19 фотофактов, которые показывают, как создаются крутые фильмы

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Зачастую мы оцениваем фильмы за их сюжет и не обращаем внимания на другие аспекты кинопроизводства. Но операторская работа, режиссура, специальные эффекты, монтаж и многое другое влияют на наше впечатление от просмотренной картины. Сегодня мы решили показать вам, как на самом деле снимались знаменитые фильмы, а вы сможете погрузиться в закулисье магического мира кино.

1. Ричард Вонг дает указания актеру Эухенио Дербесу на съемках фильма «Дублер» (2022)

2. Сцена из фильма «Не беспокойся, дорогая» (2022), в которой героиня Флоренс Пью только что поцеловала персонажа, которого сыграл Гарри Стайлз

3. Фотография со съемок фильма «Рейнбоу» (2022). На снимке слева виден режиссер картины Пако Леон

4. Том Харди и Веном лицом к лицу на съемках фильма «Веном-2» (2021)

5. Съемочная группа растягивает простыни, чтобы снять сцену фильма «В сердце пустоши» (2021) в ветреную погоду

6. Актриса и динозавр повторяют движения из TikTok в комедии «Пузырь» (2022)

7. Зои Салдана в кресле гримера на съемках блокбастера «Стражи Галактики. Часть 3»

8. Фотография со съемок анимационного фильма «Безумный бог» (2021), выполненного в технике стоп-моушен. Производство картины заняло 30 лет

9. На съемках фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) построили крошечные трибуны, чтобы показать толпу зрителей

10. Марк Руффало готовится к роли Халка

11. Фото со съемок боевика «Флешбэк» (2022), в котором главную роль сыграл Лиам Нисон

12. Как на самом деле выглядел космический корабль в фильме «Аполлон-10½: Приключение космического века» (2022)

13. Продюсер Джон Ландау поделился фотографиями со съемок продолжения «Аватара», где Сигурни Уивер задействована в подводной сцене

14. Актеры фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022) слушают указания режиссера Дэвида Йейтса

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

15. Вот как снимались сцены в машине для фильма «Лулу и Бриггс» (2022)

16. Том Холланд слушает указания режиссера на съемках картины «Анчартед: На картах не значится» (2022)

17. Том Круз смеется вместе с продюсерами и режиссером картины «Топ Ган — 2: Мэверик» (2022)

Paramount / Courtesy Everett Collection / East News

18. Режиссер Мэтт Ривз дает указания Роберту Паттинсону во время съемок фильма «Бэтмен» (2022)

19. Эту фотографию со съемок фильма «Аватар-2» Зои Салдана отправила своим детям