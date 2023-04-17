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15+ мультгероев, которых искусственный интеллект превратил в людей, и мы снова в них влюбились

Кино
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Вы уже наверняка наслышаны о способностях искусственного интеллекта создавать настоящие произведения искусства. Благодаря беспредельной «фантазии» он способен на самые неожиданные эксперименты и интерпретации. В этой статье мы решили посмотреть, как бы выглядели всем знакомые герои мультфильмов с точки зрения ИИ, если бы они стали людьми.

Шрам, «Король Лев»

Мелман, «Мадагаскар»

Джуди Хопс, «Зверополис»

Джеймс Салливан, «Корпорация монстров»

Понго, «101 далматинец»

Мастер Шифу, «Кунг-фу-панда»

Дори, «В поисках Немо»

Ник Уайлд, «Зверополис»

Снежок, «Тайная жизнь домашних животных»

Макс, «Тайная жизнь домашних животных»

Миньон Боб, «Гадкий я»

По, «Кунг-фу-панда»

Пердита, «101 далматинец»

Майк Вазовски, «Корпорация монстров»

Кот в сапогах, «Шрек-2»

Глория, «Мадагаскар»

Симба, «Король Лев»

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AdMe/Кино/15+ мультгероев, которых искусственный интеллект превратил в людей, и мы снова в них влюбились
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