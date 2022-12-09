Джонни Депп возвращается в «Пираты Карибского моря». Но все не так просто

В конце ноября издание The Sun сообщило, что актер Джонни Депп снова сыграет капитана Джека Воробья в 6-й части франшизы «Пираты Карибского моря». Хотя в апреле 2022 года актер заявил, что не собирается сниматься в продолжении «Пиратов», даже если ему в качестве гонорара предложат 300 миллионов долларов и 1 миллион альпак. Итак, что же известно о новом приключенческом фильме и действительно ли главную роль в нем исполнит Джонни Депп.

Первый фильм франшизы вышел почти 20 лет назад, в 2003 году. Кинолента «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» была основана на тематическом аттракционе в Диснейленде. Тогда, еще до премьеры, журналисты ожидали, что фильм провалится, так как пиратский жанр к тому времени не имел успеха уже в течение многих лет.

Но вопреки ожиданиям фильм добился оглушительного успеха, получил множество наград, его кассовые сборы составили более $ 650 млн (4-й по прибыли фильм 2003 года), а критики оставили положительные отзывы.

А особенно высоко критики и зрители оценили гениальную и неповторимую игру Джонни Деппа, который исполнил одну из главных ролей — капитана Джека Воробья. Один из рецензентов написал: «„Пираты Карибского моря“ принадлежат Джонни Деппу... Уберите Деппа, и у вас выйдет заурядный и скучный фильм».

Джонни Депп получил несколько наград в категориях «Лучшая мужская роль» и «Выдающееся мужское исполнение главной роли». А образ капитана Джека Воробья в исполнении Деппа стал настолько узнаваемым и популярным, что навсегда остался визитной карточкой в карьере актера.

Успех картины побудил студию Walt Disney Pictures сделать трилогию. Были сняты 2 продолжения: «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) и «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007). Общие сборы всей трилогии составили более $ 2,5 млрд. На волне такой огромной прибыли и всенародной любви студия просто не могла не снять еще 2 части «Пиратов»: в 2011 году вышла 4-я часть под названием «На странных берегах», в 2017-м — 5-я часть — «Мертвецы не рассказывают сказки». Всего франшиза собрала более $ 4,5 млрд по всему миру.

Незадолго до выхода 4-й части сообщалось, что Disney планирует снять 5-й и 6-й фильмы подряд, хотя в итоге в свет вышла только 5-я часть. Правда, режиссер Йоахим Реннинг в 2017 году заявил, что «Мертвецы не рассказывают сказки» — это только начало последнего приключения, подтвердив, что продолжения обязательно будут.

Но в 2018 году Disney отказалась от сотрудничества с Деппом, заявив, что студия хочет привнести во франшизу «новую энергию». Кинобоссы даже наняли сценаристов «Дэдпула», чтобы те написали сценарий для перезагрузки «Пиратов». Сценарист Стюарт Битти сказал: «Думаю, что Джонни отлично поработал». А еще 2 года спустя Disney отказалась даже рассматривать идею эпизодического появления Деппа в следующих «Пиратах».

Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection / East News

Поклонники восприняли эту новость в штыки, ведь трудно представить «Пиратов Карибского моря» без Джека Воробья. Этот персонаж занимает центральное место в фильмах. Фанаты даже создали петицию, в которой требовали вернуть актера к участию в съемках 6-й части. Обращаясь к руководству студии, авторы петиции написали, что «никому в этом мире не будет дела до этого фильма, если в нем не будет Деппа».

И вот недавно издание The Sun сообщило, что в феврале 2023 года в Великобритании начнутся съемки 6-й части франшизы. И главную роль Джека Воробья снова исполнит Джонни Депп. Уточняется, что в конце зимы 2023 года 59-летний актер должен принять участие в пробных съемках. О сюжетной линии киноленты пока еще ничего толком не известно. Как заявил продюсер Джерри Брукхаймер, работа над сценарием еще ведется. Как сообщает источник, все находится на ранней стадии, до сих пор даже нет режиссера, прикрепленного к проекту. У нового фильма есть рабочее название — «День в море». Брюс Хендрикс, работавший над первыми 3 фильмами, был назначен исполнительным продюсером нового проекта, однако другие детали держатся за закрытыми дверями. Вообще, весь проект окутан тайной, и Disney собирается все скрывать настолько сильно, насколько это возможно.

POOL MONACO / SIPA / Sipa Press / East News

Стоит отметить, что команда из окружения актера в тот же день, когда The Sun опубликовала новость, опровергла слухи об участии Деппа в новой части «Пиратов Карибского моря». Но если учесть начальную стадию проекта, его жуткую засекреченность, а также зрительскую любовь к персонажу в исполнении Джонни Деппа, есть все основания полагать, что слухи в скором времени подтвердятся официальными лицами. Ведь не бывает дыма без огня.