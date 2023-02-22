Как изменились 16 актрис, которые сыграли невероятно сильных героинь и навсегда впечатались в нашу память

Число сильных героинь на экранах постепенно увеличивается, но так было не всегда. Наша сегодняшняя подборка посвящена актрисам, которые сыграли женщин с сильным внутренним стержнем во времена, когда подобные киноперсонажи были редкостью. Мы решили вспомнить их культовые роли и узнать, как эти женщины выглядят спустя годы.