно, помог ли актеру удачный псевдоним, но за свою карьеру он сыграл более 180 ролей в кино и в телесериалах.

Оливия Уайлд — Оливия Джейн Кокс

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Оливия выбрала псевдоним в честь Оскара Уайльда — одного из ее любимых писателей. Она говорит, что это помогает ей отделить профессиональную жизнь от личной.

Кэтрин Зета-Джонс — Кэтрин Джонс

Vianney Le Caer/Invision/East News

Имя девочки при рождении было просто Кэтрин Джонс, но когда она повзрослела, то добавила себе имя бабушки по отцовской линии. Она сделала это для того, чтобы выделиться среди многих других молодых женщин с точно таким же именем.

Джессика Честейн — Джессика Ховард

MM/ABACA/Abaca/East News

Настоящая фамилия Джессики — Ховард, но она взяла девичью фамилию своей матери и стала строить карьеру актрисы уже как Честейн.

Николь Шерзингер — Николь Вальенте

Николь — одна из участниц популярной группы The Pussycat Dolls. От своего родного отца она получила фамилию Вальенте. Однако, когда ее родители развелись, девочка вместе с мамой уехала в Германию, где та вышла замуж. Николь взяла фамилию своего отчима, после того как он ее удочерил.