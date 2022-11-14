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Как изменились 14 любимых звезд с момента выхода их первого супергеройского фильма

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Фильмы о супергероях в последние годы вызывают все больший ажиотаж среди кинозрителей. Каждый молодой голливудский актер грезит сняться в продолжении очередной саги о Супермене или Человеке-пауке. А знаменитости, которым уже посчастливилось сыграть популярного персонажа из комиксов, навсегда останутся в сердцах миллионов фанатов по всему миру. И сегодня мы решили отдать дать уважения актерам и актрисам, которые воплотили на большом экране образы героев со сверхспособностями, и сравнить, как же звезды круто преобразились с момента съемок в своем первом супергеройском кино.

1. Роберт Дауни — младший (Железный Человек)

Paramount Pictures / Marvel Studios / Collection Christophel / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

2. Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж)

Derek Storm / Everett Collection / East News, Gerald Matzka / DPA / East News

3. Том Уэллинг (Супермен)

East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

4. Джордж Клуни (Бэтмен)

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

5. Том Холланд (Человек-паук)

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News

6. Хэлли Берри (Женщина-кошка)

ASSOCIATED PRESS / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

7. Джеймс Макэвой (Профессор Икс)

Tom Belcher / Capital Pictures / East News, Invision / Invision / East News

8. Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова)

East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

9. Джессика Альба (Невидимая Леди)

ASSOCIATED PRESS / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

10. Крис Хемсворт (Тор)

Michael Germana / Everett Collection / East News, Sipa USA / Sipa USA / East News

11. Дженнифер Лоуренс (Мистик)

AFP / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

12. Райан Рейнольдс (Дэдпул)

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

13. Зои Салдана (Гамора)

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

14. Марк Руффало (Халк)

Dave Norton / bauergriffinonline.com / East News, Invision / Invision / East News

Кто из актеров и актрис, по вашему мнению, лучше всего справился с ролью супергероя на экране?

Фото на превью Michael Germana / Everett Collection / East News, Sipa USA / Sipa USA / East News
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AdMe/Кино/Как изменились 14 любимых звезд с момента выхода их первого супергеройского фильма
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