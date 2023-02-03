Пользователи сети собрались с духом и назвали 10 переоцененных персонажей, которые всегда только бесили

Порой персонажи фильмов и сериалов кажутся настолько крутыми, что мы закрываем глаза на их недостатки. Но среди них есть те, кто совершают прямо-таки отвратительные поступки. Мы решили узнать, кого из всеми обожаемых киногероев зрители больше не хотят боготворить. А конце статьи попытаемся реабилитировать злодея, которого зрители вовсе не считают таким.

Моника — «Друзья»

Главное, что бесит зрителей в Монике, — это ее склонность к чрезмерному контролю. Особенно это проявляется в отношениях с Чендлером: без ее разрешения он ничего не может сделать. Самодовольная Моника вечно унижает любимого мужчину и говорит, что ему очень повезло с ней. Даже его вклад в подготовку к свадьбе героиня не оценила и переделала все на свой лад. Моника уверена, что весь мир должен крутиться вокруг нее. Например, девушку расстраивает, если ее лучшая подруга Рэйчел делает что-то не так, как ей хочется. Моника даже никогда не извиняется. Чендлер, например, вынужден всегда делать это первым, даже если неправа Моника. По сути, она его ни в грош не ставит. Вдобавок героиня всегда стремится сделать все идеально. От ее перфекционизма в какой-то момент начинает воротить. По мнению зрителей, Моника просто эгоистичная и властная женщина, которая привыкла навязывать людям свое мнение, не интересуясь их чувствами и желаниями.

Леголас — серия фильмов «Властелин колец»

Леголас умеет быть очень обаятельным. Но порой под личиной милого эльфа кроется надменность. Особенно по отношению к гномам. Так, Леголас не раз дразнил Гимли. Над остальными гномами он тоже невзначай насмехается. Например, когда герой узнал, что двери гномов не видны, если закрыты, и даже хозяева могут не найти их, он ответил: «Почему-то это меня не удивляет». Сам же эльф не так уж безупречен, как кажется. В трудную минуту от него вообще толку никакого. К примеру, в Хельмовой Пади Леголас не поддерживал своих товарищей. Он просто сдался и уже приготовился сбежать, да еще и Арагорна подговаривал. По сути, Леголас — напыщенный трус, а вовсе не герой, каким его пытались показать в кинотрилогии. По мнению зрителей, «он больше похож на кекс, чем на бифштекс».

Эмма Фрост — «Люди Икс: Первый класс»

Обольстительница, одновременно злодейка и героиня, Эмма Фрост является одним из самых популярных персонажей супергеройских комиксов. Но некоторых зрителей девушка раздражает тем, что пускает в ход свои чары где ни попадя. Ее манера ходить в чересчур откровенной одежде порой вызывает смех: уж слишком старомодно это выглядит со стороны. Эмма по делу и без выливает на всех свою язвительность и сарказм. Она пытается строить из себя сильную, независимую и самодостаточную девушку. На деле же она плаксива и не уверена в себе. Вместо того чтобы добиваться успеха, используя свой ум и способности, Эмма только постоянно молодится и пытается пробудить симпатию к себе.

Габриэлла — серия фильмов «Классный мюзикл»

Девушку главного героя считают одним из худших персонажей этой истории. С самого первого дня в новой школе Габриэлла не особо пытается наладить контакт с одноклассниками. Вместо этого она позволяет себе отпускать ехидные и саркастические комментарии по поводу тех, кто уже давно здесь учится. При этом она строит из себя невинную овечку. Придя на прослушивание в школьный мюзикл, Габриэлла будто специально дождалась, когда кастинг закончится, а потом вышла на сцену, чтобы похвастаться свои талантом. Она так старалась попасть в мюзикл, а сама чуть не сорвала его. Мало того что девушка не надела сценический костюм — она еще и решила посреди сцены объясниться с возлюбленным. Ее отношения с Троем стоят отдельного внимания. Габриэлла так хочет, чтобы юноша посвящал ей всего себя, что даже препятствует его карьере во второй части. А сама потом не раздумывая уезжает учиться в Стэнфорд. Эта героиня просто очень заносчива, капризна и никого не уважает.

