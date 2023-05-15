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16 пар киноперсонажей, которые оказались одногодками. А никто и подумать не мог

Кино
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Порой во время просмотра фильма мы не задумываемся о возрасте персонажей. Но если углубиться в сюжет, можно обнаружить, что герои разных кино или сериалов — одного возраста. Хотя по их внешнему виду и поведению этого не скажешь. Мы решили погрузиться в киномир и сравнить, как выглядят ровесники из разных миров.

Фрэнк Уильям Абигнейл — младший («Поймай меня, если сможешь») и Пакстон Холл-Йошида («Я никогда не...») — 16 лет

Уэнсдэй Аддамс («Уэнсдэй») и Марианна Дэшвуд («Разум и чувства») — 16 лет

Питер Паркер («Человек-паук») и Марти Макфлай («Назад в будущее») — 17 лет

Бриджит Джонс («Дневник Бриджит Джонс») и Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе») — 32 года

Холли Голайтли («Завтрак у Тиффани») и Энид («Призрачный мир») — 18 лет

Сабрина («Леденящие душу приключения Сабрины») и Китнисс Эвердин («Голодные игры») — 16 лет

Рэйчел Грин («Друзья») и Мия Уоллес («Криминальное чтиво») — 24 года

Рэндл Патрик Макмерфи («Пролетая над гнездом кукушки») и Адам («Взрыв из прошлого») — 35 лет

Эль Вудс («Блондинка в законе») и Кейт Бишоп («Соколиный глаз») — 22 года

Дафна («Бриджертоны») и Дейзи («Мистическая пицца») — 21 год

Джульетта («Ромео и Джульетта») и Дженна («Из 13 в 30») — 13 лет

Элинор Дэшвуд («Разум и чувства») и Рей («Звёздные войны: Пробуждение силы») — 19 лет

Джо («Маленькие женщины») и Миа («Дневники принцессы») — 15 лет

Надин («Почти семнадцать») и Мэдди («Эйфория») — 17 лет

Эмили («Эмили в Париже») и Адалин («Век Адалин») — 29 лет

Джонатан Байерс («Очень странные дела») и Джон Сноу («Игра престолов») — 16 лет

Узнавать ближе любимых персонажей — отдельное удовольствие. Особенно если их возраст совпадает с нашим. А мы иногда любим сравнивать не только киноровесников, но и вполне реальных людей.

Фото на превью Wednesday / MGM Television and co-producers, Sense and Sensibility / Columbia Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/16 пар киноперсонажей, которые оказались одногодками. А никто и подумать не мог
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