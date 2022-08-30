19 актеров и актрис, которые снялись сразу в нескольких наших любимых сериалах, а мы все проморгали

Наблюдая за игрой некоего актера, мы порой не можем отделаться от ощущения, что его лицо нам до боли знакомо. Если не получается вспомнить, где же этот артист снимался еще, то обязательно заглядываем в титры и узнаем имя. И после небольшого исследования в интернете убеждаемся, что чувство дежавю тут ни при чем: этого человека мы действительно уже видели в другом кино.