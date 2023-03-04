Как могли бы выглядеть 15 современных киногероинь, если бы их сыграли красотки времен Золотого Голливуда
Красота актрис старого Голливуда завораживает: они были прекрасны без фотошопа и фильтров. И разумеется, многим зрителям интересно, как «олдскульные» красавицы вписались бы в современное кино. Современные технологии, к счастью, позволяют нам удовлетворить любопытство и узнать, какая, к примеру, Мортиша Аддамс получилась бы из Греты Гарбо (спойлер: великолепная).
Харли Квинн («Отряд самоубийц: Миссия навылет») — Элизабет Тейлор
Мортиша Аддамс («Уэнсдэй») — Грета Гарбо
Уэнсдэй Аддамс («Уэнсдэй») — Одри Хепберн
Рейенира Таргариен («Дом Дракона») — Мэрилин Монро
Сабрина («Леденящие душу приключения Сабрины») — Натали Вуд
Рей («Звездные войны: Пробуждение силы») — Джейн Расселл
Бет Хармон («Ход королевы») — Луиза Брукс
Галадриэль («Властелин колец: Кольца власти») — Марлен Дитрих
Йеннифэр («Ведьмак») — Ава Гарднер
Цири («Ведьмак») — Джуди Гарленд
Серсея («Игра престолов») — Ингрид Бергман
Пенни («Теория Большого взрыва») — Джин Харлоу
Мейр Шиэн («Мейр из Исттауна») — Грейс Келли
Бет Энн Стэнтон («Почему женщины убивают») — Лана Тернер
Ада Шелби («Острые козырьки») — Вивьен Ли
К слову, раз уж мы упомянули Рейениру Таргариен из спин-оффа к «Игре престолов», вот здесь можно посмотреть, как выглядели бы герои самой «Игры престолов», если бы их сыграли совершенно другие люди.
AdMe/Кино/Как могли бы выглядеть 15 современных киногероинь, если бы их сыграли красотки времен Золотого Голливуда
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