Уилл — «Хор»

Уилл хочет сделать свой хор креативным и оригинальным. А у самого ноль индивидуальности. Вдохновить детей на великое дело он не может. Неудивительно, что поначалу учитель с огромным трудом набирает хор. Уилл вечно ноет и жалуется на жизнь, будто он главная жертва. Хотя у самого рыльце в пушку. Так, он завязывает интрижку с учительницей Эммой, еще будучи в браке с первой супругой. Уилл вмешивается в личные дела школьников. А в хоре у него есть свои фавориты, что вообще неприемлемо в отношении учеников.

Софи — «Мамма Mia!»

Еще один пример эгоистичной юной леди. Чтобы найти своего биологического отца, Софи приглашает на свою свадьбу трех совершенно незнакомых мужчин. Но еще хуже тот факт, что их имена она вычитала из личного дневника матери. Даже если Софи нашла его случайно, это не давало ей права читать чужие откровения без разрешения. А потом еще использовать их в личных целях.

Холли Голайтли — «Завтрак у Тиффани»

Зрители упрекают героиню в капризности и избалованности. Еще они считают ее слишком легкомысленной. Она ничем не занимается, а только праздно проводит время и крутит романы за деньги. Кажется, что мы должны посочувствовать ей: она просто испорчена жизнью в большом городе и неудачным воспитанием. Но зрители не хотят ей сочувствовать. Ведь Холли — взрослая женщина, которая вполне может уехать из этого города и найти себе наконец место в жизни. Или устроиться на работу: стюардессой, официанткой — да кем угодно.

Миранда — «Секс в большом городе»

Многие зрительницы восхищались Мирандой. В то же время некоторых расстроило, что со временем героиня поменяла стиль и превратилась в крашеную куклу, тем самым изменив своим принципам: никакого макияжа, причесок и нарядов. Еще зрители считают, что Миранда слишком контролирует всех вокруг, включая подруг и даже бывших ухажеров. Она могла затаить обиду и подолгу не разговаривать с кем-нибудь из девушек. Причем это происходило в те моменты, когда подруги просто вели себя не так, как ей хотелось.

Джек Воробей — франшиза «Пираты Карибского моря»

Джек Воробей далеко не ангел. Он делал много хорошего и не очень. Но некоторые поступки зрители не могут простить герою. Например, то, что он пользуется женщинами. Джек дважды разрушает жизнь Анжелики — девушки, которую он якобы любит. Воробей втягивает ее в свой преступный мир, пользуется ей, а затем бросает. Спустя годы он снова использует Анжелику. В конце концов Джек вообще оставляет девушку одну на необитаемом острове. Воробей еще и отвратительный друг. Он не собирается возвращать долг Дейви Джонсу (это уже характеризует его как ненадежного человека и пустомелю) и вместо себя отдает Уилла Тернера. А сам потом еще пытается отбить у друга девушку — Элизабет. Своей командой, кстати, Джек тоже не дорожит. Например, на острове, где живет племя дикарей, он думает только о собственном спасении.

Нео — «Матрица»

Некоторые зрители считают, что Нео просто грубо нарушает законы мира, в котором живет. Ведь машины не делали ничего плохого людям, а оставили их жить, пусть и в утопической симуляции. Нео же решает ни с того ни с сего установить свои порядки. И его «благая» цель приводит к гибели живых, а не вымышленных людей.

Бонус: Тайлер из сериала «Уэнсдэй» не такой уж мерзавец

Зрители решили выступить в защиту Тайлера, оказавшегося опасным монстром. Они напомнили, что этот герой никогда не был главным злодеем. Им манипулировала учительница ботаники мисс Торнхилл. Причем Тайлер даже не имел шанса отказаться от сотрудничества с ней. Она просто не оставила ему выбора, внедрившись в его разум. Кстати, есть даже мнение, что Тайлер был действительно влюблен в Уэнсдэй. Аргументом служит то, что она очаровала его еще при их первой встрече в кофейне. А Тайлер тогда не мог знать, что это именно та, на кого ведется охота.