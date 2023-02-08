История жизни Вячеслава Тихонова, которого не брали в институт из-за «нефотогеничного лица», а он взял да и стал кумиром миллионов

8 февраля исполняется 95 лет со дня рождения легендарного актера Вячеслава Васильевича Тихонова. Мы помним его по ролям тракториста Матвея Морозова в фильме «Дело было в Пенькове», Андрея Болконского в «Войне и мире» и, конечно, Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны». Кумир нескольких поколений никогда не выставлял напоказ личную жизнь, хотя она по накалу страстей ничуть не уступала сюжетам фильмов с его участием.

Юный Вячеслав работал токарем на заводе, а после смены бегал в кино

Вячеслав Тихонов родился 8 февраля 1928 года в подмосковном городе Павловский Посад. Семья была далека от мира кино: отец работал механиком на ткацкой фабрике, а мама — воспитателем в детском саду. В 13 лет будущий актер поступил в ремесленное училище и работал токарем на заводе. Однажды парень едва не потерял зрение, потому что из-за работы его глаза оказались запорошены металлической пылью. В это же время он сделал себе на ладони татуировку со своим именем — «Слава», — которую ему впоследствии приходилось прятать на съемках. Актер шутил: «Так и сыграл двух князей с наколкой».

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После смены на заводе он бегал с друзьями в кинотеатр и в душе сам мечтал о карьере актера. Но родители хотели, чтобы их единственный сын стал инженером, и юноша даже начал готовиться к экзаменам. И все же весной 1945 года Вячеслав подал документы во ВГИК.

Его лицо поначалу называли «нефотогеничным»

INPLUS/East News

К слову, по воспоминаниям дочери, Тихонов решил стать актером из-за маминого брата — режиссера местного театра, которому не удалось состояться в профессии. Позже актер говорил, что работал за двоих: за себя и за любимого дядю. Однако и молодому Славе удача улыбнулась не сразу. Его не зачислили в вуз из-за «нефотогеничного лица». Педагоги, проходившие мимо расстроенного юноши, обратили на него внимание, и после короткого разговора Тихонова зачислили. Правда, только на испытательный семестр — без стипендии и места в общежитии. Поэтому каждый день после занятий он ехал домой в Павловский Посад, за 80 километров от Москвы. Когда билетов на поезд не было, он стоял весь путь на подножке, рискуя упасть. Но все-таки студент смог оправдать доверие педагогов и с отличием окончил ВГИК в 1950 году.

Дебют в кино совпал с началом большой любви

Кинодебют Тихонова случился в 19 лет, когда он, будучи студентом, снялся в фильме «Молодая гвардия». В этом же фильме дебютировала Нонна Мордюкова — его 22-летняя одногруппница, роман с которой разгорелся прямо на съемочной площадке. Скромную свадьбу они сыграли уже после рождения их сына Володи. Казалось, между ними не было ничего общего: он — интеллигент, человек закрытый и меланхоличный, она — шумная и темпераментная кубанская казачка. Тем не менее брак продлился 13 лет. По воспоминаниям сестры Мордюковой, во многом это была заслуга их матери, которая поддерживала зятя и хотела, чтобы ее внук рос в полной семье. Звездная пара жила бедно. Сначала жили в бараке. Затем им, лауреатам государственных премий, дали проходную 12-метровую комнату в коммуналке. С ними же ютилась младшая сестра Нонны, чтобы нянчить племянника, пока родители пропадают на репетициях и съемках. Купленную молодым отцом дорогую коляску украли, и им приходилось выносить сына на прогулки в корыте. Словом, неустроенный быт явно не способствовал семейному счастью. К Мордюковой часто приезжала родня — мама со своими 5 младшими детьми. Тихонов, по воспоминаниям одной из сестер, уставал от этого «колхоза». А молодая жена обвиняла его в сухости и закрытости. «Сухарь сухарем, молчун молчуном», — писала она много лет спустя в своих мемуарах.

INPLUS/East News

Когда мать Мордюковой умерла, актеры развелись. Что стало последней каплей, неизвестно. Ходили слухи о симпатии, которую испытывала Мордюкова по отношению к своему партнеру по съемочной площадке Василию Шукшину. Сестра актрисы говорила, что возможная причина расставания — роман с актером Борисом Андроникашвили. Сам Вячеслав Тихонов никогда не комментировал свой неудавшийся брак и на вопросы журналистов обычно коротко отвечал, что Мордюкова — прекрасная артистка. После Тихонова в жизни Мордюковой было несколько громких романов. Она сама признавалась, что была влюбчивой. Ее сестра Людмила Мордюкова писала: «К сожалению, своего женского счастья Нонна так и не нашла. Слава Тихонов, хоть по характеру был и слабоват для нее, во всяком случае был хорошим семьянином, все нес в дом. Но Нонна тогда была молодая и не оценила, лишь потом пожалела о Славе, когда попробовала строить жизнь с другими. Хотя сестра и считала, что Тихонов ее по-настоящему никогда не любил, мне так не кажется».

Трагедия, в которой он не переставал винить себя всю жизнь

Развод родителей стал ударом для их 13-летнего сына Владимира. Он связался с плохой компанией. Парень тоже пошел в актеры. Он снялся в 18 фильмах, в том числе играл со своей именитой мамой. Был дважды женат: на актрисе Наталье Варлей и фигуристке Наталье Егоровой, стал отцом двух сыновей. Но пагубные привычки не отпускали его всю жизнь. И в 40 лет он скончался от сердечной недостаточности. Отец до конца своих дней винил себя в смерти сына и считал, что из-за постоянных съемок уделял ему слишком мало внимания.

