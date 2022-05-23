Как Кейт Уинслет твердо решила не тратить свою жизнь на переживания из-за фигуры и внешности

Кейт Уинслет — популярная актриса, прославившаяся ролью Роуз в фильме «Титаник». С тех самых пор о внешности Кейт идет много пересудов. После выхода картины газеты буквально пестрили статьями о том, как выглядит девушка, осуждали ее фигуру и вес.

Мы в ADME немного поворошили прошлое и хотим рассказать, почему Кейт Уинслет перестала париться по поводу внешнего вида и стала просто наслаждаться жизнью. А также как она вдохновила девушек по всему миру не обращать внимания на мнение окружающих и быть уверенными в себе.

В 1997 году, после выхода на экраны фильма «Титаник», на Кейт обрушилась неожиданная слава. В интервью она признается, что не была готова к встречам с папарацци, которые фотографировали ее в магазинах и супермаркетах. Со стороны таблоидов на девушку хлынула волна осуждения. Журналисты шутили, что, если бы Кейт сбросила пару килограммов, корабль бы не затонул. В то время 21-летняя начинающая актриса с трудом вытерпела критику своей фигуры. Сейчас, оглядываясь на прошлое, Уинслет считает, что жестокость репортеров даже смешна. Их злые слова задели ее, но менять в себе она ничего не собиралась.

Казалось бы, именно в это время Кейт могла сломаться и броситься со всех ног в спортзал. Окончательно переживать о том, что подумают о ее внешнем виде люди, она перестала в 2000 году, когда родила своего первого ребенка. Актриса рассказала, что с самого детства прививала дочери любовь к телу. Стоя перед зеркалом, она рассказывала Мии, как им повезло иметь пышную фигуру.

Дальше — больше. В 2003 году разгорелся скандал: Кейт снялась для обложки журнала GQ. Позже выяснилось, что редакторы сильно изменили фигуру женщины, придав ей совершенно модельную внешность. Актриса сказала, что фотографии не одобряла, да и в целом выглядеть так, как на обложке, не хотела бы — это ей попросту не нужно. На самом деле Кейт нравилась поклонникам такой, какая есть. Это подтвердили и жюри журнала People в 2005 году, когда включили актрису в список самых красивых людей. И хотя, судя по фото, вес девушки действительно постоянно менялся, на ее уверенности в себе это никак не отражалось. На премьеры и красные дорожки она надевала как брючные костюмы, так и откровенные платья.

В 2007 году Уинслет выиграла дело о клевете против журнала Grazia: в статье заявили, что знаменитость посещала диетолога. Деньги, полученные в результате удовлетворения иска, Кейт отдала в благотворительную организацию, поддерживающую людей с расстройствами пищевого поведения. В 2009 году актриса выиграла еще один процесс против таблоида, который утверждал, что она врет по поводу своих тренировок и вводит поклонниц в заблуждение. А еще в этом же году Кейт получила «Оскар».

С ростом популярности Кейт все чаще становилась лицом торговых марок. В 2015 году она подписала контракт с косметическим гигантом. Но и там ей удалось выставить свои условия: женщина запретила ретушировать свои фотографии. В 2022 году на канале L’Oréal появилось видео, в котором Кейт дает уроки по поднятию самооценки и параллельно снимает макияж.

В 2015 году актриса опубликовала в социальных сетях свое неотретушированное фото. «Я знаю, что у меня морщины на коже, но сегодня я хочу, чтобы вы посмотрели глубже и увидели меня настоящую. Хочу, чтобы вы приняли настоящую меня, а затем приняли себя такими, какие вы есть», — написала она под фотографией. В 2016 году, во время получения одной из премий, Кейт посвятила речь всем девушкам, которые сомневаются в себе. Она вспомнила школьные годы и учителя, который пророчил, что она будет играть только толстушек.

Знаменитость стала матерью троих детей, но и сейчас не отступила от своих принципов. В 2021 году на экраны вышел сериал с актрисой в главной роли. В сериале «Мейр из Исттауна» была пикантная сцена. После съемок режиссер сказал актрисе, что они подправят животик на постпродакшене, но Кейт это делать запретила. Она также не утвердила первоначальное промо сериала, так как на ней ее лицо было слишком отретушировано. «Я сказала: «Ребята, я знаю, сколько морщин у меня возле глаз. Пожалуйста, верните их все обратно», — заявила Кейт Уинслет и запретила ретушировать лицо.

Знаменитость считает, что на самом деле счастливыми делают нас далеко не идеальные спортивные тела. «Счастье — это не ваше лицо и идеальное тело, — говорит она. — Это исходит изнутри».