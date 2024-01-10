Посмотрите, как выглядят вторые половинки крутых перцев и лихих леди из наших любимых боевиков

Влюбиться в героя или героиню боевика — легче легкого. Ведь их сила, отвага и внутренняя харизма способны покорить любого. Но кому же все-таки повезло быть рядом с актерами и актрисами, которые воплотили на экранах наших любимых персонажей?

Бригитта Нильсен

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Когда-то актриса была замужем за Сильвестром Сталлоне, но их брак длился недолго. Ее нынешний избранник — Маттиа Десси (на фото справа).

Сильвестр Сталлоне

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А Сильвестр Сталлоне после брака с Нильсен женился на модели Дженнифер Флавин.

Арнольд Шварценеггер

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Долгое время актер был женат на тележурналистке Марии Шрайвер (на фото слева), но после 25 лет брака развелся с ней. Сейчас он счастлив со своей новой возлюбленной — физиотерапевтом Хизер Миллиган.

Сэмюэл Л. Джексон

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Сэмюэл Л. Джексон давно и счастливо женат на актрисе и продюсере Латане Ричардсон.

Талиса Сото

Chris Pizzello/Invision/East News

Талиса Сото, которая сыграла принцессу Китану в боевике «Смертельная битва», была замужем за звездой фильмов «Пила» Костасом Мэндилором. Но их брак продлился всего около трех лет. Сейчас женщина замужем за актером Бенджамином Брэттом. Пара воспитывает двоих детей.

Мел Гибсон

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В браке с Робин Дениз Мур у Мела Гибсона родились семеро детей. Но спустя 26 лет пара решила расстаться. Сейчас актер встречается с бывшей чемпионкой по конному спорту Розалиндой Росс.

Дольф Лундгрен

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Актер был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетте Квиберг. Сейчас же актер счастлив в браке с тренером Эммой Крокдал.

Сигурни Уивер

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Звезда фильма «Чужой» Сигурни Уивер с 1984 года замужем за режиссером Джимом Симпсоном.

Вин Дизель

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С 2007 года Вин Дизель находится в отношениях с моделью Паломой Хименес.

Чак Норрис

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Впервые Чак Норрис женился довольно рано — ему тогда было всего 18 лет, а его избраннице — 17. Возможно, поэтому их брак не продержался долго. Во второй раз актер женился на бывшей модели Джине О’Келли и счастлив с ней по сей день.

Дензел Вашингтон

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Актер женат на Паулетте Вашингтон (Пирсон) с 1983 года. У пары четверо детей.

Дуэйн Скала Джонсон

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Со своей первой женой Дэни Гарсиа (на фото слева) актер прожил 10 лет, а после развода встретил свою вторую жену Лорен Хашиан, с которой живет по сей день.

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