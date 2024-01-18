Как менялись 16 актрис, от появления которых на экране аж дыхание перехватывало

Алиса Фрейндлих, Ирина Алферова, Вера Глаголева и другие дивы кинематографа уже давно поселились в наших сердцах. Правда, в памяти закрепилось лишь то, как они выглядели в культовых фильмах. А вот каким стал их облик в более поздних работах, знает не каждый. Мы решили исправить это и сделали подборку фотографий, как менялись любимые актрисы на протяжении всей карьеры.