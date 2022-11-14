Как изменились 14 любимых звезд с момента выхода их первого супергеройского фильма
Фильмы о супергероях в последние годы вызывают все больший ажиотаж среди кинозрителей. Каждый молодой голливудский актер грезит сняться в продолжении очередной саги о Супермене или Человеке-пауке. А знаменитости, которым уже посчастливилось сыграть популярного персонажа из комиксов, навсегда останутся в сердцах миллионов фанатов по всему миру. И сегодня мы решили отдать дать уважения актерам и актрисам, которые воплотили на большом экране образы героев со сверхспособностями, и сравнить, как же звезды круто преобразились с момента съемок в своем первом супергеройском кино.
1. Роберт Дауни — младший (Железный Человек)
2. Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж)
3. Том Уэллинг (Супермен)
4. Джордж Клуни (Бэтмен)
5. Том Холланд (Человек-паук)
6. Хэлли Берри (Женщина-кошка)
7. Джеймс Макэвой (Профессор Икс)
8. Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова)
9. Джессика Альба (Невидимая Леди)
10. Крис Хемсворт (Тор)
11. Дженнифер Лоуренс (Мистик)
12. Райан Рейнольдс (Дэдпул)
13. Зои Салдана (Гамора)
14. Марк Руффало (Халк)
Кто из актеров и актрис, по вашему мнению, лучше всего справился с ролью супергероя на экране?
Фото на превью Michael Germana / Everett Collection / East News, Sipa USA / Sipa USA / East News
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