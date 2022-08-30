19 актеров и актрис, которые снялись сразу в нескольких наших любимых сериалах, а мы все проморгали
Наблюдая за игрой некоего актера, мы порой не можем отделаться от ощущения, что его лицо нам до боли знакомо. Если не получается вспомнить, где же этот артист снимался еще, то обязательно заглядываем в титры и узнаем имя. И после небольшого исследования в интернете убеждаемся, что чувство дежавю тут ни при чем: этого человека мы действительно уже видели в другом кино.
Мы в ADME вспомнили актеров и актрис, чьи имена не каждому зрителю известны, а вот лица — напротив. Ведь эти артисты снимались далеко не в одном нашем любимом сериале.
Кейли Куоко
Лана Паррия
Джеймс Марстерс
Бет Бродерик
Кэндис Кинг
Роберт Шиэн
Кристин Крук
Торранс Кумбс
Александра Даддарио
Майло Вентимилья
Эмили де Рэвин
Кэт Деннингс
Сара Полсон
Ванесса Уильямс
Билли Пайпер
Элисон Ханниган
Сидни Суини
Сэмюэль Пэйдж
Лиззи Каплан
А у вас бывали такие ситуации, что вы смотрели на актера и долго ломали голову, вспоминая, где еще его видели?
AdMe/Кино/19 актеров и актрис, которые снялись сразу в нескольких наших любимых сериалах, а мы все проморгали
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