Как изменились 14 любимых звезд с момента выхода их первого супергеройского фильма

Фильмы о супергероях в последние годы вызывают все больший ажиотаж среди кинозрителей. Каждый молодой голливудский актер грезит сняться в продолжении очередной саги о Супермене или Человеке-пауке. А знаменитости, которым уже посчастливилось сыграть популярного персонажа из комиксов, навсегда останутся в сердцах миллионов фанатов по всему миру. И сегодня мы решили отдать дать уважения актерам и актрисам, которые воплотили на большом экране образы героев со сверхспособностями, и сравнить, как же звезды круто преобразились с момента съемок в своем первом супергеройском кино.