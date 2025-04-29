15 нарядов, которые на моделях и звездах «звучат» по-разному

Дизайн
1 час назад

Иногда интересно проследить путь наряда — от показов мод до выхода на красную дорожку. Ведь одно и то же платье может производить совершенно разное впечатление: на подиуме оно подчеркивает эстетику коллекции, а на знаменитости — становится частью ее образа и характера. Предлагаем вам взглянуть на 16 нарядов звезд.

Мелисса Маккарти в Valentino

AA/ABACA/Abaca/East News, Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Ева Лонгория в Ashi Studio

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Пенелопа Крус в Chanel

Willy Sanjuan/Invision/East News, Cyril Pecquenard/KCS/East News

Аня Тейлор-Джой в Christian Dior

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, ./Zeppelin Photo/East News

Наталья Водянова в Armani Prive

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Сидни Суини в Givenchy

Gil-Gonzalez Alain/ABACA/Abaca/East News

Эмма Робертс в Giambattista Valli

Evan Agostini/Invision/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Эмили Блант в Armani Prive

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, BERTRAND GUAY/AFP/East News

Ева Грин в Elie Saab

Laurent VU/SIPA/Sipa Press / East News, Ik Aldama/DPA/East News

Никола Кохлан в Gaurav Gupta

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, x/Zeppelin Photo/East News

Америка Феррера в Elie Saab

Jordan Strauss/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Наташа Лионни в Rodarte

Chris Pizzello/Invision/East News, xx/Zeppelin Photo/East News

Розамунд Пайк в Simone Rocha

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, xx / Avalon/Photoshot/East News

Лупита Нионго в Chanel

Jordan Strauss/Invision/East News, xx/Zeppelin Photo/East News

Дженнифер Лопес в Elie Saab

Abd Rabbo Ammar/ABACA/Abaca/East News, THOMAS SAMSON/AFP/East News
Руконожка Ай-Ай
17 часов назад

Лопес, кажется, физически не может появиться без декольте до пояса - сокровище надо все время проветривать)

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Здесь вы найдете еще 17 роскошных нарядов, которые примерили как модели на подиуме, так и звезды для выхода в свет.

Фото на превью x/Zeppelin Photo/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

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