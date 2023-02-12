9 культовых фильмов, съемки которых пошли вообще не по плану, но кино от этого только выиграло

Съемочный процесс редко проходит гладко. Бывает так, что актеры не согласны с видением режиссера относительно своих персонажей. И в таком случае фильм либо становится хитом, либо полностью проваливается в прокате. В картинах, о которых мы расскажем сегодня, все пошло не по плану, но в итоге сложилось наилучшим образом.

1. «Рокки» — Сильвестр Сталлоне

Многие из нас помнят Сильвестра Сталлоне по главной роли в культовом фильме «Рокки». И хотя именно он написал сценарий к картине, актер мог вовсе и не сыграть в ней, потому что у режиссера было собственное видение образа главного героя. Сталлоне написал сценарий за 3 дня и показал его продюсерам. История им понравилась, но они вовсе не планировали брать неизвестного актера на главную роль. Более того, они предложили Сильвестру $ 360 000 за сценарий при условии, что он не будет играть в фильме. Но, несмотря на то, что актер едва сводил концы с концами, он отказался. В итоге продюсерам пришлось пойти Сталлоне навстречу. И после выхода на экраны фильм выиграл целых 3 «Оскара», а сам актер был номинирован на эту престижную награду.

2. «Умница Уилл Хантинг» — Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Когда Мэтт Деймон и Бен Аффлек начали писать сценарий к картине «Умница Уилл Хантинг», они и подумать не могли, что фильм станет таким успешным. Изначально они просто хотели сделать видео, где могли бы продемонстрировать свои актерские способности, а затем показать его директорам по кастингу. Однако сценарий произвел такое впечатление на продюсеров, что к проекту присоединился легендарный Робин Уильямс, а молодые актеры получили «Оскар» за лучший сценарий.

Джек Воробей — один из самых запоминающихся персонажей, которых Джонни Деппу удалось воплотить на экране. И всем фанатам «Пиратов Карибского моря» сложно представить кого-то другого на его месте. Но во время съемок Депп едва не потерял работу, потому что его видение героя не совпадало с пожеланиями режиссера. К счастью, Деппу удалось настоять на своем, и фильм получился по-настоящему выдающимся.

Джейсон Айзекс с самого начала знал, что его персонаж не должен соответствовать магловским стандартам. Именно поэтому он отказался носить полосатый костюм и короткий черно-белый парик, которые ему предложили костюмеры. По словам Айзекса, «он не собирался носить прическу маглов и одеваться как магл». Вместо этого Айзекс предложил, чтобы у его героя были длинные белые волосы и классический костюм волшебника. И теперь сложно представить Люциуса Малфоя в каком-то другом образе.

Аль Пачино вошел в историю кинематографа после того, как сыграл Майкла Корлеоне в криминальной драме «Крестный отец». Но во время съемок его чуть не уволили трижды, потому что актер был не согласен с требованиями студии. Предполагалось, что Майкл Корлеоне должен был выглядеть и вести себя как обычный гангстер. Но Аль Пачино видел его как более тихого и сдержанного человека. Актеру удалось настоять на своем, а его герой стал по-настоящему живым.

Этого персонажа мы люто ненавидели в начале сериала и обожали в конце. И именно актер Дейкр Монтгомери настоял на том, чтобы его герой Билли стал более целостным, что полностью изменило восприятие его как злодея. Вместе с продюсерами они придумали сцены из прошлого Билли, которые могли бы отозваться в сердцах аудитории. «Самым главным элементом стала биологическая мать Билли. Я настоял, чтобы прошлое персонажа было включено в сценарий, особенно сцена, где мать бросает его и тем самым наносит ему глубочайшую психологическую травму», — рассказал актер.

Без сомнений, Железный Человек — один из самых ярких персонажей киновселенной Marvel. И во многом благодаря усилиям, которые Роберт Дауни — младший приложил для создания своего героя. Во время съемок фильма актер не выходил из образа и часто брал перерыв между дублями, чтобы придумать новые реплики для своего персонажа.

8. «Отступники» — Джек Николсон

Изначально у героя Джека Николсона было очень мало экранного времени, поэтому актер отказался от предложения поучаствовать в фильме. Но со временем Мартин Скорсезе пересмотрел свое видение этого персонажа, и вместе с Николсоном они создали потрясающего героя, который запомнился многим зрителям.

В этой культовой картине Фрэнсиса Форда Копполы тоже не обошлось без импровизаций. Когда Марлон Брандо появился на съемочной площадке, оказалось, что он сильно набрал вес, из-за чего режиссеру пришлось срочно вносить изменения в сценарий. Было принято решение одеть актера в черное, чтобы его тело было не очень заметно, а все внимание было сфокусировано на лице, что сделало персонажа Брандо более загадочным и таинственным.