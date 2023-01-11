Как выглядят и чем сейчас занимаются актеры из фильма «Стиляги», которому в этом году стукнет 15 лет

Лента Валерия Тодоровского «Стиляги» вышла в 2008 году, так что в этом году она будет отмечать свое 15-летие. В свое время эта картина завоевала множество престижных кинематографических наград, таких как «Золотой орел» и «Ника». Мы решили вспомнить актеров, снявшихся в «Стилягах», и сравнили их с тем, как они выглядят сейчас.

1. Максим Матвеев

После «Стиляг» Максим Матвеев продолжил активно сниматься в кино. Он отметился в таких работах, как «С Новым годом, мамы!», «Мата Хари», «Анна Каренина. История Вронского», и в сериале «Триггер».

2. Оксана Акиньшина

В «Стилягах» Оксане Акиньшиной досталась главная женская роль. После этой картины актриса продолжила успешную актерскую карьеру, снявшись в таких фильмах, как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Контейнер», «The Телки», и других хитах.

3. Игорь Войнаровский

© Стиляги / Красная стрела , Tsvetkova Ekaterina \ East News Tsvetkova Ekaterina \ East News

Для съемок в «Стилягах» Игорю Войнаровскому пришлось поправиться на 20 кг. После выхода ленты он снялся в нашумевших «ДухLess», «Статус: Свободен», а также озвучил одного персонажа в мультфильме «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

4. Екатерина Вилкова

Еще до того, как сняться в «Стилягах», Екатерина Вилкова была довольно востребованной актрисой. Однако после выхода фильма Валерия Тодоровского актриса приняла участие в более чем 60 полнометражках и сериалах.

5. Константин Балакирев

До съемок в «Стилягах» Балакирев в основном принимал участие в короткометражках, а также появился в своей первой серьезной работе в «Грузе 200». После фильма Тодоровского он отметился в «Интернах», «Территории», «Дылде» и «Подельниках».

6. Александр Стефанцов

Еще до «Стиляг», где Стефанцов воплотил роль Нолика, актер был довольно востребован не только в кино, но и в театре. В том же 2008 году он основал музыкальную группу Dr. Lector, в которой он был лидером, а также автором слов и музыки. Позднее появился в таких фильмах и сериалах, как «Метод Лавровой», «Кухня», «Комета Галлея», и других.

7. Ирина Розанова

У многих Ирина Розанова ассоциируется с ролями в таких фильмах, как «Где находится нофелет?», «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!». Все эти картины вышли задолго до ее появления в «Стилягах», где она сыграла мать Пользы. Позднее актриса отметилась в сериалах «Достоевский», «Пепел», «Проект „Анна Николаевна“» и фильмах «С Новым годом, мамы!», «Жили-были» и других.

8. Ольга Смирнова

Роль модницы Шерри в «Стилягах» стала для Ольги Смирновой одной из первых в ее карьере. Однако популярность пришла к актрисе после выхода сериала «Достоевский», в котором она блистательно сыграла возлюбленную писателя. Затем последовали роли в романтической ленте «Дед Мороз всегда звонит трижды», триллере «Скольжение», комедии «О чем молчат девушки».

9. Леонид Ярмольник

© Стиляги / Красная стрела , Ivanov Sergey / East News Ivanov Sergey / East News

В «Стилягах» Леонид Ярмольник блистательно справился с ролью отца одного из героев. Конечно же, еще до этой работы он заявил о себе в таких фильмах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», и во многих других. После «Стиляг» Ярмольник продолжил свою актерскую карьеру в кино и в театре.

10. Сергей Ларин

Кинематографическая карьера Сергея Ларина стартовала в 2004 году. После «Стиляг» он снимался в ряде фильмов и сериалов: «Обручальное кольцо», «След», «Отель „Элеон“». В «Игрушке» ему и вовсе досталась главная роль.

11. Галина Чернобаева

На счету актрисы не так много фильмов и сериалов, однако роль в «Стилягах» является, пожалуй, одной из самых значимых в ее копилке. В последнее время Галину Чернобаеву можно было увидеть в короткометражке «Толя» (2019) и в таких полнометражных фильмах, как «Вспышка» (2020) и «Акушерка. Счастье на заказ» (2021).

12. Сергей Гармаш

Карьера Сергея Гармаша стартовала в 1984 году и продолжилась рядом значимых работ не только в кино, но и в театре. После «Стиляг», где он сыграл отца Мэлса, последовали его роли в фильмах «Черная молния», «Дуэлянт», «Притяжение», «Движение вверх» и «Чебурашка». Однажды он даже выступил в качестве продюсера и сценариста.

Смотрели ли вы «Стиляг»? Если да, то кто из героев вам импонировал больше всего?