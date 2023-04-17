15+ мультгероев, которых искусственный интеллект превратил в людей, и мы снова в них влюбились

Вы уже наверняка наслышаны о способностях искусственного интеллекта создавать настоящие произведения искусства. Благодаря беспредельной «фантазии» он способен на самые неожиданные эксперименты и интерпретации. В этой статье мы решили посмотреть, как бы выглядели всем знакомые герои мультфильмов с точки зрения ИИ, если бы они стали людьми.