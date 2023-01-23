19 фотофактов, которые показывают, как создаются крутые фильмы
Зачастую мы оцениваем фильмы за их сюжет и не обращаем внимания на другие аспекты кинопроизводства. Но операторская работа, режиссура, специальные эффекты, монтаж и многое другое влияют на наше впечатление от просмотренной картины. Сегодня мы решили показать вам, как на самом деле снимались знаменитые фильмы, а вы сможете погрузиться в закулисье магического мира кино.
1. Ричард Вонг дает указания актеру Эухенио Дербесу на съемках фильма «Дублер» (2022)
2. Сцена из фильма «Не беспокойся, дорогая» (2022), в которой героиня Флоренс Пью только что поцеловала персонажа, которого сыграл Гарри Стайлз
Warner Bros/Courtesy Everett Collection/East News, © Don't Worry Darling / New Line Cinema and co-producers
3. Фотография со съемок фильма «Рейнбоу» (2022). На снимке слева виден режиссер картины Пако Леон
4. Том Харди и Веном лицом к лицу на съемках фильма «Веном-2» (2021)
Sony Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, © Let There Be Carnage / Marvel Entertainment and co-producers
5. Съемочная группа растягивает простыни, чтобы снять сцену фильма «В сердце пустоши» (2021) в ветреную погоду
Netflix / Courtesy Everett Collection / East News, © The Wasteland / Rodar y Rodar Cine y Televisión and co-producer
6. Актриса и динозавр повторяют движения из TikTok в комедии «Пузырь» (2022)
7. Зои Салдана в кресле гримера на съемках блокбастера «Стражи Галактики. Часть 3»
8. Фотография со съемок анимационного фильма «Безумный бог» (2021), выполненного в технике стоп-моушен. Производство картины заняло 30 лет
9. На съемках фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) построили крошечные трибуны, чтобы показать толпу зрителей
10. Марк Руффало готовится к роли Халка
11. Фото со съемок боевика «Флешбэк» (2022), в котором главную роль сыграл Лиам Нисон
12. Как на самом деле выглядел космический корабль в фильме «Аполлон-10½: Приключение космического века» (2022)
Netflix / Courtesy Everett Collection / East News, © Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure / Minnow Mountain and co-producers
13. Продюсер Джон Ландау поделился фотографиями со съемок продолжения «Аватара», где Сигурни Уивер задействована в подводной сцене
14. Актеры фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022) слушают указания режиссера Дэвида Йейтса
15. Вот как снимались сцены в машине для фильма «Лулу и Бриггс» (2022)
16. Том Холланд слушает указания режиссера на съемках картины «Анчартед: На картах не значится» (2022)
Sony Pictures/Courtesy Everett Collection/East News, © Uncharted / Columbia Pictures and co-producers
17. Том Круз смеется вместе с продюсерами и режиссером картины «Топ Ган — 2: Мэверик» (2022)
18. Режиссер Мэтт Ривз дает указания Роберту Паттинсону во время съемок фильма «Бэтмен» (2022)
19. Эту фотографию со съемок фильма «Аватар-2» Зои Салдана отправила своим детям
А вы когда-нибудь бывали на съемках фильма?
Фото на превью Thor: Ragnarok / Marvel Studios and co-producers
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