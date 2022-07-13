17 надоевших клише, которые киношники передают друг другу, как эстафетную палочку

Жизнь нельзя подогнать под выверенную схему. Но только не в мире кино. В фильмах все часто происходит по одному и тому же сценарию, в какой-то момент надоедающему, а порой мало похожему на реальность. Здесь по утрам все в полной боевой готовности, школьники все время выглядят довольными, а невзрачные парни находят себе красавиц.