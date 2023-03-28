16 нешаблонных романтических сцен в фильмах, которые тронули зрителей гораздо больше всяких поцелуев под дождем

В кино есть уже миллион сентиментальных и даже откровенных эпизодов. Но некоторые из них так широко известны, что уже не вызывают того же восторга, например объятия на носу лайнера в «Титанике» или поцелуй на пристани в «Дневнике памяти». Поэтому пользователи сети и авторы нашей редакции рассказали, какие же романтические сцены в фильмах действительно дарят им бурю эмоций.