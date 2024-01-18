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Как менялись 16 актрис, от появления которых на экране аж дыхание перехватывало

Кино
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Алиса Фрейндлих, Ирина Алферова, Вера Глаголева и другие дивы кинематографа уже давно поселились в наших сердцах. Правда, в памяти закрепилось лишь то, как они выглядели в культовых фильмах. А вот каким стал их облик в более поздних работах, знает не каждый. Мы решили исправить это и сделали подборку фотографий, как менялись любимые актрисы на протяжении всей карьеры.

Алиса Фрейндлих

Любовь Полищук

Людмила Гурченко

Светлана Светличная

Наталья Селезнева

Ирина Алферова

Александра Яковлева

Лариса Гузеева

Нонна Мордюкова

Инна Чурикова

Наталья Гундарева

Ольга Остроумова

Вера Глаголева

Татьяна Самойлова

Анна Самохина

Наталия Белохвостикова

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