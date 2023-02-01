19 кинодеталей, о которых герои не говорили вслух, но внимательные зрители заметили и кое-что поняли
Пересматривая сотый раз любимый фильм, зная уже все повороты сюжета, мы начинаем фокусироваться на мелочах. Вот тут и открывается дивный новый мир киноленты. Это могут быть намеки на эмоции персонажей или же едва заметные предвестники дальнейших событий. В любом случае мы обожаем копаться в деталях фильмов и находить то, что на первый взгляд было неочевидно.
Гордость и предубеждение
- В начале фильма Элизабет показана читающей роман под названием «Первые впечатления» — это было первоначальное название романа Джейн Остин, прежде чем она изменила его на «Гордость и предубеждение». Кроме того, текст на видимых зрителю страницах — это последняя глава «Гордости и предубеждения» с измененными именами.
Сумерки. Сага. Затмение
«Белла,не знаю, зачем ты заставляешь Чарли передавать записки через Билли, будто мы во втором классе. Если бы я захотел с тобой поговорить, я бы ответил...Ты ведь уже сделала выбор, понимаешь? Ты не можешь получить и то и другое, когда «Смертельные враги» — что тут может быть непонятного? Ты...Я знаю, что веду себя как идиот, но ничего нельзя поделать...Мы не можем быть друзьями, когда ты проводишь все свое время с бандой...Мне только хуже становится, когда я слишком много думаю о тебе, поэтому не пиши больше...Да, я тоже по тебе скучаю. Очень скучаю. Но это ничего не меняет. Извини.
Джейкоб"
- Записка от Джейкоба, которую Белла извлекает из своего ящика, — та же самая, что и в прологе романа «Затмение». Как и в романе, строки текста зачеркнуты, а не стерты.
- В некоторых сценах радужная оболочка глаз Калленов полностью черная, а не обычная — золотисто-топазовая. Хотя в фильме это напрямую не комментируется, в романах объясняется, что радужная оболочка глаз вампира чернеет, когда он слишком долго остается без крови и нуждается в пище.
Сумерки
- Когда Эдвард притворяется, что спит в больничной палате Беллы, можно заметить картину балетной студии, которая похожа на рисунок Элис.
Круэлла
- Друг и помощник Круэллы Хорас сравнивает владельцев и их собак, так же как это делает Понго в мультфильме 1961 года «101 далматинец».
- Звук гудка грузовика, когда Круэлла сигналит в тюрьме, такой же, как и у гудка ее автомобиля в «101 далматинце» (1961).
Уэнсдэй
- Уэнсдэй очень редко моргает. А если моргает, то только тогда, когда ранена или застигнута врасплох. Идея пришла после попытки сделать один дубль, где Дженна Ортега не моргала. Режиссер Тим Бертон был настолько очарован результатом, что сказал Дженне Ортеге продолжать в том же духе.
- Код от входа в секретное студенческое общество представляет собой двойной щелчок пальцами. Такой же, какой использовался в музыке к «Семейке Аддамс» в оригинальном сериале и фильмах.
День сурка
- Все часы в закусочной стоят, что символизирует то неприятное положение, в котором оказался Фил Коннорс.
- В фильме есть сцена, где герой Билла Мюррея учится играть на пианино у учителя дома. Он пытается воспроизвести «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова. На самом деле композицию исполнил сам актер. Мюррей не умеет читать ноты, но большую часть композиции он выучил на слух.
Чудо-женщина 1984
- Среди фотографий в квартире Дианы есть одна с пожилой Эттой Кэнди. Женщина на фото на самом деле искусственно состаренная актриса Люси Дэвис из предыдущего фильма про Чудо-женщину.
- У семьи Галь Гадот есть эпизодические роли в конце фильма. Старшая дочь Гадот и сын режиссера Пэтти Дженкинс играют в снежки, а на карусели появляются младшая дочь и муж актрисы.
- Есть несколько предпосылок к тому, что Барбара Минерва превратится в Гепарду. На Диане надеты туфли с узором, имитирующим шкуру гепарда. А на ресепшене играет песня «Welcome to the Pleasuredome» со словами «Животные будоражат меня».
Спенсер
- Традиционные цвета Англии — красный и белый. В сцене в гостиной, где Диана играет с Чарльзом в бильярд, ее противник держит все красные шары, а сама принцесса держится за белый шар.
Игра престолов
- Несколько раз Дейенерис носила серебристо-серый платок вместо красного, который означал, что она принадлежит к дому Таргариенов. Впервые это появилось в «Военных трофеях», эпизоде, в котором Дейенерис и Джон Сноу находятся в пещере из драконьего стекла. Цвета дома Старков — серый и белый, так что это могло быть намеком на ее растущую привязанность к Джону.
Во все тяжкие
- В 7-м эпизоде 2-го сезона сын Уолтера выразил свое возмущение насчет хлопьев для завтрака. Вместо хрустящих Raisin Bran Crunch у Скайлер нашлись только Raisin Bran. Позже, в 5-м эпизоде 2-го сезона, Уолтер смотрит на кухонную стойку. Затем камера поворачивается и показывает заветную пачку Raisin Bran Crunch.
Пираты Карибского моря
- В первых 3 фильмах франшизы все 3 главных героя названы в честь птиц. Воробей и Суонн (Swan — «лебедь») очевидны. Но фамилия Уилла Тернера — отсылка к слову Terns — «крачка».
Бэтмен
- В «Бэтмене» (2022) Пингвин показан со знаменитой лампой «Пипистрелло», выпущенной Мартинелли Люсом. «Пипистрелло» в переводе с итальянского означает «летучая мышь».
А какие едва уловимые детали в других фильмах смогли заметить вы?
AdMe/Кино/19 кинодеталей, о которых герои не говорили вслух, но внимательные зрители заметили и кое-что поняли
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