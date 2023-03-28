16 нешаблонных романтических сцен в фильмах, которые тронули зрителей гораздо больше всяких поцелуев под дождем
В кино есть уже миллион сентиментальных и даже откровенных эпизодов. Но некоторые из них так широко известны, что уже не вызывают того же восторга, например объятия на носу лайнера в «Титанике» или поцелуй на пристани в «Дневнике памяти». Поэтому пользователи сети и авторы нашей редакции рассказали, какие же романтические сцены в фильмах действительно дарят им бурю эмоций.
- Крутой эпизод есть в ленте «Один день» — когда главные герои после продолжительного перерыва в дружбе встречаются на свадьбе друзей. Он сообщает, что скоро женится и станет отцом, а она — что выпустит книгу. Декстер и Эмма мирятся и по-дружески радуются успехам друг друга. Но в их глазах видны глубокая любовь друг к другу и такая печаль от того, что они не могут выразить свои истинные чувства.
- Люблю финальную сцену «Последней любви на Земле». В концовку вложен такой глубокий смысл. Оба персонажа погружаются во тьму, потому что теряют зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, но они все еще есть друг у друга. У них все еще есть любовь. У них все еще есть единственно главное чувство. © kros141 / Reddit
- Обожаю эпизод в фильме «Шоколад», где Ру и Виенн танцуют на пристани. Он решительно берет ее, перепачканную шоколадом, за руку, и они пускаются в красивый медленный танец под чувственную музыку. Герои показали страсть без единого поцелуя. Они даже не произносят ни слова — просто двигаются вместе в такт мелодии.
- Мне нравится сцена в «Титанике», где Роза смотрит на Джека снизу вверх, пока спускается в спасательной шлюпке. Еще эта музыка на фоне... Я каждый раз плачу. А затем последующая сцена, где Роза и Джек подбегают друг к другу и воссоединяются, и Джек в разгар поцелуя говорит: «Глупышка, зачем ты это сделала? Какая ты глупышка!» © sesame_snapss / Reddit
- Не совсем романтическая сцена, но мне нравится, как в «Вики Кристина Барселона» появляется героиня Пенелопы Крус и начинает скандалить с персонажем Хавьера Бардема. Она его обвиняет, что он изменил ей глазами. Столько страсти и экспрессии, смотрю эту сцену и каждый раз думаю: «Какая женщина, как в такую не влюбиться!»
- Я ревела от умиления над финалом фильма «Любовь и другие лекарства». Герой знает, что жизнь с Мэгги не будет легкой из-за ее недуга, и все равно догоняет автобус, на котором она уезжает, и уговаривает быть вместе. И он не сентиментальные речи заводит, а обещает, что будет всегда заботиться о девушке. Мне бы кто-то так признался в любви!
- Самая романтичная сцена — в картине «Гордость и предубеждение» 2005 года, когда мистер Дарси в первый раз делает предложение Элизабет. Герои не поцеловались и даже не коснулись друг друга. Они ссорились, но влечение, которое они испытывали друг к другу, было видно невооруженным глазом. Этот «почти» поцелуй усилил напряжение, и химия между ними была на высшем уровне. © Tina Ghosh / Quora
- Люблю эпизод в ленте «Реальная любовь», когда персонаж Колина Ферта на ломаном португальском признается в любви к героине Лусии Мониш, а она отвечает на ломаном английском. Великолепная сцена. © Scaramuccia / Reddit
- Эффектная сцена в конце фильма «Укрощение строптивого», когда Элиа делает предложение Лизе, а она вынуждает его на весь стадион в микрофон сказать, что он ее любит. Расшевелить такого чурбана — это же какой крутой женщиной надо быть!
- В молодости мне очень нравилось, когда Мэри Джейн в конце фильма «Человек-паук — 2» наконец-то признается Паркеру в любви, стоя в свадебном платье. © B_Wylde / Reddit
- В первом фильме «Аватар», когда Нейтири спасает Джейка и надевает на него дыхательную маску, они говорят друг другу: «Я тебя вижу». Эта фраза для меня звучит сильнее любого признания в любви. Она как будто значит: «Я тебя принимаю таким, какой ты есть».
- Меня всегда поражала сцена в музыкальном магазине в фильме «Перед рассветом». Никаких слов, только мимолетные взгляды и чувства. © WejjRyan / Reddit
- Мне очень нравится момент в конце «Вечного сияния чистого разума», когда Клементина и Джоэл стоят друг напротив друга в коридоре. Понимая, что уже встречались прежде и что эти отношения кончились печально, они все равно опять оказались влюблены друг в друга и снова решают попробовать.
- Мне нравится сцена в финале «Амели», когда Нино находит ее и она молча его целует в бровь, в щеку, в шею. И он потом за ней повторяет.
- Мне кажется крайне милой финальная сцена «Бенни и Джун», когда Джун жарит тосты с помощью утюга, а ее парень Сэм — родоначальник этой безумной идеи — стоит рядом и лишь слегка подсказывает, что нужно делать. 2 странных человека наконец-то обрели счастье быть вместе! Но для меня это еще и сцена о том, что любящие люди всегда будут верить в вас и дарить вам силу жить.
- Моя любимая сцена — финал «Фрэнки и Джонни» с Мишель Пфайффер и Аль Пачино. Наблюдать за ними, когда звучит «Лунный свет» Дебюсси, просто невероятно. Это вообще один из моих любимых моментов в кинематографе. © Unknown author / Reddit
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