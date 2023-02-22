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Как изменились 16 актрис, которые сыграли невероятно сильных героинь и навсегда впечатались в нашу память

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Число сильных героинь на экранах постепенно увеличивается, но так было не всегда. Наша сегодняшняя подборка посвящена актрисам, которые сыграли женщин с сильным внутренним стержнем во времена, когда подобные киноперсонажи были редкостью. Мы решили вспомнить их культовые роли и узнать, как эти женщины выглядят спустя годы.

Мишель Йео — «Мемуары гейши»

Сигурни Уивер — «Чужой»

Album Online / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Чжан Цзыи — «Мемуары гейши»

Эванджелин Лилли — «Остаться в живых»

© Lost / Bad Robot and co-producers, Faye Sadou / Associated Press / East News

Гун Ли — «Мемуары гейши»

© RGR Collection / Alamy Stock Photo, ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Патрисия Веласкес — «Мумия»

Юки Кудо — «Мемуары гейши»

Робин Райт — «Карточный домик»

East News

Ким Юнджин — «Остаться в живых»

Джулианна Маргулис — «Хорошая жена»

Келли Ху — «Царь скорпионов»

© The Scorpion King / Universal Pictures and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Женевьев О’Райли — «Диана: Последние дни принцессы»

© Diana: Last Days of a Princess / TLC and co-producers, Chris Pizzello / Invision / East News

Ринко Кикути — «Вавилон»

Анн Парийо — «Никита»

© Nikita / Gaumont and co-producers, IMAGO / Dave Bedrosian / Imago Stock and People / East News

Стана Катич — «Касл»

East News

Даниела Эскобар — «Клон»

Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão and co-producers
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