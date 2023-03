Как могли бы выглядеть 15 современных киногероинь, если бы их сыграли красотки времен Золотого Голливуда

Харли Квинн («Отряд самоубийц: Миссия навылет») — Элизабет Тейлор

Уэнсдэй Аддамс («Уэнсдэй») — Одри Хепберн

Рейенира Таргариен («Дом Дракона») — Мэрилин Монро

Рей («Звездные войны: Пробуждение силы») — Джейн Расселл

Галадриэль («Властелин колец: Кольца власти») — Марлен Дитрих

Цири («Ведьмак») — Джуди Гарленд

Серсея («Игра престолов») — Ингрид Бергман

Пенни («Теория Большого взрыва») — Джин Харлоу

Мейр Шиэн («Мейр из Исттауна») — Грейс Келли

Бет Энн Стэнтон («Почему женщины убивают») — Лана Тернер

Ада Шелби («Острые козырьки») — Вивьен Ли

