20 самых кассовых лент в истории, на которые люди толпами шли в кино
Безудержный интерес зрителей к киноленте — чем не показатель ее успеха и ценности. По тому, насколько ломятся залы кинотеатров, вполне можно судить о народной любви к фильму или мультфильму. Поэтому мы решили разузнать, какие же творения киношников в свое время сорвали такую кассу, что угнаться за ними крайне сложно.
20-е место — «Мир Юрского периода 2»
19-е место — «Звездные войны: Последние джедаи»
18-е место — «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
17-е место — «Черная пантера»
16-е место — «Братья Супер Марио в кино»
15-е место — «Барби»
Переплюнул «Гарри Поттера».
14-е место — «Мстители: Эра Альтрона»
13-е место — «Холодное сердце 2»
12-е место — «Топ Ган: Мэверик»
11-е место — «Форсаж 7»
10-е место — «Мстители»
9-е место — «Король Лев»
8-е место — «Мир Юрского периода»
7-е место — «Человек-паук: Нет пути домой»
6-е место — «Мстители: Война бесконечности»
5-е место — «Звездные войны: Пробуждение силы»
4-е место — «Титаник»
3-е место — «Аватар: Путь воды»
Обскакал «Титаник».
2-е место — «Мстители: Финал»
1-е место — «Аватар»
Те, кто жаждет чего-то свежего и стоящего из мира кино, тоже не останутся без внимания. Специально для вас — подборка любопытных фильмов 2023 года.
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