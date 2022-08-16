20+ неожиданных историй о школьной жизни знаменитостей, которыми поделились их однокашники

Когда мы наблюдаем за актерами и певцами, то порой задаемся вопросом, какой была их жизнь до мировой популярности. Ведь те, кого сегодня все называют звездами, тоже когда-то являлись обычными детьми и подростками: ходили в школу, шалили, дружили со сверстниками.