Фильм, с которого все началось

INPLUS/East News

Карьера Вячеслава Тихонова складывалась куда лучше, чем его личная жизнь. В 29 лет актер получил роль Матвея Морозова в фильме «Дело было в Пенькове». Его утвердили не сразу, опять-таки из-за «нетипичной для сельского жителя внешности». Но эта роль вскрыла драматический потенциал Тихонова, который он сам в себе не подозревал, и сделала его любимцем всех современниц. А еще подарила ему дружбу с режиссером Станиславом Ростоцким, с которым они часто проводили вместе время, любили рыбачить и сняли еще несколько популярных кинолент.

Роль, едва не заставившая актера уйти из кино

Когда популярный актер, уже имевший за своими плечами с десяток успешных ролей, узнал о начале съемок фильма «Война и мир», он отважился сам предложить себя на одну из главных ролей. Встретив режиссера Сергея Бондарчука, Тихонов напрямую спросил его: «Каким ты видишь князя Болконского?» И к своему разочарованию, услышал: «Ну что ты! Болконский совсем другой!» Дело в том, что режиссер видел в этой роли Олега Стриженова или Иннокентия Смоктуновского, которые по разным причинам от нее отказались. Однако Тихонову все-таки удалось заполучить желанную роль. Кстати, актер в фильме носит перчатки неспроста — так он скрывал татуировку на руке со своим именем. Съемки были продолжительными и тяжелыми, и прежде всего в моральном плане. Некоторые дубли переснимались по 30 раз. Режиссер предвзято относился к Тихонову. А тот сомневался в себе и переживал. По завершении съемок Бондарчук сказал актеру: «Вы, князь Андрей, свой марафон выиграли». Но 4 года трудных съемок вымотали мужчину. Он впал в депрессию и даже подумывал над тем, чтобы завершить кинокарьеру и уйти в театр. Более того, он изводил себя сомнениями всю оставшуюся жизнь, постоянно прокручивая в голове эпизоды со своим участием и спрашивая себя, удалось ли ему с ними справиться.

Секрет пронзительного взгляда

Три фильма с участием Вячеслава Тихонова были номинированы на премию «Оскар». Всего же на счету актера около 70 ролей. И большинство из них были горячо любимы зрителями: «Доживем до понедельника», «Белый Бим Черное Ухо» и многие-многие другие. Но все эти работы затмила одна роль, которая навсегда стала ассоциироваться с этим поистине народным артистом, — роль Штирлица в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Группа знала, что сняла хорошее кино, но никто не предполагал такого успеха. То, как создавалась эта лента, заслуживает отдельного упоминания. Не все знают, что культовый эпизод безмолвного свидания Штирлица с женой предложил вставить сам Тихонов, чтобы сделать своего персонажа более человечным. Эта идея пришла к нему после общения с одним из разведчиков. Руки главного героя крупным планом в этой сцене — это руки дублера. Да, тот заменял актера опять-таки из-за татуировки на ладони. А изобразить задумчивый взгляд актеру помогал один нехитрый прием: он просто решал сложные арифметические примеры в уме.

Самая узнаваемая роль вовсе не была его любимой

«Семнадцать мгновений весны» стали настоящим хитом. В момент показа этого многосерийного фильма на улицах становилось заметно меньше людей — все бежали к телевизору и с нетерпением ждали выхода новых серий. После премьеры на артиста обрушилась невиданная слава: зрители буквально кидались на своего кумира на улице. Тихонов относился к этой работе серьезно, он не любил анекдоты и шутки о Штирлице. Но все же этот персонаж не был любимой ролью мастера, поскольку ему не нравилось, что все воспринимали его исключительно как Штирлица, он считал себя непохожим на него. А любил он роль тракториста Матвея из фильма «Дело было в Пенькове», потому что она принесла ему народную любовь и именно с этой роли начался Тихонов как актер. «Дело было в Пенькове» — это по счету седьмая картина, а по существу — первая. Она до сих пор остается моей лучшей ролью. Вот с нее я и начался", — признавался актер.

Встреча, которая помогла ему наконец обрести счастье

В 1967 году, во время работы над озвучиванием картины «Мужчина и женщина», 39-летний актер познакомился с 23-летней переводчицей с французского языка Тамарой, и вскоре они поженились. Несмотря на разницу в возрасте, они прожили вместе больше 40 лет, до последних дней жизни Вячеслава Васильевича. Этот брак принес актеру долгожданный семейный покой и радость отцовства. В 1969 году Тихонов вновь стал отцом. А в 2005 году у него появились внуки-близнецы: Георгий и Вячеслав.

Легенда кинематографа превратился в «великого отшельника»

East News

В 90-е, когда наступило время другого кино, великий актер почувствовал себя не у дел. В последние годы он отказывался от ролей, не чувствуя интереса к кинематографу нового времени. Тихонов переехал на подмосковную дачу вместе с семьей, избегал общения с прессой, за что журналисты окрестили его «великим отшельником».

Последней ролью мастера стала роль Бога в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви». В 2002 году Вячеслав Васильевич перенес инфаркт миокарда, 7 лет спустя был еще один приступ. 4 декабря 2009 года любимого всеми артиста не стало.