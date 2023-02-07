Люди нашли в кино настолько очевидные ошибки, что вообще странно, как эти кадры попали в окончательный вариант

Ляпы и нестыковки можно обнаружить чуть ли не в каждом фильме, причем независимо от именитости режиссера и бюджета картины. А некоторые промахи настолько очевидны, что иногда их даже дети замечают. Как раз о таких ошибках недавно рассказали пользователи интернета.