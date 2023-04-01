Брэдли Купер рассказал, почему он до сих пор живет с мамой. Эта история трогает до слез

Несмотря на то что Брэдли Купер зарабатывает миллионы долларов и ему уже 48 лет, он до сих пор живет с мамой. Причиной этого послужила трагедия в семье. Но актеру повезло, потому что у него фантастическая мама, и мы рады, что их отношения крепнут с каждым днем.

Благодаря маме он заинтересовался индустрией развлечений

ANGELA WEISS / AFP / East News

Когда Купер был ребенком, его отец Чарльз Купер работал биржевым маклером, а мать Глория Компано была диктором в филиале телеканала NBC в Пенсильвании. Пример матери настолько вдохновил мальчика, что юный Брэдли даже устроился на работу в газету Philadelphia Daily News, учась в старшей школе.

У его отца был рак легких

Invision / Invision / East News

Когда у отца диагностировали рак легких, актер тут же переехал в дом своих родителей. Он решил сделать перерыв в съемках, чтобы провести с папой побольше времени. Брэдли делал все возможное, чтобы спасти жизнь родителя, но ничего не помогало. Однако это испытание сплотило их семью. «Благодаря отцу мы вновь стали очень близки. Я даже не мог подумать, что это произойдет таким путем», — рассказал актер.

Его мать тяжело перенесла потерю мужа

Invision / Invision / East News

Через 5 месяцев отца Брэдли не стало. Его родители были очень близки, поэтому Глория была раздавлена потерей любимого человека. И Брэдли принял решение, которое он посчитал наиболее верным в этой ситуации: он пригласил маму пожить у него дома в Лос-Анджелесе.

Брэдли обожает проводить время в компании матери

Associated Press / East News

Актер откровенно рассказал об отношениях со своей мамой, и их взаимопониманию действительно можно только позавидовать. «Мы нужны друг другу. Не поймите меня неправильно. У нас есть свои трудности. Я не живу в огромной усадьбе, а она в гостевом доме — она живет в соседней комнате. Но вот что я вам скажу: она классная девчонка. Мы вместе тусуемся, и она умеет подстраиваться под разные ситуации. И если бы было по-другому, мы бы не смогли ужиться под одной крышей», — поделился актер.

Девушка Купера нашла общий язык с его мамой

По слухам, Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались из-за его мамы, но это абсолютно не так. У Шейк сложились отличные отношения с матерью Купера, они даже собирались поехать вместе отдыхать. В настоящий момент Брэдли и Ирина вновь сошлись, и кто знает, какие новости нас ждут в ближайшем будущем.

Брэдли и его мама очень близки

A.M.P.A.S. / PictureLux / agefotostock / East News