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20 самых кассовых лент в истории, на которые люди толпами шли в кино

Кино
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Безудержный интерес зрителей к киноленте — чем не показатель ее успеха и ценности. По тому, насколько ломятся залы кинотеатров, вполне можно судить о народной любви к фильму или мультфильму. Поэтому мы решили разузнать, какие же творения киношников в свое время сорвали такую кассу, что угнаться за ними крайне сложно.

20-е место — «Мир Юрского периода 2»

19-е место — «Звездные войны: Последние джедаи»

18-е место — «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

17-е место — «Черная пантера»

16-е место — «Братья Супер Марио в кино»

15-е место — «Барби»

Переплюнул «Гарри Поттера».

14-е место — «Мстители: Эра Альтрона»

13-е место — «Холодное сердце 2»

12-е место — «Топ Ган: Мэверик»

11-е место — «Форсаж 7»

10-е место — «Мстители»

9-е место — «Король Лев»

8-е место — «Мир Юрского периода»

7-е место — «Человек-паук: Нет пути домой»

6-е место — «Мстители: Война бесконечности»

5-е место — «Звездные войны: Пробуждение силы»

4-е место — «Титаник»

3-е место — «Аватар: Путь воды»

Обскакал «Титаник».

2-е место — «Мстители: Финал»

1-е место — «Аватар»

Те, кто жаждет чего-то свежего и стоящего из мира кино, тоже не останутся без внимания. Специально для вас — подборка любопытных фильмов 2023 года.

Фото на превью Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Warner Bros. and co-producers, Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers, Avatar / Twentieth Century Fox and co-producers
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AdMe/Кино/20 самых кассовых лент в истории, на которые люди толпами шли в кино
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