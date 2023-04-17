15+ мультгероев, которых искусственный интеллект превратил в людей, и мы снова в них влюбились
Вы уже наверняка наслышаны о способностях искусственного интеллекта создавать настоящие произведения искусства. Благодаря беспредельной «фантазии» он способен на самые неожиданные эксперименты и интерпретации. В этой статье мы решили посмотреть, как бы выглядели всем знакомые герои мультфильмов с точки зрения ИИ, если бы они стали людьми.
Шрам, «Король Лев»
Мелман, «Мадагаскар»
Джуди Хопс, «Зверополис»
Джеймс Салливан, «Корпорация монстров»
Понго, «101 далматинец»
Мастер Шифу, «Кунг-фу-панда»
Дори, «В поисках Немо»
Ник Уайлд, «Зверополис»
Снежок, «Тайная жизнь домашних животных»
Макс, «Тайная жизнь домашних животных»
Миньон Боб, «Гадкий я»
По, «Кунг-фу-панда»
Пердита, «101 далматинец»
Майк Вазовски, «Корпорация монстров»
Кот в сапогах, «Шрек-2»
Глория, «Мадагаскар»
Симба, «Король Лев»
Если вас заинтересовала тема искусственного интеллекта, вам также могут понравиться эти материалы:
Фото на превью The Lion King / Walt Disney Pictures and co-producers
AdMe/Кино/15+ мультгероев, которых искусственный интеллект превратил в людей, и мы снова в них влюбились
Поделиться этой статьёй