16 пар киноперсонажей, которые оказались одногодками. А никто и подумать не мог

Порой во время просмотра фильма мы не задумываемся о возрасте персонажей. Но если углубиться в сюжет, можно обнаружить, что герои разных кино или сериалов — одного возраста. Хотя по их внешнему виду и поведению этого не скажешь. Мы решили погрузиться в киномир и сравнить, как выглядят ровесники из разных миров.