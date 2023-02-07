Люди нашли в кино настолько очевидные ошибки, что вообще странно, как эти кадры попали в окончательный вариант
Ляпы и нестыковки можно обнаружить чуть ли не в каждом фильме, причем независимо от именитости режиссера и бюджета картины. А некоторые промахи настолько очевидны, что иногда их даже дети замечают. Как раз о таких ошибках недавно рассказали пользователи интернета.
- В фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» Харрисон Форд стоит перед фальшивыми книжными полками. Мелочь, но этот промах слишком очевиден. © ecdc05 / Reddit
- В фильме «Эйс Вентура — 2: Когда зовет природа» есть забавный эпизод, где Вентура противостоит плохому парню. Этот парень сидит за шахматным столом. Фигуры на нем то появляются, то исчезают. © zyd_the_lizard / Reddit
- В ленте «Мумия возвращается» в конце есть сцена, где Рик (Брендан Фрейзер) бежит, неся сына через пустыню, чтобы добраться до пирамиды до того, как свет солнца попадет на алмаз на вершине пирамиды. Но солнечные лучи каким-то необъяснимым образом сначала попадают на землю и как бы идут по низу, а не падают сверху, как при обычном восходе солнца. © Symnestra / Reddit
- Кажется, в 5-м «Форсаже» есть сцена, где главный герой едет задним ходом и переключается на другую передачу. Задним ходом, лол! © EFINITELY_NOT_PETE / Reddit
- В оригинальном фильме «Черепашки-ниндзя» вы можете увидеть лицо актера в пасти Донателло. © Danny_Disco / Reddit
- В 1-м фильме «Трансформеры» в сцене, где Сэма Уитвики впервые преследует полицейская машина-трансформер, на улице явно день. Но через пару кадров, когда Бамблби и полицейская машина превращаются в трансформеров, на улице уже ночь. © rabbijuan / Reddit
- В 1-м фильме «Ангелы Чарли», ближе к концу, некоторые части зеленого экрана не были заменены. Поэтому в сцене, где герой Сэма Рокуэлла пилотирует вертолет, кое-где виден неоново-зеленый фон. © jean__jackett / Reddit
- В мюзикле «Шаг вперед — 4» во время танца полицейских на втором плане видна толпа. В следующем кадре она пропадает, а через мгновение снова появляется. © Hopeful-House-8925 / Reddit
- В 4-м фильме «Трансформеры» в момент, когда несколько военных смотрят на мониторы, видны зеленые экраны, которые так и не заменили. © dfchangs420 / Reddit
- Я помню, как смотрел «Армагеддон» в детстве. В одной из сцен, когда герои шли по астероиду, был виден огонь. Я помню, как указал отцу, что огонь не может существовать в космосе. Возможно, я был просто занудным ребенком. © unknown author / Reddit
- «Армагеддон». На земном шаре почти в любом месте всегда день. На Среднем Западе день, а в Нью-Йорке — закат. Но затем, когда показывают, как на Париж падает осколок астероида, видно, что дело происходит днем, несмотря на то, что он на 6 часов опережает предполагаемое вечернее время в Нью-Йорке. © darylrogerson / Reddit
- В «Анаконде» есть сцена, в которой вода в водопаде «падает» вверх. © DrStevenPepper / Reddit
- В фильме «Один дома» Кевин собирается съесть макароны с сыром. Но тут часы бьют 9, Кевин задувает свечи и идет встречать грабителей, так и не поев. Когда бандиты входят в дом, на столе находится совсем другое блюдо. © ThatsRobToYou / Reddit
- В «Лиге выдающихся джентльменов» огромной и длинной подводной лодке удается плавать по крошечным каналам Венеции. Это в фильме вообще никак не объясняется. © galgadotsunshine / Reddit
- «Парк юрского периода». Тираннозавр выходит из густых лесов, ест козу, ломает забор. А через несколько кадров вдруг вся эта земля исчезает, а на ее месте находится большая плотина, по которой Алан Грант спускается по веревке. Фильм с огромным бюджетом, всемирно известный режиссер. Я до сих пор удивляюсь, как киношникам это сошло с рук. © OhhSooHungry / Reddit
- Вся эта сцена в «Челюстях-3» выглядит как недоразумение. И перед тем как вы скажете, что тогда технологии были еще не развиты, вспомните, что оригинальные «Челюсти» выглядят куда правдоподобнее, намного лучше. © Simplordx** / Reddit
- В «Титанике» внутри корабля герои долго находятся в океанской воде, как будто она достаточно теплая. Но умирают от переохлаждения за считаные минуты, когда оказались в воде вне судна. © ComedianRepulsive955 / Reddit
- Когда «Полярный экспресс» в одноименном мультфильме взбирается на гору, вагоны изгибаются. © Bystander5432 / Reddit
А вы замечаете ляпы в фильмах? Какая нестыковка попалась вам недавно?
AdMe/Кино/Люди нашли в кино настолько очевидные ошибки, что вообще странно, как эти кадры попали в окончательный вариант
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