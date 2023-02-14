Как изменились актеры фильма «Убить Билла», которому в 2023 году исполняется 20 лет

Двухсерийный фильм «Убить Билла» — культовая лента Квентина Тарантино. 1-я часть вышла в 2003 году и мгновенно стала хитом. В 2023 году легендарной картине исполняется 20 лет. Мы разузнали, как сейчас выглядят и чем занимаются актеры и актрисы, исполнившие как главные, так и второстепенные роли. Спойлер: некоторые из них практически ушли из кино, а кто-то, напротив, до сих пор блистает на олимпе.

Ума Турман — Беатрикс Киддо

Фильм «Криминальное чтиво» (1994) принес женщине мировую славу. С тех пор ее имя на слуху. Ума снова объединилась с Тарантино, чтобы сыграть главную роль в боевике «Убить Билла». Она принесла ей 2 номинации на «Золотой глобус». Сейчас актриса продолжает активно сниматься, но многие картины со звездой имеют низкий рейтинг. У звезды трое детей, младшей из которых 11 лет.

Люси Лью — О-Рен Иши́и

Американка китайского происхождения Люси Лью дебютировала в кино в 1991 году. Картина Тарантино стала ее очередной ступенькой к славе. До появления на экране в роли беспощадной мафиози девушка уже сыграла в нескольких успешных картинах, в том числе в ленте «Ангелы Чарли». Сейчас актриса продолжает сниматься. Одна из последних ее работ — 2-я часть картины «Шазам» — выйдет на экраны в марте 2023 года. Большинство фильмов с Люси собирают кассу и становятся хитами.

Вивика Фокс — Вернита Грин

У актрисы есть несколько кинопремий, однако по-настоящему громких наград она не получала. Многие фильмы со звездой имеют низкий рейтинг и были негативно приняты критиками. Сейчас Вивика активно снимается в эпизодических ролях в фильмах и сериалах. У женщины нет детей, и в одном из интервью она призналась, что это одно из самых больших разочарований в ее жизни.

Майкл Мэдсен — Бадд

В свое время Майкл отказался от роли Винсента в фильме «Криминальное чтиво». С самого начала кинокарьеры звезда играет гангстеров и типичных «плохих парней». Так продолжается и по сей день. Одна из его последних работ — роль ковбоя в «Омерзительной восьмерке». Мужчина активно занимается благотворительностью. К слову, именно Майкл был одним из тех людей, кто слил сценарий фильма «Омерзительная восьмерка» в сеть и поставил под угрозу его производство.

Дэрил Ханна — Элли Драйвер

Ханна увлеклась фильмами еще в молодости, и всему виной бессонница. В школе ей пришлось непросто: у девочки диагностировали аутизм, и она всегда чувствовала себя слегка отстраненной. До «Билла» звезда сыграла Мортишу в фильме «Воссоединение семейки Аддамс», а также Прис в картине «Бегущий по лезвию». В нулевых годах ее карьера пошла на спад, но женщина продолжает сниматься и сейчас. Ханна также продюсировала несколько фильмов.

Жюли Дрейфус — Софи Фаталь

Карьеру актриса начала во Франции, но стала популярна на Западе после съемок в фильме «Убить Билла». После прорыва звезда сыграла еще одну яркую героиню в ленте «Бесславные ублюдки» в 2009 году. После этого популярность Жюли пошла на убыль. В 2023 году на экраны вышел фильм «Все эти люди» с Джоной Хиллом и Эдди Мерфи в главных ролях. Актриса в картине сыграла маму главного героя.

Тиаки Курияма — Гого Юбари

Девушка начинала карьеру как модель, но затем стала сниматься в японских фильмах. В возрасте 19 лет она снялась в ленте «Убить Билла», затем последовала череда не слишком известных картин. Сейчас Тиаки озвучивает голливудские фильмы для японской аудитории и выпускает песни.

Майкл Боуэн — сотрудник больницы Бак

За свою карьеру актер снялся в 130 фильмах. Самые известные из них — «Девушка из долины», «Остаться в живых», «Во все тяжкие». Актер продолжает сниматься, но на вторых ролях. За последние 3 года фильмы с ним в прокат не выходили.

Перла Хэйни-Джардин — Биби