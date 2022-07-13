17 надоевших клише, которые киношники передают друг другу, как эстафетную палочку
Жизнь нельзя подогнать под выверенную схему. Но только не в мире кино. В фильмах все часто происходит по одному и тому же сценарию, в какой-то момент надоедающему, а порой мало похожему на реальность. Здесь по утрам все в полной боевой готовности, школьники все время выглядят довольными, а невзрачные парни находят себе красавиц.
Мы в ADME изучили наиболее приевшиеся стереотипы, которые киношники так отчаянно навязывают нам.
- Киногероини частенько узнают о беременности чуть ли не через пару дней после зачатия. Причем верный признак для них — даже не отсутствие месячных, а тошнота по утрам, которая в реальной жизни появляется не у всех и как минимум через месяц.
- Если в фильме случается пожар, то вокруг горящего здания всегда будет огромное пламя, но почти никакого дыма. Герои прекрасно видят, куда им бежать и кого надо спасти. И им даже не нужны дыхательные аппараты.
- Образ человека с ограниченными возможностями — вообще один сплошной штамп. В фильмах это обязательно вечно злой герой, потерявший интерес ко всему и набрасывающийся на окружающих людей. Неожиданно появляется тот, кто пытается взбодрить героя, а в итоге он сам меняет жизнь своего нового товарища.
- Писатели в кино ведут слишком богемный образ жизни. Они даже не стараются найти себе работу — она сама плывет к ним в руки. Герои могут очень долго писать одну главу, при этом жить в роскошных апартаментах.
- Киношным журналистам вообще вечно везет. Редактор всегда дает им кучу времени на одно задание, а больше никакие статьи им сдавать не надо. В процессе работы журналист еще и личную жизнь устроит: влюбится в человека, о котором пишет материал.
- В жизни люди, если собираются с кем-то встретиться, обсуждают как минимум время и место встречи, а могут даже и не принять приглашение. В кино же весь разговор о предполагаемой встрече сводится к паре фраз: «Хорошо. Увидимся позже».
- Чуть ли не в каждом фильме про школьную жизнь старшеклассники вечно тусуются на лужайке перед школой и болтают друг с другом. А на фоне еще очень часто парни играют в футбол. И все довольны и улыбаются, а не спешат на занятия с усталым видом.
- Почти в любом детективном или криминальном фильме герои обладают какими-то неземными технологиями, способными любое, даже самое размытое фото сделать максимально четким. И на изображении волшебным образом проявляется столько деталей, что герои мгновенно раскрывают преступление.
- Скромняжка обязательно познакомится с парнем а-ля супергерой, который спасет ее из беды или втянет в какую-то авантюру. И в процессе приключений из академичной девушки она превратится в эффектную женщину-вамп. Или даже станет боевой подругой своего героя.
- Если персонаж ужастика или триллера оказывается в кромешной тьме, но при этом на его глаза падает полоска света, — в следующем кадре обязательно будет что-то страшное. Светящиеся глаза вообще бывают только у злодеев. Они еще дополняют свой взгляд злобной улыбкой. А уж если в кадре появляются красные глаза, то ждите неминуемой беды.
- В фильмах ничем не примечательному парню достается горячая девчонка. В реальной жизни он мог бы только мечтать о ней. Зато в кино главная красотка буквально сохнет по невзрачному персонажу. Это работает и в обратную сторону: тихая и незаметная девушка находит крутого бойфренда, который считает ее единственной и неповторимой.
- Главный саундтрек любого диснеевского мультика 90-х годов звучит так, что уже по первым нотам слышно: его номинируют на «Оскар». Как правило, это берущие за душу песни, которые всегда имеют спокойное начало и грандиозный финал и рассказывают о силе любви или дружбы. И в дополнение нужно, чтобы их пели Селин Дион, Уитни Хьюстон и другие. Подобные саундтреки встречаются и в таких фильмах, как «Титаник».
- Девушку, в которую герой влюблен, киношники любят показывать с двух точек зрения. Сначала такой, какой ее видят все. Затем свет становится мягче и откуда-то начинает дуть теплый ветерок, развевающий волосы девушки. В романтических мечтах героя весь мир превращается в замедленную съемку, а его объект симпатии выглядит сногсшибательно.
- Стандартный способ создать хаос в роскошных апартаментах — это уронить огромную люстру. Причем часто персонажи делают это намеренно. В комедийных фильмах герои могут случайно уронить люстру на собственных союзников.
- Если персонажа укусило ядовитое животное или монстр вроде вампира, то в большинстве случаев его товарищи начнут высасывать яд из раны. На деле же любое отравляющее вещество настолько быстро растворяется, что его нельзя успеть высосать. К тому же это опасно для самих помощников: яд может попасть в их организм через слизистую рта.
- Видимо, вдохновляясь Красной Шапочкой, киношники вечно одевают своих героинь в красную одежду, когда по сюжету им угрожает что-то страшное. В древности этот цвет действительно символизировал опасность. Только современные киношники считают, что любая девушка в красном автоматически становится незащищенной и ее придется спасать.
- Когда человек просыпается, даже если это происходит внезапно, он выглядит заспанным и растрепанным. Но только не в голливудском кино. Здесь персонажи, только пробудившиеся ото сна, всегда активны, бодры и готовы совершать подвиги.
На какие еще киноклише вы обращали внимание?
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