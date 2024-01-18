Как менялись 16 актрис, от появления которых на экране аж дыхание перехватывало
Алиса Фрейндлих, Ирина Алферова, Вера Глаголева и другие дивы кинематографа уже давно поселились в наших сердцах. Правда, в памяти закрепилось лишь то, как они выглядели в культовых фильмах. А вот каким стал их облик в более поздних работах, знает не каждый. Мы решили исправить это и сделали подборку фотографий, как менялись любимые актрисы на протяжении всей карьеры.
Алиса Фрейндлих
Любовь Полищук
Людмила Гурченко
Светлана Светличная
Наталья Селезнева
© Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм, © Берегите мужчин! / Мосфильм, Lomohov Anatoly / East News
Ирина Алферова
Александра Яковлева
Лариса Гузеева
Нонна Мордюкова
Инна Чурикова
Наталья Гундарева
Ольга Остроумова
© Доживем до понедельника / Киностудия им. М. Горького, © Гараж /Киностудия им. М. Горького, Tsvetkova Ekaterina / East News
Вера Глаголева
Татьяна Самойлова
Анна Самохина
Наталия Белохвостикова
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