8 актеров и актрис, которые разочаровались в Голливуде и отправились на поиски себя

Многие мечтают сниматься в Голливуде, но не все задумываются о подводных камнях актерского ремесла. Это настолько изнуряющая работа, что многие артисты не выдерживают нагрузки и решают реализовать свой потенциал на другом поприще.

1. Джулия Робертс

Исполнительница главной роли в мелодраме «Красотка» признается, что ей больше по душе образ жизни хиппи, который вела ее героиня Эрин Брокович из одноименного фильма 2000-х. Актриса стремится к умиротворению: «Я стараюсь быть здесь и сейчас. Не загадываю наперед. В ближайшем будущем у меня не намечается серьезных проектов. Я рада вернуться в рутину и чувствую себя намного лучше дома в окружении семьи».

2. Кэмерон Диас

Кэмерон не жалеет, что ушла из Голливуда. Раньше у актрисы совсем не было времени на личную жизнь. «Когда мы долго держим высокую планку, со временем начинает казаться, что мы сами себе не принадлежим. Мои силы попросту иссякли», — сказала она. В поисках независимости звезда решила оставить актерство.

3. Джессика Альба

Джессика впервые задумалась о том, чтобы бросить актерскую карьеру, после того, как режиссер фильма «Фантастическая четверка» раскритиковал ее игру: «Твой плач выглядит слишком реалистично и удручающе. Постарайся выглядеть мило, когда плачешь». Позднее Альба также столкнулась с расовой дискриминацией: «Мне говорили, что у меня не хватает латиноамериканских черт, чтобы играть латиноамериканок, и европеоидных, чтобы играть главных героинь. Поэтому мне давали более „экзотические“ роли». В настоящее время Джессика ведет свой бизнес и наслаждается материнством.

4. Тоби Магуайр

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

В интервью один из бывших коллег Магуайра по съемочной площадке заявил, что с ним было сложно работать. Устав от всеобщего внимания, актер решил уйти в продюсирование.

5. Джек Глисон

Invision / Invision / East News

Как утверждает сам Джек, он играл для души: «Как только хобби превращается в работу, твое отношение к нему меняется. Не то чтобы мне не нравится быть актером... Просто это не то, чем я хотел бы заниматься». Глисон выбрал жизнь вне света софитов, а также удалил свои аккаунты в социальных сетях. Он рад, что у него довольно скромное по меркам Голливуда жилье, и признается, что был бы еще счастливее, если бы не его звездный статус.

6. Близнецы Олсен

George Taylor / Everett Collection / East News

Сестры предпочли актерской карьере бизнес в сфере моды. На их счету создание двух успешных брендов и контракты со многими компаниями. Девушки смогли быстро занять ведущие позиции в индустрии моды, поэтому не планируют возвращаться к прежней деятельности.

7. Дженнифер Лоуренс

Vianney Le Caer / Invision / East News

Дженнифер открыто рассказала о причинах своего исчезновения с экранов: «Мне кажется, что все от меня устали. Я устала от самой себя. За что бы я ни взялась, я все делала неправильно». На ее решение также повлияло желание уединиться и проводить больше времени с родными.

8. Эндрю Гарфилд

CHRIS DELMAS / AFP / East News

Сразу после номинации на «Оскар» за лучшую мужскую роль Эндрю надумал сделать перерыв в карьере, чтобы пересмотреть свои планы на будущее: «Я хочу какое-то время пожить обычной жизнью». Из-за напряженного рабочего графика он расстался со своей девушкой, что, возможно, способствовало принятию столь сложного решения.

А вы хотели бы побывать в шкуре знаменитости? Смогли бы вы справиться с популярностью?