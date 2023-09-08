20 самых кассовых лент в истории, на которые люди толпами шли в кино

Безудержный интерес зрителей к киноленте — чем не показатель ее успеха и ценности. По тому, насколько ломятся залы кинотеатров, вполне можно судить о народной любви к фильму или мультфильму. Поэтому мы решили разузнать, какие же творения киношников в свое время сорвали такую кассу, что угнаться за ними крайне сложно.