Как могли бы выглядеть 15 современных киногероинь, если бы их сыграли красотки времен Золотого Голливуда

Красота актрис старого Голливуда завораживает: они были прекрасны без фотошопа и фильтров. И разумеется, многим зрителям интересно, как «олдскульные» красавицы вписались бы в современное кино. Современные технологии, к счастью, позволяют нам удовлетворить любопытство и узнать, какая, к примеру, Мортиша Аддамс получилась бы из Греты Гарбо (спойлер: великолепная).

Харли Квинн («Отряд самоубийц: Миссия навылет») — Элизабет Тейлор

Уэнсдэй Аддамс («Уэнсдэй») — Одри Хепберн

Рейенира Таргариен («Дом Дракона») — Мэрилин Монро

Рей («Звездные войны: Пробуждение силы») — Джейн Расселл

Галадриэль («Властелин колец: Кольца власти») — Марлен Дитрих

Цири («Ведьмак») — Джуди Гарленд

Серсея («Игра престолов») — Ингрид Бергман

Пенни («Теория Большого взрыва») — Джин Харлоу

Мейр Шиэн («Мейр из Исттауна») — Грейс Келли

Бет Энн Стэнтон («Почему женщины убивают») — Лана Тернер

Ада Шелби («Острые козырьки») — Вивьен Ли

К слову, раз уж мы упомянули Рейениру Таргариен из спин-оффа к «Игре престолов», вот здесь можно посмотреть, как выглядели бы герои самой «Игры престолов», если бы их сыграли совершенно другие люди.