16 пар киноперсонажей, которые оказались одногодками. А никто и подумать не мог
Порой во время просмотра фильма мы не задумываемся о возрасте персонажей. Но если углубиться в сюжет, можно обнаружить, что герои разных кино или сериалов — одного возраста. Хотя по их внешнему виду и поведению этого не скажешь. Мы решили погрузиться в киномир и сравнить, как выглядят ровесники из разных миров.
Фрэнк Уильям Абигнейл — младший («Поймай меня, если сможешь») и Пакстон Холл-Йошида («Я никогда не...») — 16 лет
Узнавать ближе любимых персонажей — отдельное удовольствие. Особенно если их возраст совпадает с нашим. А мы иногда любим сравнивать не только киноровесников, но и вполне реальных людей.
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