15 нарядов, которые на моделях и звездах «звучат» по-разному
Иногда интересно проследить путь наряда — от показов мод до выхода на красную дорожку. Ведь одно и то же платье может производить совершенно разное впечатление: на подиуме оно подчеркивает эстетику коллекции, а на знаменитости — становится частью ее образа и характера. Предлагаем вам взглянуть на 16 нарядов звезд.
Мелисса Маккарти в Valentino
Ева Лонгория в Ashi Studio
Пенелопа Крус в Chanel
Аня Тейлор-Джой в Christian Dior
Наталья Водянова в Armani Prive
Сидни Суини в Givenchy
Эмма Робертс в Giambattista Valli
У Эммы верх, какой-то кургузый, не пушистый. Китайская подделка ? 😉
Эмили Блант в Armani Prive
Ева Грин в Elie Saab
Никола Кохлан в Gaurav Gupta
Что сказать ? Неудачный выбор наряда. Никола не такая уж и толстая, как выглядит в этом платье.
Америка Феррера в Elie Saab
Наташа Лионни в Rodarte
Ну, без этой траурной накидки смотрится получше, конечно, но эти кружевные бабские оборочки все равно не айс...
Розамунд Пайк в Simone Rocha
Неудачно обокрала цветочный ларек либо продает букеты из-под полы.
Лупита Нионго в Chanel
Дженнифер Лопес в Elie Saab
Лопес, кажется, физически не может появиться без декольте до пояса - сокровище надо все время проветривать)
Здесь вы найдете еще 17 роскошных нарядов, которые примерили как модели на подиуме, так и звезды для выхода в свет.