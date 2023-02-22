Как изменились 16 актрис, которые сыграли невероятно сильных героинь и навсегда впечатались в нашу память
Число сильных героинь на экранах постепенно увеличивается, но так было не всегда. Наша сегодняшняя подборка посвящена актрисам, которые сыграли женщин с сильным внутренним стержнем во времена, когда подобные киноперсонажи были редкостью. Мы решили вспомнить их культовые роли и узнать, как эти женщины выглядят спустя годы.
Мишель Йео — «Мемуары гейши»
Сигурни Уивер — «Чужой»
Чжан Цзыи — «Мемуары гейши»
Эванджелин Лилли — «Остаться в живых»
Гун Ли — «Мемуары гейши»
Патрисия Веласкес — «Мумия»
Юки Кудо — «Мемуары гейши»
Робин Райт — «Карточный домик»
Ким Юнджин — «Остаться в живых»
Джулианна Маргулис — «Хорошая жена»
Келли Ху — «Царь скорпионов»
© The Scorpion King / Universal Pictures and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Женевьев О’Райли — «Диана: Последние дни принцессы»
Ринко Кикути — «Вавилон»
Анн Парийо — «Никита»
Стана Катич — «Касл»
Даниела Эскобар — «Клон»
Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão and co-producers
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